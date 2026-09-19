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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसबसे ज्यादा तेल कौन सा देश बेचता है, कौन है इस फील्ड का किंग?

सबसे ज्यादा तेल कौन सा देश बेचता है, कौन है इस फील्ड का किंग?

भारत की रूस से बढ़ती कच्चे तेल की खरीद अब अमेरिका की नई टैरिफ नीति की वजह से चर्चा में है. ऐसे में जानिए दुनिया में सबसे ज्यादा तेल कौन निकालता है और सबसे ज्यादा तेल कौन दूसरे देशों को बेचता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 19 Sep 2026 04:24 PM (IST)
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  • रूस, सऊदी अरब भी तेल उत्पादन, निर्यात में अग्रणी.

रूस से तेल खरीदना भारत के लिए अब सिर्फ ऊर्जा जरूरत का मामला नहीं रह गया है. अमेरिका के नए प्रतिबंध कानून के बाद यह मुद्दा भारत-अमेरिका व्यापार और ग्लोबल ऑयल मार्केट से भी जुड़ गया है. भारत की रूस से बढ़ती कच्चे तेल की खरीद अब अमेरिका की नई टैरिफ नीति की वजह से चर्चा में है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान से जुड़े नए प्रतिबंध कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले कुछ देशों पर 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार मिला है.

ऐसे में अब भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार इसकी चपेट में आ सकते हैं. इससे भारत के लिए एक तरफ रूसी तेल की खरीद जारी रखने और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों को संभालने की चुनौती खड़ी हो सकती है. इसी बीच लोगों के मन में तेल को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा तेल कौन सा देश बेचता है और इस फील्ड का किंग कौन है. 

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सबसे ज्यादा तेल कौन निकालता है?

कच्चे तेल के उत्पादन में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है. अमेरिकी EIA के अनुसार, 2025 में अमेरिका ने रोजाना औसतन 13.6 मिलियन बैरल कच्चा तेल निकाला, जो उसका अब तक का सबसे ज्यादा उत्पादन है. अमेरिका 2018 से लगातार दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर बना हुआ है. वहीं अमेरिका के बाद रूस और सऊदी अरब भी दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में शामिल हैं. 2025 के EIA आंकड़ों में अमेरिका 13.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन के साथ पहले स्थान पर था, रूस करीब 9.9 मिलियन और सऊदी अरब करीब 9.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर थे. 

सबसे ज्यादा तेल कौन सा देश बेचता है?

अमेरिका इस समय दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है, लेकिन तेल के निर्यात और ग्लोबल ऑयल सप्लाई में सऊदी अरब और रूस बड़ी भूमिका निभाते हैं. हालांकि कच्चे तेल के वैश्विक कारोबार में सऊदी अरब सबसे बड़ा निर्यातक देश बना हुआ है. रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 में मध्य पूर्व से दुनिया के करीब 40 क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट हुआ और सऊदी अरब सबसे बड़ा अकेला निर्यातक रहा. इसके बाद रूस और कनाडा जैसे बड़े निर्यातक आते हैं. रूस 2025 में करीब 9.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा था और प्रतिबंधों के बाद भी चीन और भारत जैसे एशियाई देशों को बड़े पैमाने पर तेल बेच रहा है. 

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इस फील्ड का किंग कौन है?

अमेरिका ऑयल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा उत्पादक है. 2025 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका करीब 13.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल निकालता है. इसके बाद रूस करीब 9.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन और सऊदी अरब करीब 9.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन के साथ बड़े उत्पादक हैं. इसके बाद कनाडा 4.9, इराक 4.4, चीन 4.3, ईरान 4.2, यूएई 3.8, ब्राजील 3.7 और कुवैत 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन के आसपास उत्पादन करते हैं. 

यह भी पढ़ें - नंदीग्राम चुनाव से पहले कांग्रेस कैंडिडेट गिरफ्तार, क्या अब नहीं लड़ सकता चुनाव?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 04:24 PM (IST)
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Russia INDIA Us Tariff Crude Oil Exporter
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