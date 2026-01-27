India EU Trade Deal: भारत और यूरोपीय संघ ने एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा की है. यह ट्रेड एग्रीमेंट सीधा तौर पर भारत और यूरोपीय संघ के 27 सदस्य ब्लॉक के बीच है. आइए जानते हैं कि इस ट्रेड एग्रीमेंट से किस सबसे ज्यादा फायदा होगा और कैसे.

एक संतुलित डील

ऐसा कहा जा रहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा दोनों देशों को पहुंचेगा. यह फायदा एक तरफ नहीं होगा बल्कि सेक्टर स्पेसिफिक होगा. भारत को 450 मिलियन से ज्यादा इनकम वाले कंज्यूमर्स तक पसंदीदा एक्सेस मिलेगा और साथ ही यूरोपीय संघ को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बड़े बाजार में से एक में एंट्री मिलेगी. असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि बिजनेस कितनी जल्दी खुद को ढालते हैं और स्केल करते हैं.

भारत को क्या मिलेगा

भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा यूरोप में लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट पर लगभग जीरो या फिर कम टैरिफ है. टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, रत्न और आभूषण जैसे सेक्टर ज्यादा कॉम्पिटेटिव होने की उम्मीद है. वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिद्वंदियों के मुकाबले यह ज्यादा कॉम्पिटेटिव होगा. यह डील चीन पर निर्भरता को भी कम करेगी और सप्लाई चैन में विविधता लाने के साथ-साथ अमेरिकी टैरिफ दबावों के असर को कम करने की भारत की रणनीति को सपोर्ट करेगी. इसके अलावा यूरोपीय निवेश और टेक्नोलॉजी भारत के औद्योगिक अपग्रेड और रोजगार बनाने के अवसरों को तेज कर सकते हैं.

यूरोपीय संघ को क्या मिलेगा

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के पारंपरिक रूप से ऊंचे टैरिफ को काम करता है. इससे यूरोपीय कंपनियों को प्रीमियम कारों, औद्योगिक मशीनरी, विमान के पुर्जों, मेडिकल उपकरणों और हाई एंड कंज्यूमर गुड्स की बिक्री बढ़ाने की अनुमति मिलेगी. विश्लेषकों का ऐसा अनुमान है कि बढ़ती इनकम और क्वालिटी प्रोडक्ट्स की मांग की वजह से 2032 तक भारत के लिए यूरोपीय संघ का एक्सपोर्ट दोगुना हो सकता है.

भारत यूरोपीय संघ को क्या बेचता है

यूरोपीय संघ को टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स के साथ-साथ फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद और रत्न और आभूषण दिए जाते हैं. अगर कृषि की बात करें तो भारत चाय, कॉफी, चावल और समुद्री उत्पाद जैसे झींगा का एक्सपोर्ट करता है.

यूरोपीय संघ भारत को क्या बेचता है

यूरोपीय संघ मुख्य रूप से हाईटेक मशीनरी और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है. यह भारतीय फैक्ट्रियों को मॉडर्न बनाने के लिए काफी जरूरी है. बाकी मुख्य इंपॉर्टेंस में ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, वैज्ञानिक और ऑप्टिकल उपकरण, और वाइन, स्पिरिट्स, डेयरी और प्रोसेस्ड फूड जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: भारत नहीं, इस देश में सबसे आखिर तक रहा हिंदू राजा का राज, जानें कैसे उन्हें हटाया गया?