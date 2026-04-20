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इंदिरा, सोनिया, मायावती से लेकर ममता बनर्जी तक...भारत की राजनीति में इन महिलाओं की बोलती है तूती

भारत की राजनीति में इंदिरा गांधी से लेकर वर्तमान महिला नेताओं तक, नेतृत्व का प्रभाव लगातार बढ़ा है. हालिया संविधान संशोधन विधेयक की विफलता दर्शाती है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का मुद्दा अब भी जटिल है.

By : निधि पाल | Updated at : 20 Apr 2026 01:29 PM (IST)
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  • भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रभाव बढ़ा, भविष्य में निर्णायक होगा.

भारतीय लोकतंत्र के गलियारों में कुछ नाम ऐसे हैं, जिन्होंने पुरुष प्रधान राजनीति की लीक को तोड़कर अपनी एक अलग लकीर खींची है. हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में आई संवैधानिक बाधा ने एक बार फिर चर्चा को जन्म दिया है कि आखिर भारत की सत्ता की धुरी किन महिलाओं के इर्द-गिर्द घूमती है. इंदिरा गांधी के दृढ़ संकल्प से लेकर सोनिया गांधी की कूटनीतिक सूझबूझ और ममता बनर्जी के आक्रामक जनाधार तक, महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के बीच आइए जानें कि भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रभाव पहले से कितना गहरा और निर्णायक हो गया है. 

महिला आरक्षण विधेयक और संसद की नई हकीकत

हाल ही में मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहा. यह राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा झटका है, क्योंकि 2014 के बाद एनडीए सरकार के लिए यह पहली बार है जब कोई प्रमुख विधेयक संसद की दहलीज पर रुक गया. 2011 के बाद किसी संवैधानिक संशोधन का इस तरह गिरना देश की बदलती राजनीतिक केमिस्ट्री को दिखाता है. यह घटना साबित करती है कि महिला सशक्तिकरण का मुद्दा अब केवल नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संसद के भीतर सत्ता समीकरणों की एक बड़ी और कठिन अग्निपरीक्षा बन चुका है.

इंदिरा गांधी- साहस का पर्याय 

जब हम भारत की महिला राजनेताओं की बात करते हैं, तो इंदिरा गांधी का नाम सबसे ऊपर आता है. देश की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने भारतीय राजनीति को वह दिशा दी जिसे आज भी याद किया जाता है. 1966 से 1984 के बीच दो अलग-अलग दौर में उनका कार्यकाल देश के इतिहास का सबसे निर्णायक समय रहा. नेहरू परिवार की विरासत से आने के बावजूद, उन्होंने अपनी एक 'लौह महिला' वाली छवि बनाई. उनके फैसले, चाहे वह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या 1971 का युद्ध, उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाते हैं. उन्होंने न केवल देश की सीमाएं सुरक्षित कीं, बल्कि भारतीय राजनीति के केंद्र में महिला की नेतृत्व क्षमता को भी स्थापित किया.

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सोनिया गांधी 

सोनिया गांधी का राजनीतिक सफर भारतीय इतिहास में एक अनूठा उदाहरण है. 1998 से 2017 तक कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभालने वाली सोनिया गांधी ने खुद प्रधानमंत्री पद को ठुकराकर जो राजनीतिक परिपक्वता दिखाई, वह बिरले ही देखने को मिलती है. 2004 में डॉ. मनमोहन सिंह को सत्ता सौंपने के बाद भी यह चर्चा आम रही कि सरकार की वास्तविक कमान उनके हाथों में थी. उन्होंने पार्टी के कठिन दौर में राहुल गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस को जोड़े रखा. सोनिया का प्रभाव उनके फैसलों की गति में नहीं, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए राजनीतिक संतुलन में दिखता है, जिसने उन्हें दशकों तक कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बनाए रखा.

ममता बनर्जी- संघर्ष से सत्ता के शिखर तक

पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का उदय एक करिश्मे जैसा है. वामपंथी दलों के दशकों पुराने गढ़ को ध्वस्त करके सत्ता में आई ममता बनर्जी, भारतीय राजनीति की सबसे आक्रामक और मुखर महिला नेत्री हैं. उनकी ताकत उनके जमीनी जुड़ाव और बंगाल की जनता के बीच उनकी 'दीदी' वाली छवि में है. आज तृणमूल कांग्रेस (TMC) का चेहरा बनी ममता न केवल अपनी राज्य सरकार का संचालन कुशलता से कर रही हैं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी विपक्ष की एक बड़ी रणनीतिकार के रूप में उभरी हैं. उनके फैसले सीधे और प्रभावपूर्ण होते हैं, जो उन्हें अन्य क्षेत्रीय नेताओं से अलग खड़ा करते हैं.

राष्ट्रपति मुर्मू से निर्मला सीतारमण तक शासन में नई धमक

आज की राजनीति में केवल चुनावी नेता ही नहीं, बल्कि संवैधानिक और प्रशासनिक पदों पर बैठी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं. देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होना, भारतीय लोकतंत्र की समावेशी तस्वीर है. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी आर्थिक नीतियों और राजकोषीय प्रबंधन से वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई है. यह महिलाएं आज उस पुरुष-प्रधान ढांचे को बदल रही हैं, जहां कभी महिलाओं को सिर्फ प्रतीकात्मक पद मिलते थे. 

स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी

भाजपा में स्मृति ईरानी एक मुखर नेता के रूप में जानी जाती हैं, जो महिला सशक्तिकरण और नीतियों पर अपनी बात मजबूती से रखती हैं. दूसरी तरफ, कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा एक प्रमुख रणनीतिकार की भूमिका निभा रही हैं. इन दोनों नेताओं का प्रभाव यह दिखाता है कि आने वाले समय में राजनीति की कमान नई पीढ़ी के हाथों में होगी. दोनों ही नेता अपनी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल में रणनीति बनाने और जनसभाओं को संबोधित करने में माहिर हैं, जो भारतीय राजनीति में महिलाओं के बदलते रोल को दर्शाता है.

भविष्य की राजनीति और महिलाओं की चुनौती

भारतीय राजनीति का आज का परिदृश्य यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं की भूमिका अब केवल सपोर्टिंग रोल की नहीं रही, चाहे वह प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी रणनीतियां हों या मायावती का दलित राजनीति में प्रभाव, हर महिला नेता आज अपना अलग जनाधार लेकर चल रही है. महिला आरक्षण विधेयक पर मिली असफलता एक संकेत है कि अभी भी राजनीतिक बाधाएं बरकरार हैं, लेकिन इन महिलाओं की बढ़ती धमक यह बताती है कि आने वाले समय में संसद के भीतर और बाहर वही नीतियां टिकेंगी, जिनमें महिलाओं की आवाज और सहमति का प्रमुख योगदान होगा.

यह भी पढ़ें: Second Round Peace Talks In Islamabad: कौन उठाता है इस्लामाबाद में होने जा रही शांतिवार्ता का खर्चा, ईरान-अमेरिका या पाकिस्तान?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 20 Apr 2026 01:29 PM (IST)
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Indira Gandhi Women Reservation Act Women In Indian Politics
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