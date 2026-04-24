ईरान से भारत आने के कौन-कौन से रास्ते, सबसे आसान और सस्ता रास्ता कौन सा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईरान यात्रा फिलहाल जोखिम भरी, दूतावास ने दी सलाह.

हवाई, जमीनी रास्ते अनिश्चित, यात्रा से बचें भारतीय.

ईरान से निकलने को दूतावास से संपर्क करें.

आम समय में सीधी उड़ानें सबसे तेज, सस्ती.

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और अनिश्चितता के दौर में, ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने नई एडवाइजरी जारी कर स्पष्ट किया है कि मौजूदा क्षेत्रीय हालात के चलते ईरान की यात्रा फिलहाल जोखिम से खाली नहीं है. हवाई और जमीनी दोनों रास्तों पर अनिश्चितता का साया है, जिससे यात्रा करना न केवल कठिन हो गया है बल्कि चुनौतीपूर्ण भी है. दूतावास ने भारतीयों को किसी भी माध्यम से ईरान न जाने की कड़ी चेतावनी दी है.

दूतावास की कड़ी चेतावनी और सुरक्षा के निर्देश

तेहरान में भारतीय दूतावास ने एक ताजा एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय नागरिक फिलहाल हवाई या जमीनी, किसी भी मार्ग से ईरान की यात्रा न करें. भारत और ईरान के बीच कुछ उड़ानें शुरू होने की खबरों के बीच दूतावास ने अपनी पुरानी सलाह को दोहराते हुए कहा कि क्षेत्रीय तनाव के कारण हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध और परिचालन संबंधी अनिश्चितताएं अभी भी बरकरार हैं. इन हालात में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा है, जिससे यात्रियों के फंसने की पूरी संभावना है.

ईरान से बाहर निकलने का सुरक्षा चक्र

दूतावास ने ईरान में पहले से मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए भी कड़े निर्देश दिए हैं. उन्हें दूतावास से संपर्क स्थापित कर तय किए गए जमीनी सीमा रास्तों का उपयोग करते हुए तत्काल देश छोड़ने की सलाह दी गई है. यह कदम वहां बढ़ते सुरक्षा खतरों को देखते हुए उठाया गया है. भारतीय नागरिक दूतावास के साथ लगातार संपर्क में रहें, ताकि आपातकालीन स्थिति में उनकी सहायता की जा सके. यह सलाह नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

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सबसे आसान और तेज मार्ग

यदि हम सामान्य परिस्थितियों की बात करें, तो ईरान से भारत आने के लिए सबसे आसान और तेज रास्ता सीधी उड़ान का है. तेहरान के इमाम खुमैनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IKA) से नई दिल्ली (DEL) के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध रहती हैं. सामान्य तौर पर, इन उड़ानों से दिल्ली पहुंचने में लगभग 3 घंटे 40 मिनट से लेकर 4 घंटे का समय लगता है. महान एयर जैसी एयरलाइंस इस मार्ग पर अपनी सेवाएं देती हैं, जो यात्रियों के लिए समय की बचत का सबसे सरल माध्यम है.

किफायती सफर का गणित

सस्ते सफर की बात करें तो पहले से बुक की गई सीधी उड़ानें सबसे किफायती विकल्प साबित होती हैं. सामान्य समय में, तेहरान से दिल्ली के लिए वन-वे टिकट की कीमतें 10,000 रुपये से 14,000 रुपये के बीच शुरू हो सकती हैं. हालांकि, यात्रा की लागत का पूरा दारोमदार बुकिंग के समय और सीजन पर निर्भर करता है. पीक सीजन से बचकर यदि यात्री पहले से टिकट बुक करते हैं, तो उन्हें यह सफर बजट के भीतर मिल सकता है, लेकिन वर्तमान तनाव के कारण उड़ानों के संचालन में अनिश्चितता बनी हुई है.

कनेक्टिंग फ्लाइट्स के ऑप्शन

सीधी उड़ानों के अलावा, यात्री कनेक्टिंग फ्लाइट्स का भी चयन कर सकते हैं. ये उड़ानें अक्सर दुबई (DXB) या मस्कट (MCT) जैसे बड़े हवाई अड्डों के माध्यम से संचालित होती हैं. हालांकि, ये रास्ते न केवल अधिक समय लेते हैं, बल्कि अक्सर सीधी उड़ानों की तुलना में महंगे भी साबित हो सकते हैं. ईरान के शिराज (SYZ) से मुंबई या दिल्ली के लिए भी कुछ उड़ानें उपलब्ध रहती हैं, जिन्हें महान एयर या अन्य कनेक्टिंग एयरलाइंस द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन फिलहाल दूतावास ने सभी तरह की यात्रा से परहेज करने को कहा है.

जमीनी और समुद्री रास्ते

अक्सर लोग ईरान से भारत आने के लिए समुद्री या जमीनी रास्तों के बारे में सोचते हैं, लेकिन यात्रियों के लिए ऐसी कोई नियमित सेवा उपलब्ध नहीं है. भारत और ईरान के बीच कोई भी नियमित यात्री जहाज सेवा काम नहीं करती है. समुद्री मार्ग का उपयोग मुख्य रूप से माल ढुलाई यानी फ्रेट के लिए होता है. बंदर अब्बास या चाबहार पोर्ट से मुंद्रा या मुंबई तक कार्गो के लिए 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' (INSTC) का उपयोग किया जाता है. यह रास्ता सड़क, रेल और समुद्र का एक जटिल ढांचा है, जो केवल व्यापारिक सामान के लिए है, यात्रियों के लिए नहीं.

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