दुल्हन नहीं यहां शादी के बाद दूल्हे की होती है विदाई, ससुराल में ससुर के काम हाथ बंटाता है जमाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत में कुछ समाज मातृसत्तात्मक हैं, दूल्हा ससुराल बसता है.

उत्तर प्रदेश के दमादनपुरवा, जमाईपुरा में दामाद अपने ससुराल में रहते हैं.

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बुरहानपुर में दामाद ससुराल में बसते हैं.

हमारा देश अपनी विविध संस्कृतियों और अनोखे रीति-रिवाजों के लिए पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखता है. सामान्य तौर पर भारतीय समाज को पुरुष प्रधान माना जाता है, जहां सदियों से यह देखा गया है कि शादी के बंधन में बंधने के बाद दुल्हन भारी मन से अपने माता-पिता का घर छोड़कर दूल्हे के घर विदा होती है. हालांकि विविधताओं से भरे हमारे इसी देश में कुछ ऐसे दिलचस्प अपवाद भी मौजूद हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. देश के कुछ खास इलाकों में सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल उलट काम करती है. इन जगहों पर विवाह के बाद लड़की की विदाई नहीं की जाती, बल्कि दूल्हा अपना घर-बार छोड़कर हमेशा के लिए ससुराल आ जाता है और वहां अपने ससुर के कामकाज में हाथ बंटाता है.

मेघालय का महिला प्रधान समाज

पूर्वोत्तर भारत के खूबसूरत राज्य मेघालय में बसने वाली गारो और खासी जनजातियों के भीतर एक बेहद खास सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है. इस समाज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां मातृसत्तात्मक यानी पूरी तरह से महिला प्रधान परंपरा का पालन किया जाता है. इस समाज में परिवार का नेतृत्व पुरुषों के हाथ में न होकर महिलाओं के पास होता है. प्राचीन नियमों के मुताबिक घर की सबसे छोटी बेटी को ही माता-पिता की पूरी संपत्ति का असली उत्तराधिकारी माना जाता है. इस जनजाति में विवाह संपन्न होने के बाद लड़कों की विदाई होती है और पति को अपनी पत्नी के घर जाकर एक आदर्श जमाई की तरह रहना पड़ता है.

उत्तर प्रदेश का अनोखा गांव

आमतौर पर हिंदी भाषी क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक व्यवस्था बहुत मजबूत मानी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की अकबरपुर तहसील में एक ऐसा गांव है जो इस रूढ़िवादी सोच को पूरी तरह तोड़ता है. इस अनूठे गांव का नाम दमादनपुरवा है, जहां पिछले 3 से 4 पीढ़ियों से एक बहुत ही अनोखी प्रथा का पालन ईमानदारी से किया जा रहा है. इस गांव के लोग शादी के बाद अपनी बेटियों को विदा करके पराया नहीं करते हैं, बल्कि वे दामाद को ही अपने घर बुलाकर जमीन और मकान दे देते हैं. इसी अनूठी और प्राचीन परंपरा के चलते ही इस पूरे पुरवे का नाम बदलकर दमादनपुरवा रख दिया गया था.

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बागपत की खास जमाई कॉलोनी

उत्तर प्रदेश के ही पश्चिमी हिस्से में स्थित बागपत जिले में एक पूरी कॉलोनी ही इस अनोखी प्रथा के रंग में रंगी हुई नजर आती है. इस रिहायशी इलाके का नाम जमाईपुरा है, जो अपने नाम की तरह ही दामादों के आशियाने के रूप में मशहूर हो चुका है. इस खास कॉलोनी में वर्तमान समय में 500 से भी ज्यादा ऐसे परिवार रहते हैं, जहां शादी के बाद लड़के स्थाई रूप से अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रह रहे हैं. इस इलाके में रहने वाले लोग इस अनोखी व्यवस्था को अपने सामाजिक जीवन का एक बेहद सामान्य और महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, जो आपसी सहयोग को बढ़ाता है.

छिंदवाड़ा में दामाद का स्वागत

मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां के छिंदवाड़ा जिले में स्थित पंधराखेड़ी गांव की कहानी सबसे अलग है. इस गांव में शादी के बाद हर लड़के के लिए अपनी पत्नी के पैतृक घर में रहना पूरी तरह अनिवार्य माना जाता है. परंपरा के अनुसार विवाह के बाद लड़की कुछ दिनों के लिए औपचारिक रूप से अपने ससुराल जरूर जाती है, लेकिन वह बहुत जल्द ही अपने पति को साथ लेकर वापस अपने मायके लौट आती है. इसके बाद वह दामाद पूरी जिंदगी अपने ससुर के साथ कृषि और अन्य घरेलू कामों में कंधे से कंधा मिलाकर हाथ बंटाता है.

बुरहानपुर की दो सौ साल पुरानी प्रथा

मध्य प्रदेश के ही बुरहानपुर जिले का निमोला गांव भी दामादों के मायके आने की इस अनूठी परंपरा का एक बहुत बड़ा केंद्र है. निमोला गांव में घर जमाई रखने की इस अनूठी प्रथा की शुरुआत आज से करीब 200 साल पहले की गई थी, जो आज भी पूरी तरह जीवंत है. इस ऐतिहासिक गांव में यह खास सामाजिक नियम किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां रहने वाले मराठा, तड़वी, पठान और बौद्ध धर्म को मानने वाले सभी समुदाय के लोग इस परंपरा को पूरी शिद्दत से निभाते हैं. यह प्रथा यहां के लोगों के आपसी पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करती है.

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