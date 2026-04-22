कितने रुपये खर्च करके भारत से पहुंच सकते हैं पाकिस्तान, क्या है वहां जाने का सबसे आसान तरीका?

India To Pakistan Travel Cost : भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं, लेकिन यहां यात्रा करना उतना आसान नहीं है जितना सोचा जाता है. दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट्स बहुत कम या लगभग बंद रहती हैं, इसलिए यात्रियों को दूसरे देशों के रास्ते जाना पड़ता है. इसी वजह से समय और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं. अगर आप पाकिस्तान घूमने की योजना बना रहे हैं तो पहले यह समझना जरूरी है कि वहां पहुंचने के क्या ऑप्शन हैं और कितना खर्च आ सकता है. तो आइए जानते हैं कि कितने रुपये खर्च करके भारत से पाकिस्तान पहुंच सकते हैं और वहां जाने का सबसे आसान तरीका क्या है.

कितने रुपये खर्च करके भारत से पाकिस्तान पहुंच सकते हैं

अगर आप भारत से पाकिस्तान फ्लाइट से जाते हैं, तो आमतौर पर आपको 23,000 से 27,000 तक का खर्च वन-वे टिकट के लिए करना पड़ सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या सियालकोट जैसे शहरों में से कहां जा रहे हैं. वहीं अगर आप आने-जाने (राउंड-ट्रिप) का टिकट लेते हैं, तो कुल खर्च लगभग 55,000 से 70,000 तक पहुंच सकता है, क्योंकि ज्यादातर फ्लाइट्स सीधी नहीं होती और बीच में किसी दूसरे देश में रुकना पड़ता है, जिससे किराया बढ़ जाता है.

पाकिस्तान जाने का सबसे आसान तरीका क्या है

अगर आप कम खर्च में पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो फ्लाइट की जगह जमीन के रास्ते जाना सबसे आसान और सस्ता ऑप्शन है, जिसके लिए आप वाघा बॉर्डर का उपयोग कर सकते हैं. भारत के किसी भी शहर से आपको अमृतसर पहुंचना होता है और वहां से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के लाहौर में एंट्री मिलती है, यहां तक पहुंचने के लिए भारत के अंदर बस या टैक्सी का खर्च लगभग 1,000 से 3,000 आता है और बॉर्डर पार करने के बाद पाकिस्तान में लोकल यात्रा के लिए 500 से 2,000 तक खर्च हो सकता है, यानी आप सिर्फ 3,000 से 6,000 में यह यात्रा पूरी कर सकते हैं, जो फ्लाइट के मुकाबले काफी सस्ती है.

भारत से पाकिस्तान जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स और तैयारियां

पाकिस्तान जाने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सही डॉक्यूमेंट्स के आपको यात्रा में परेशानी हो सकती है. सबसे पहले आपके पास वैध पासपोर्ट और जरूरी वीजा होना चाहिए. इसके अलावा कई बार वैक्सीनेशन का प्रमाण भी मांगा जाता है, इसलिए उसका रिकॉर्ड साथ रखना जरूरी है और ध्यान रखें कि भारतीय रुपये वहां स्वीकार नहीं किए जाते, इसलिए आपको अपने साथ अमेरिकी डॉलर या पाकिस्तानी रुपये रखने चाहिए, जिससे बॉर्डर पार करने के बाद आपको किसी तरह की आर्थिक दिक्कत न हो.

फिलहाल बंद है वीजा सर्विस

बता दें, भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया था. इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी इसी तरह का फैसला किया था. ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य यात्रा पूरी तरह से बंद है.