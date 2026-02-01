Budget Comparison:आज यानी 1 फरवरी 2026 को भारत सरकार का नया बजट संसद में पेश हो रहा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खर्च और राजस्व की नई योजना सामने रखेंगी. जिसमें देश के लिए विकास की नजर से जो प्राथमिकताएं है. उन क्षेत्रों में बजट का ज्यादा हिस्सा जाएगा. सामान्य तौर पर विकास, सामाजिक योजनाएं, रक्षा और बुनियादी ढांचे पर फोकस ज्यादा रहता है.

भारत जनसंख्या में आज पहले नंबर पर है. लेकिन अर्थव्यवस्था में चौथे पायदान पर है. भारत के बजट में और दुनिया के बड़े देशों के बजट में काफी अंतर है. चलिए आपको बताते हैं कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के बजट की तुलना में भारत का बजट कहां खड़ा है. जान लीजिए यह अमीर देश कहां खर्च करते हैं सबसे ज्यादा पैसा और कहां खर्च होता है भारत का बजट.

अमेरिका, चीन, रूस और भारत का बजट

भारत के मुकाबले अमेरिका, चीन और रूस के बजट को देखा जाए तो सबसे बड़ा सरकार खर्च अमेरिका का है. अमेरिका का संघीय बजट लगभग 6.7 ट्रिलियन डॉलर के करीब है. जिसमें हेल्थकेयर, सामाजिक सुरक्षा, और ब्याज भुगतान बड़े हिस्से हैं. यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी खर्च है और अमेरिकी इकाॅनमी के साइज को दिखाता है. चीन का कुल सरकारी खर्च भी बड़ा है. करीब 3.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जिसमें केंद्र और स्थानीय दोनों का बजट शामिल है. चीन शिक्षा, तकनीक, बुनियादी ढांचे और सैन्य में भारी निवेश करता है.

रूस का बजट अमेरिका या चीन जितना बड़ा नहीं है. उसकी वार्षिक सरकार खर्च राशि आमतौर पर 300 से 400 अरब डॉलर के बीच रहती है. जो कि अन्य बड़े देशों से काफी कम है. रूस अपने रक्षा और ऊर्जा सेक्टर पर भारी खर्च करता है, जबकि सामाजिक और बुनियादी ढांचे का हिस्सा सीमित है.

भारत का कुल सरकारी खर्च भी इन देशों के मुकाबले छोटा है. यह लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर जो केंद्र और राज्यों का कुल खर्च है. भारत में खर्च को अलग-अलग तरीकों से डिवाइड किया जाता है,. जिसमें सामाजिक योजनाएं, राज्यों को टैक्स का हिस्सा देना, रक्षा, बुनियादी योजनाएं और ब्याज भुगतान शामिल हैं.

अमेरिका में सबसे ज्यादा खर्च कहां?

अमेरिका में सरकारी खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा सोशल सिक्योरिटी और हेल्थकेयर पर जाता है. बुजुर्गों की पेंशन, मेडिकेयर और मेडिकल सपोर्ट जैसे प्रोग्राम बजट का बड़ा भाग लेते हैं. इसके बाद ब्याज भुगतान आता है, क्योंकि अमेरिका पर कर्ज़ ज्यादा है और उसे सर्विस करना जरूरी होता है.

चीन और रूस का फोकस इन चीजों पर

चीन का खर्च कई सेक्टर में फैला रहता है. शिक्षा, हाईटेक, इनोवेशन, स्मार्ट सिटीज और हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार निवेश होता है. साथ ही मिलिट्री क्षमता को मजबूत करने पर भी फोकस रहता है. चीन का बजट साफ संकेत देता है कि उसका लक्ष्य आर्थिक ग्रोथ के साथ टेक्नोलॉजी लीडरशिप बनाए रखना है.रूस अपने बजट में डिफेंस और एनर्जी को प्राथमिकता देता है. ऊर्जा प्रोजेक्ट, रक्षा उपकरण, और आधुनिक युद्ध तकनीक पर ज्यादा फंड जाता है. उसकी रणनीति सुरक्षा और ऊर्जा ताकत पर केंद्रित रहती है.

भारत का बजट स्ट्रक्चर

भारत में बजट का स्ट्रक्चर बैलेंस्ड है. सामाजिक योजनाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण और शहरी विकास, डिफेंस सभी को फंड मिलता है. इसके साथ ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और राज्यों को मिलने वाले हिस्से का भी ध्यान रखा जाता है. जिससे विकास भी हो सके और प्रशासन भी साथ में चल सकें.

