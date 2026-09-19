सबसे ज्यादा तेल कौन सा देश बेचता है, कौन है इस फील्ड का किंग?
भारत की रूस से बढ़ती कच्चे तेल की खरीद अब अमेरिका की नई टैरिफ नीति की वजह से चर्चा में है. ऐसे में जानिए दुनिया में सबसे ज्यादा तेल कौन निकालता है और सबसे ज्यादा तेल कौन दूसरे देशों को बेचता है.
- रूस, सऊदी अरब भी तेल उत्पादन, निर्यात में अग्रणी.
रूस से तेल खरीदना भारत के लिए अब सिर्फ ऊर्जा जरूरत का मामला नहीं रह गया है. अमेरिका के नए प्रतिबंध कानून के बाद यह मुद्दा भारत-अमेरिका व्यापार और ग्लोबल ऑयल मार्केट से भी जुड़ गया है. भारत की रूस से बढ़ती कच्चे तेल की खरीद अब अमेरिका की नई टैरिफ नीति की वजह से चर्चा में है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान से जुड़े नए प्रतिबंध कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले कुछ देशों पर 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार मिला है.
ऐसे में अब भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार इसकी चपेट में आ सकते हैं. इससे भारत के लिए एक तरफ रूसी तेल की खरीद जारी रखने और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों को संभालने की चुनौती खड़ी हो सकती है. इसी बीच लोगों के मन में तेल को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा तेल कौन सा देश बेचता है और इस फील्ड का किंग कौन है.
सबसे ज्यादा तेल कौन निकालता है?
कच्चे तेल के उत्पादन में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है. अमेरिकी EIA के अनुसार, 2025 में अमेरिका ने रोजाना औसतन 13.6 मिलियन बैरल कच्चा तेल निकाला, जो उसका अब तक का सबसे ज्यादा उत्पादन है. अमेरिका 2018 से लगातार दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर बना हुआ है. वहीं अमेरिका के बाद रूस और सऊदी अरब भी दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में शामिल हैं. 2025 के EIA आंकड़ों में अमेरिका 13.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन के साथ पहले स्थान पर था, रूस करीब 9.9 मिलियन और सऊदी अरब करीब 9.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर थे.
सबसे ज्यादा तेल कौन सा देश बेचता है?
अमेरिका इस समय दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है, लेकिन तेल के निर्यात और ग्लोबल ऑयल सप्लाई में सऊदी अरब और रूस बड़ी भूमिका निभाते हैं. हालांकि कच्चे तेल के वैश्विक कारोबार में सऊदी अरब सबसे बड़ा निर्यातक देश बना हुआ है. रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 में मध्य पूर्व से दुनिया के करीब 40 क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट हुआ और सऊदी अरब सबसे बड़ा अकेला निर्यातक रहा. इसके बाद रूस और कनाडा जैसे बड़े निर्यातक आते हैं. रूस 2025 में करीब 9.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा था और प्रतिबंधों के बाद भी चीन और भारत जैसे एशियाई देशों को बड़े पैमाने पर तेल बेच रहा है.
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इस फील्ड का किंग कौन है?
अमेरिका ऑयल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा उत्पादक है. 2025 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका करीब 13.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल निकालता है. इसके बाद रूस करीब 9.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन और सऊदी अरब करीब 9.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन के साथ बड़े उत्पादक हैं. इसके बाद कनाडा 4.9, इराक 4.4, चीन 4.3, ईरान 4.2, यूएई 3.8, ब्राजील 3.7 और कुवैत 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन के आसपास उत्पादन करते हैं.
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