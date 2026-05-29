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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत में NEET तो डॉक्टर बनने के लिए कौन सा एग्जाम लेता है पाकिस्तान, जानें कितने स्टूडेंट्स होते हैं पास?

भारत में NEET तो डॉक्टर बनने के लिए कौन सा एग्जाम लेता है पाकिस्तान, जानें कितने स्टूडेंट्स होते हैं पास?

भारत में नीट परीक्षा की सुरक्षा के लिए सेना की मदद लेने की तैयारी चल रही है, वहीं पाकिस्तान में डॉक्टर बनने के लिए भी कठिन परीक्षाएं पास करना अनिवार्य है. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 29 May 2026 11:07 AM (IST)
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  • विदेशी डिग्री धारकों को भी प्रैक्टिस के लिए NLE देना होता है.

मेडिकल की पढ़ाई और पेपर लीक विवाद इन दिनों भारत में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है. जहां भारत सरकार नीट परीक्षा के प्रश्नपत्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सेना के हवाले करने जैसी सख्त योजना पर विचार कर रही है, वहीं यह जानना काफी दिलचस्प है कि सरहद पार पाकिस्तान में चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने की क्या प्रक्रिया है. पाकिस्तान में डॉक्टर बनने की डगर भारत जितनी ही चुनौतीपूर्ण है, जहां केवल दाखिला लेना ही काफी नहीं है, बल्कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी एक अंतिम परीक्षा से गुजरना पड़ता है. 

पाकिस्तान में चिकित्सा शिक्षा की पहली सीढ़ी क्या?

भारत की इस बदली हुई व्यवस्था के बीच यदि पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें, तो वहां डॉक्टर बनने की शुरुआत मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट यानी MDCAT से होती है. यह वहां की राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जो बिल्कुल भारत के नीट की तरह ही काम करती है. पाकिस्तान के किसी भी सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS या BDS (डेंटल) कोर्स में दाखिला पाने के लिए इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है. इसके बिना कोई भी छात्र वहां चिकित्सा की पढ़ाई की शुरुआत नहीं कर सकता. 

योग्यता के कड़े नियम और परीक्षा का स्वरूप

MDCAT परीक्षा का आयोजन हर साल किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए छात्रों के पास 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम (FSc प्री-मेडिकल) होना जरूरी है. इसके साथ ही इंटरमीडिएट में न्यूनतम 60% अंक होना आवश्यक है. इस परीक्षा में छात्रों की योग्यता को परखने के लिए कुल 180 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाते हैं, जिन्हें हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है. इस टेस्ट में मुख्य रूप से बायोलॉजी, कैमेस्ट्री, फिजिक्स, अंग्रेजी और लॉजिकल रीजनिंग जैसे विषयों से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती.

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हर साल कितने छात्र होते हैं पास?

इस पूरी प्रवेश परीक्षा को आयोजित करने और इसके नियम तय करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल (PMDC) की होती है. हर साल करीब 200,000 छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सरकारी कॉलेजों में MBBS की सिर्फ 4,000 के आसपास सीटें होने के कारण मुकाबला बेहद कड़ा होता है. सामान्य तौर पर पास होने के लिए MBBS में 55% और BDS में 50% अंक लाना जरूरी होता है, हालांकि हालिया सत्र में खाली सीटों को भरने के लिए काउंसिल ने पासिंग मार्क्स में 3% की विशेष छूट देते हुए इसे क्रमशः 52% और 47% तक किया है. ऐसे में करीब 50,000 से 70,000 छात्र ही परीक्षा पास कर पाते हैं. 

परीक्षा के बाद कैसे मिलता है डॉक्टरी का लाइसेंस?

पाकिस्तान में केवल मेडिकल कॉलेज से डिग्री ले लेना ही डॉक्टर के रूप में काम करने की गारंटी नहीं देता. MBBS या BDS की पढ़ाई पूरी करने के बाद सभी ग्रेजुएट्स को नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन यानी NLE पास करना होता है. यह परीक्षा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन (PMC) द्वारा आयोजित की जाती है. इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिग्री धारक छात्र व्यावहारिक रूप से मरीजों का इलाज करने और मेडिकल फील्ड में काम करने के लिए पूरी तरह से योग्य और कुशल है या नहीं. 

विदेशी डिग्री धारकों के लिए भी समान नियम

NLE परीक्षा पास करने के बाद ही किसी भी डॉक्टर को पाकिस्तान में कानूनी रूप से प्रैक्टिस करने का सरकारी लाइसेंस मिलता है. यह नियम केवल वहां के स्थानीय छात्रों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि जो छात्र विदेशों से चिकित्सा की पढ़ाई (MBBS) पूरी करके पाकिस्तान लौटते हैं, उन्हें भी देश में डॉक्टर के रूप में काम करने के लिए इस लाइसेंसिंग परीक्षा को पास करना अनिवार्य होता है. इस दोहरे सुरक्षा चक्र के कारण ही पाकिस्तान में चिकित्सा पेशे की गुणवत्ता को नियंत्रित किया जाता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 29 May 2026 11:07 AM (IST)
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