Indian Military Strait Of Hormuz: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कितने घंटे में अपने कब्जे में ले सकती है भारतीय सेना? देखता रह जाएगा अमेरिका
Indian Military Strait Of Hormuz: होर्मुज में जारी वैश्विक तनाव के बीच भारतीय नौसेना की सक्रियता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अमेरिका ईरान के बीच टकराव में क्या भारत होर्मुज पर नियंत्रण करने की क्षमता रखता है.
- भारतीय नौसेना होर्मुज में 'ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा' चला रही है.
- भारतीय युद्धपोत व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करेंगे.
- ईरान की मिसाइल क्षमता के कारण कब्ज़ा सैन्य रूप से चुनौतीपूर्ण है.
- भारत कूटनीति और नौसैनिक शक्ति से राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है.
दुनिया का सबसे व्यस्त और संवेदनशील समुद्री रास्ता 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है. अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी और ईरान की जवाबी धमकियों के बीच, भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी ने वैश्विक शक्तियों का ध्यान खींचा है. लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या भारतीय सेना इस पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले सकती है? यह सवाल जितना रोमांचक लगता है, इसकी जमीनी हकीकत उतनी ही रणनीतिक और गंभीर है. आइए समझ लेते हैं.
भारतीय नौसेना का 'ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा'
भारतीय नौसेना ने इस जलक्षेत्र में 'ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा' को पूरी तत्परता के साथ लागू किया है. इस अभियान के तहत भारत ने अपने अत्याधुनिक युद्धपोतों को तैनात किया है, जिनमें INS सूरत जैसे शक्तिशाली जहाज शामिल हैं. इन जहाजों की मौजूदगी का प्राथमिक उद्देश्य होर्मुज से गुजरने वाले भारतीय व्यापारिक जहाजों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करना है. नौसेना का ध्यान यहां पूर्ण सैन्य कब्जा करने के बजाय अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने और उन्हें एस्कॉर्ट करने पर है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर ऊर्जा संकट की मार न पड़े.
होर्मुज की जटिल सैन्य स्थिति
होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान का दबदबा एक कड़वी सच्चाई है. ईरान के पास ऐसी उन्नत जहाज-रोधी मिसाइलें (Anti-ship missiles) मौजूद हैं, जो पलक झपकते ही किसी भी लक्ष्य को ध्वस्त करने में सक्षम हैं. ऐसी परिस्थितियों में किसी भी बाहरी देश के लिए, चाहे वह अमेरिका हो या भारत, इस पूरे इलाके को चंद घंटों में अपने कब्जे में लेना सैन्य रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा है. यहां की भौगोलिक स्थिति और ईरानी सुरक्षा तंत्र का जाल किसी भी बड़े सैन्य हस्तक्षेप को एक भीषण संघर्ष में बदलने की पूरी क्षमता रखता है.
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भारत की कूटनीतिक और नौसैनिक रणनीति
भारत अपनी रणनीति के तहत नौसैनिक ताकत और कूटनीति के मिश्रण का उपयोग कर रहा है. होर्मुज में भारतीय नौसेना के 7 से अधिक युद्धपोत तैनात हैं, जो एक कंट्रोल्ड पैसेज के जरिए भारतीय जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं. भारत की यह रणनीति स्पष्ट है कि संघर्ष में सीधे शामिल न होकर अपने राष्ट्रीय हितों, विशेषकर ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देना. कब्जा करने की बात कहना एक ऐसा कूटनीतिक दांव है, जिसे भारत बहुत सोच-समझकर ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर पड़ सकता है.
होर्मुज में अमेरिका की मौजूदगी और भारत का रुख
होर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों की भारी तैनाती और ईरान के बढ़ते प्रतिबंधों के बीच भारत 'तटस्थ लेकिन सतर्क' नीति अपना रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच का संघर्ष एक ऐसा भू-राजनीतिक मुद्दा है, जहां कोई भी जल्दबाजी विनाशकारी हो सकती है. भारतीय सेना का मिशन पूरी तरह से डिफेंसिव है. इसका मतलब यह है कि भारत अपनी सामरिक ताकत का प्रदर्शन तो कर रहा है, लेकिन वह किसी भी प्रकार के अनावश्यक सैन्य टकराव से बच रहा है. भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करना ही इस वक्त हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है.
पूर्ण नियंत्रण या सुरक्षित मार्ग
सैन्य जानकारों के अनुसार, किसी भी जलडमरूमध्य को अपने कब्जे में लेने का मतलब है पूर्ण युद्ध की शुरुआत. भारत की रणनीति में कब्जा शब्द कहीं नहीं है, बल्कि सुरक्षित पैसेज सबसे ऊपर है. हमने अपनी नौसेना की क्षमता को साबित किया है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी हम अपने व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित ले जा सकते हैं. भारत की सक्रियता अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में यह संदेश देती है कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कूटनीति का रास्ता छोड़ने के पक्ष में नहीं हैं.
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Source: IOCL