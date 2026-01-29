भारत-ईयू डील पर कैसे नाराजगी जता सकता है अमेरिका, दोनों देशों पर किस तरह ले सकता है एक्शन?

दुनिया के बड़े मंच पर एक नई बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है. भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ ताजा व्यापार समझौता सिर्फ आर्थिक करार नहीं रह गया, बल्कि उसने वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है. अमेरिका में इस डील को लेकर नाराजगी खुलकर सामने आई है. सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका अब इस साझेदारी को चुनौती के रूप में देख रहा है और क्या वह भारत व यूरोप पर दबाव बनाने की तैयारी में है? अगर ऐसा है तो अमेरिका इसको लेकर कैसे अपनी नाराजगी जता सकता है. चलिए जानें.

भारत-ईयू ट्रेड डील से क्यों खफा है अमेरिका?

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के लिए बड़ा आर्थिक कदम माना जा रहा है. इस समझौते से भारत को यूरोप के बाजारों तक आसान पहुंच मिलेगी, वहीं यूरोपीय कंपनियों को भारत जैसे बड़े उपभोक्ता बाजार में नए मौके मिलेंगे, लेकिन अमेरिका को भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ यह नजदीकी रास नहीं आ रही है. उसे डर है कि इस डील से उसकी व्यापारिक और रणनीतिक भूमिका कमजोर हो सकती है.

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी का सख्त बयान

अमेरिका की नाराजगी तब खुलकर सामने आई, जब ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में इस समझौते पर निराशा जताई. उन्होंने कहा कि हर देश को अपने हित देखने का हक है, लेकिन यूरोप का यह कदम मौजूदा वैश्विक हालात में सवाल खड़े करता है. खासकर तब, जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है और पश्चिमी देश एकजुट होने की बात करते रहे हैं.

रूसी तेल बना विवाद की जड़

इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह रूसी तेल भी है. अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए ताकि युद्ध को आर्थिक समर्थन न मिले. इसके बावजूद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा. बाद में इसी तेल से बने उत्पाद यूरोपीय देशों ने आयात किए. अमेरिका का आरोप है कि इस प्रक्रिया में यूरोप अनजाने में उसी युद्ध को आर्थिक रूप से ताकत दे रहा है, जिसका वह विरोध करता है.

भारत पर टैरिफ और यूरोप पर सवाल

स्कॉट बेसेंट ने यह भी याद दिलाया कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए थे. अमेरिका को उम्मीद थी कि उसके सहयोगी देश भी इसी लाइन पर चलेंगे, लेकिन यूरोपीय देशों ने भारत के साथ व्यापार समझौता कर अलग रास्ता चुना. यही बात वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा चुभ रही है कि उसकी सख्ती के बाद भी ऐसा कैसे हो गया.

अब अमेरिका क्या कदम उठा सकता है?

हालांकि ऐसी स्थिति में अमेरिका सीधे टकराव की नीति अपनाने से बचेगा, लेकिन वह आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बना सकता है. संभावित तौर पर कुछ सेक्टरों में टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं, व्यापारिक रियायतें सीमित की जा सकती हैं या वैश्विक मंचों पर भारत और यूरोप पर राजनीतिक दबाव डाला जा सकता है. हालांकि अमेरिका यह भी जानता है कि भारत और यूरोप दोनों उसके अहम साझेदार हैं, इसलिए किसी भी फैसले में संतुलन जरूरी होगा.

वैश्विक राजनीति का बदलता समीकरण

इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि अब अंतरराष्ट्रीय रिश्ते सिर्फ नैतिक आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक फायदे और रणनीतिक जरूरतों पर तय हो रहे हैं. भारत अपनी ऊर्जा और विकास जरूरतों को प्राथमिकता दे रहा है, यूरोप अपने व्यापारिक हित सुरक्षित करना चाहता है और अमेरिका अपनी वैश्विक नेतृत्व भूमिका बनाए रखने की कोशिश में है.

