हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइस शहर में खुला था देश का पहला फ्यूल स्टेशन, जानिए तब कितनी थी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत

इस शहर में खुला था देश का पहला फ्यूल स्टेशन, जानिए तब कितनी थी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत

भारत का पहला पेट्रोल पंप 1928 में शुरू हुआ था. उस समय 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बेहद कम हुआ करती थी. विदेशी जहाजों से ड्रमों में भरकर बैलगाड़ियों के जरिए पेट्रोल पंप तक ईंधन लाया जाता था.

By : निधि पाल | Updated at : 16 May 2026 06:44 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • उस समय पेट्रोल की कीमत छह से बारह पैसे प्रति लीटर थी.

आज हम हर गली-नुक्कड़ पर पेट्रोल पंप देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नाम पर गिने-चुने वाहन हुआ करते थे, तब ईंधन की जरूरत कैसे पूरी होती थी? भारत में ईंधन के आधुनिक सफर की शुरुआत करीब एक सदी पहले हुई थी. 1920 के दशक में, जब बैलगाड़ियां परिवहन का मुख्य साधन थीं, मुंबई की सड़कों पर देश का पहला फ्यूल स्टेशन खुला था. यह न केवल एक व्यवसाय की शुरुआत थी, बल्कि भारत के औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक भी था. आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक पेट्रोल पंप का पूरा सफरनामा.

मुंबई की सड़कों पर पहला ऐतिहासिक कदम

भारत के पहले पेट्रोल पंप की नींव साल 1928 में रखी गई थी. उस समय मुंबई को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था. यह ऐतिहासिक फ्यूल स्टेशन तत्कालीन बॉम्बे के ह्यूजेस रोड (जो अब वर्ली में एनी बेसेंट रोड के नाम से प्रसिद्ध है) पर खोला गया था. इस स्टेशन की शुरुआत बर्मा शेल नामक कंपनी ने की थी. दिलचस्प बात यह है कि आज हम जिस आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं, उसकी तुलना में वह स्टेशन बेहद साधारण था. वहां केवल दो हाथ से चलने वाले डिस्पेंसर थे और उसकी कुल भंडारण क्षमता भी महज 900 से 1,200 लीटर (200-300 गैलन) के बीच थी.

बर्मा शेल का सफर और बीपीसीएल का जन्म

बर्मा शेल एक ब्रिटिश तेल कंपनी थी, जो बर्मा ऑयल कंपनी और शेल पेट्रोलियम कंपनी के बीच एक संयुक्त उपक्रम थी. इस कंपनी ने 1928 से लेकर 1976 तक भारत में मिट्टी के तेल, पेट्रोल और लुब्रिकेंट्स के वितरण का नेटवर्क फैलाया. साल 1976 में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया. इसी राष्ट्रीयकरण के साथ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) अस्तित्व में आई. वर्तमान में यही कंपनी देश भर में करीब 25,000 पेट्रोल पंपों का विशाल नेटवर्क संचालित कर रही है.

यह भी पढ़ें: रूस से हर दिन कितना तेल मंगवाता है भारत, 16 मई के बाद कितनी हो जाएगी कमी?

बैलगाड़ियों और ड्रमों से पेट्रोल की सप्लाई

आजादी से पहले भारत में तेल रिफाइनरियों का अभाव था, इसलिए पेट्रोल को समुद्री जहाजों के जरिए विदेशों से मंगाया जाता था. मुख्य रूप से बर्मा (अब म्यांमार), ईरान और पश्चिम एशिया से पेट्रोल भारत आता था. बंदरगाह पर उतरने के बाद, ईंधन को 40-गैलन वाले ड्रमों में भरा जाता और फिर ट्रकों या बैलगाड़ियों के जरिए पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जाता था. गाड़ियों में तेल भरने की प्रक्रिया भी आज की तरह ऑटोमैटिक नहीं थी; कर्मचारी हैंड-पंप का इस्तेमाल कर शारीरिक श्रम से ईंधन भरते थे.

महज चंद पैसों में मिलता था एक लीटर पेट्रोल

अगर हम आज की कीमतों से तुलना करें, तो 1928 में पेट्रोल की कीमत किसी सपने जैसी लगेगी. उस समय एक लीटर पेट्रोल की कीमत मात्र 1 आना (6 पैसे) से 2 आना (12 पैसे) के बीच हुआ करती थी. गणित के हिसाब से देखें तो उस दौर में 1 रुपये में 16 लीटर से भी ज्यादा पेट्रोल मिल जाता था. हालांकि, यह सस्तापन केवल आज के नजरिए से है. उस समय एक आम भारतीय की औसत दैनिक आय 1 रुपये से भी कम थी, जिससे वह चंद पैसों का पेट्रोल भी उस जमाने के हिसाब से बहुत महंगा सौदा माना जाता था. 

चुनौतियां और रिसाव की बड़ी समस्या

पहला पेट्रोल पंप चलाना चुनौतियों से भरा था. सड़कों पर गाड़ियां कम थीं, जिससे ईंधन की मांग बहुत सीमित थी. रिफाइनरियों की कमी के कारण सप्लाई हमेशा अनिश्चित रहती थी. मानसून के दौरान समस्या और बढ़ जाती थी; लोहे के ड्रमों में जंग लग जाने के कारण अक्सर ईंधन का रिसाव होने लगता था. इन तकनीकी और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद, बर्मा शेल ने इस व्यवसाय को जारी रखा. शुरुआत में मुनाफे को लेकर संशय था, लेकिन जैसे-जैसे मोटर गाड़ियां बढ़ीं, यह बिजनेस भारत के सबसे सफल मॉडल्स में से एक बन गया.

यह भी पढ़ें: India UAE Pipeline: भारत से UAE तक पाइपलाइन बिछाने में कितना खर्चा आएगा, जानें प्रति किलोमीटर का हिसाब

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 16 May 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
First Petrol Pump First Petrol Pump In India Burmah Shell India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
इस शहर में खुला था देश का पहला फ्यूल स्टेशन, जानिए तब कितनी थी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत
इस शहर में खुला था देश का पहला फ्यूल स्टेशन, जानिए तब कितनी थी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत
जनरल नॉलेज
Delhi Liquor Policy Case: जस्टिस स्वर्णकांता ने शराब नीति मामले से खुद को किया अलग, जानें इंडियन ज्यूडिशरी में कब-कब हुआ ऐसा?
जस्टिस स्वर्णकांता ने शराब नीति मामले से खुद को किया अलग, जानें इंडियन ज्यूडिशरी में कब-कब हुआ ऐसा?
जनरल नॉलेज
Mouni Roy Suraj Nambiar Divorce: एक्ट्रेस मौनी रॉय ने सूरज नांबियार से लिया तलाक, जानें उन्हें कितनी एलीमनी मिलेगी?
एक्ट्रेस मौनी रॉय ने सूरज नांबियार से लिया तलाक, जानें उन्हें कितनी एलीमनी मिलेगी?
जनरल नॉलेज
क्या लॉ डिग्री लेकर कोई भी शख्स लड़ सकता है अपना केस? ममता बनर्जी पर उठ रहे सवालों के बीच जानें नियम
क्या लॉ डिग्री लेकर कोई भी शख्स लड़ सकता है अपना केस? ममता बनर्जी पर उठ रहे सवालों के बीच जानें नियम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Bharat Ki Baat : सरकार ने माना..'नीट पेपर लीक हुआ' | NEET Paper Leak | CBI | Dharmendra Pradhan
Petrol-Diesel Price | Sandeep Chaudhary: पेट्रोल-डीजल के बाद बढ़ेंगे LPG के दाम? | Inflation News
Petrol-Diesel CNG Price Hike: आम आदमी को महंगाई का करंट, CNG की कीमतें बढ़ी | Inflation News | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का बीजिंग में ‘निर्दयतापूर्ण अपमान’ के बाद जाते-जाते जिनपिंग ने दिया ये यादगार गिफ्ट
ट्रंप का बीजिंग में ‘निर्दयतापूर्ण अपमान’ के बाद जाते-जाते जिनपिंग ने दिया ये यादगार गिफ्ट
महाराष्ट्र
Mumbra News: मुंब्रा में 'हरा ड्रम' कांड, महिला ने पति-भाई के साथ मिलकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट
मुंबई से सटे मुंब्रा में 'हरा ड्रम' कांड, महिला ने पति-भाई के साथ मिलकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने वर्क फ्रॉम होम और कार पुलिंग पर लिया फैसला, अब हफ्ते में दो दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने वर्क फ्रॉम होम और कार पुलिंग पर लिया फैसला, अब हफ्ते में दो दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई
बॉलीवुड
Friday Box Office: बॉक्स ऑफिस पर साउथ का कब्जा, हिंदी फिल्मों का निकला दम, जानें फ्रइडे को किसने मारी बाजी
बॉक्स ऑफिस पर साउथ का कब्जा, हिंदी फिल्मों का निकला दम, जानें फ्रइडे को किसने मारी बाजी
क्रिकेट
IPL 2026 के बीच बना सबसे तेज T20I फिफ्टी का रिकॉर्ड, पाकिस्तानी बल्लेबाज ने रचा इतिहास; भारतीय खिलाड़ी पिछड़ी
IPL 2026 के बीच बना सबसे तेज T20I फिफ्टी का रिकॉर्ड, पाकिस्तानी बल्लेबाज ने रचा इतिहास
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर अब आया रूस का बयान, जानें क्या कहा
ट्रंप के चीन दौरे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर अब आया रूस का बयान, जानें क्या कहा
टेक्नोलॉजी
AI Digital Harassment: AI से कैसे हो रहा महिलाओं का डिजिटल हैरेसमेंट, क्या है इससे बचने का तरीका?
AI से कैसे हो रहा महिलाओं का डिजिटल हैरेसमेंट, क्या है इससे बचने का तरीका?
इंडिया
3 महीने निकल गए, होर्मुज से नहीं आ रहे तेल, सिब्बल बोले- मनमोहन सरकार में हम रहे मंत्री, अब बढे़गी…
3 महीने निकल गए, होर्मुज से नहीं आ रहे तेल, सिब्बल बोले- मनमोहन सरकार में हम रहे मंत्री, अब बढे़गी…
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Embed widget