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ईरान से भारत आने के कौन-कौन से रास्ते, सबसे आसान और सस्ता रास्ता कौन सा?

भारतीय दूतावास ने तनाव के चलते ईरान की यात्रा न करने की चेतावनी दी है. वर्तमान में सुरक्षा कारणों से कोई भी यात्रा जोखिम भरी है. सामान्य तौर पर तेहरान से दिल्ली की सीधी उड़ान तेज और सस्ती होती है.

By : निधि पाल | Updated at : 24 Apr 2026 01:31 PM (IST)
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  • ईरान यात्रा फिलहाल जोखिम भरी, दूतावास ने दी सलाह.
  • हवाई, जमीनी रास्ते अनिश्चित, यात्रा से बचें भारतीय.
  • ईरान से निकलने को दूतावास से संपर्क करें.
  • आम समय में सीधी उड़ानें सबसे तेज, सस्ती.

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और अनिश्चितता के दौर में, ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने नई एडवाइजरी जारी कर स्पष्ट किया है कि मौजूदा क्षेत्रीय हालात के चलते ईरान की यात्रा फिलहाल जोखिम से खाली नहीं है. हवाई और जमीनी दोनों रास्तों पर अनिश्चितता का साया है, जिससे यात्रा करना न केवल कठिन हो गया है बल्कि चुनौतीपूर्ण भी है. दूतावास ने भारतीयों को किसी भी माध्यम से ईरान न जाने की कड़ी चेतावनी दी है.

दूतावास की कड़ी चेतावनी और सुरक्षा के निर्देश

तेहरान में भारतीय दूतावास ने एक ताजा एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय नागरिक फिलहाल हवाई या जमीनी, किसी भी मार्ग से ईरान की यात्रा न करें. भारत और ईरान के बीच कुछ उड़ानें शुरू होने की खबरों के बीच दूतावास ने अपनी पुरानी सलाह को दोहराते हुए कहा कि क्षेत्रीय तनाव के कारण हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध और परिचालन संबंधी अनिश्चितताएं अभी भी बरकरार हैं. इन हालात में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा है, जिससे यात्रियों के फंसने की पूरी संभावना है.

ईरान से बाहर निकलने का सुरक्षा चक्र

दूतावास ने ईरान में पहले से मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए भी कड़े निर्देश दिए हैं. उन्हें दूतावास से संपर्क स्थापित कर तय किए गए जमीनी सीमा रास्तों का उपयोग करते हुए तत्काल देश छोड़ने की सलाह दी गई है. यह कदम वहां बढ़ते सुरक्षा खतरों को देखते हुए उठाया गया है. भारतीय नागरिक दूतावास के साथ लगातार संपर्क में रहें, ताकि आपातकालीन स्थिति में उनकी सहायता की जा सके. यह सलाह नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

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सबसे आसान और तेज मार्ग

यदि हम सामान्य परिस्थितियों की बात करें, तो ईरान से भारत आने के लिए सबसे आसान और तेज रास्ता सीधी उड़ान का है. तेहरान के इमाम खुमैनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IKA) से नई दिल्ली (DEL) के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध रहती हैं. सामान्य तौर पर, इन उड़ानों से दिल्ली पहुंचने में लगभग 3 घंटे 40 मिनट से लेकर 4 घंटे का समय लगता है. महान एयर जैसी एयरलाइंस इस मार्ग पर अपनी सेवाएं देती हैं, जो यात्रियों के लिए समय की बचत का सबसे सरल माध्यम है.

किफायती सफर का गणित

सस्ते सफर की बात करें तो पहले से बुक की गई सीधी उड़ानें सबसे किफायती विकल्प साबित होती हैं. सामान्य समय में, तेहरान से दिल्ली के लिए वन-वे टिकट की कीमतें 10,000 रुपये से 14,000 रुपये के बीच शुरू हो सकती हैं. हालांकि, यात्रा की लागत का पूरा दारोमदार बुकिंग के समय और सीजन पर निर्भर करता है. पीक सीजन से बचकर यदि यात्री पहले से टिकट बुक करते हैं, तो उन्हें यह सफर बजट के भीतर मिल सकता है, लेकिन वर्तमान तनाव के कारण उड़ानों के संचालन में अनिश्चितता बनी हुई है.

कनेक्टिंग फ्लाइट्स के ऑप्शन

सीधी उड़ानों के अलावा, यात्री कनेक्टिंग फ्लाइट्स का भी चयन कर सकते हैं. ये उड़ानें अक्सर दुबई (DXB) या मस्कट (MCT) जैसे बड़े हवाई अड्डों के माध्यम से संचालित होती हैं. हालांकि, ये रास्ते न केवल अधिक समय लेते हैं, बल्कि अक्सर सीधी उड़ानों की तुलना में महंगे भी साबित हो सकते हैं. ईरान के शिराज (SYZ) से मुंबई या दिल्ली के लिए भी कुछ उड़ानें उपलब्ध रहती हैं, जिन्हें महान एयर या अन्य कनेक्टिंग एयरलाइंस द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन फिलहाल दूतावास ने सभी तरह की यात्रा से परहेज करने को कहा है.

जमीनी और समुद्री रास्ते

अक्सर लोग ईरान से भारत आने के लिए समुद्री या जमीनी रास्तों के बारे में सोचते हैं, लेकिन यात्रियों के लिए ऐसी कोई नियमित सेवा उपलब्ध नहीं है. भारत और ईरान के बीच कोई भी नियमित यात्री जहाज सेवा काम नहीं करती है. समुद्री मार्ग का उपयोग मुख्य रूप से माल ढुलाई यानी फ्रेट के लिए होता है. बंदर अब्बास या चाबहार पोर्ट से मुंद्रा या मुंबई तक कार्गो के लिए 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' (INSTC) का उपयोग किया जाता है. यह रास्ता सड़क, रेल और समुद्र का एक जटिल ढांचा है, जो केवल व्यापारिक सामान के लिए है, यात्रियों के लिए नहीं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 01:31 PM (IST)
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