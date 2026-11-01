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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजरामलीला मैदान में रैली करने के लिए कितनी जगह, यहां कितने लोग आ सकते हैं?

रामलीला मैदान में रैली करने के लिए कितनी जगह, यहां कितने लोग आ सकते हैं?

Ramleela Maidan Congress Rally: विपक्ष वोटर लिस्ट से नाम हटाने के विरोध में रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहा है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं. आइए जानें कि यहां कितने लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की क्षमता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 01 Nov 2026 11:21 AM (IST)
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Ramleela Maidan Congress Rally: दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान एक बार फिर देश की राजनीति का केंद्र बन गया है. आज कांग्रेस के नेतृत्व में INDIA गठबंधन यहां एक विशाल रैली के जरिए अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन कर रहा है. इस प्रदर्शन का मुख्य मकसद चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करना और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर जोर देना है. विपक्ष का आरोप है कि SIR के बहाने योग्य मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाकर वोट चोरी का रास्ता साफ किया जा रहा है. 

हालांकि, चुनाव आयोग इन आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए इसे मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने की सामान्य कानूनी प्रक्रिया बता रहा है. इस सियासी घमासान के बीच आज दिल्ली के रामलीला मैदान में भीड़ जुटने की क्षमता और व्यवस्थाओं पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं.

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मैदान का दायरा कितना बड़ा?

ऐतिहासिक रामलीला मैदान कुल 12 एकड़ के विशाल भूभाग में फैला हुआ है. इस सार्वजनिक मैदान को किसी भी बड़े राजनीतिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बुक कराने के लिए एक तय कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है. मीडिया रिपोर्ट और नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, इस पूरे परिसर को एक दिन के लिए बुक करने का शुल्क लगभग 1.21 लाख रुपये बैठता है. इस निर्धारित राशि के भीतर सरकारी टैक्स के साथ-साथ एक तय रिफंडेबल सिक्योरिटी भी शामिल होती है, जो कार्यक्रम के शांतिपूर्ण समापन के बाद आयोजकों को लौटा दी जाती है.

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रामलीला मैदान में रैली करने के लिए कितनी जगह, यहां कितने लोग आ सकते हैं?

रामलीला मैदान में कितने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है?

जब रामलीला मैदान पूरी तरह से खाली रहता है, तो इसमें एक साथ लगभग 45,000 से 50,000 लोग आसानी से आ सकते हैं. हालांकि, जब किसी बड़े राजनीतिक दल की रैली होती है, तो वहां विशाल मंच, वीआईपी लाउंज, साउंड सिस्टम, भारी बैरिकेडिंग और कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए हजारों कुर्सियां लगाई जाती हैं. इन ढांचागत बदलावों के कारण मैदान के भीतर लोगों के समाने की क्षमता घट जाती है. ऐसी स्थिति में मैदान के मुख्य हिस्से में केवल 30,000 से 40,000 लोग ही एक समय में व्यवस्थित तरीके से बैठ या खड़े हो सकते हैं.

राहुल गांधी की रैली में कितनी भीड़?

राहुल गांधी की इस महारैली में विपक्षी नेताओं द्वारा भारी जनसैलाब का दावा किया गया है. इसके विपरीत, सुरक्षा व्यवस्था को संभालने वाली दिल्ली पुलिस और स्थानीय प्रशासन का व्यावहारिक आकलन पूरी तरह अलग होता है. पुलिस सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के दृष्टिकोण से यह मानकर चलती है कि इस पूरे परिसर और आसपास के रास्तों को मिलाकर अधिकतम 40,000 से 50,000 की भीड़ को ही सुरक्षित और प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है.


रामलीला मैदान में रैली करने के लिए कितनी जगह, यहां कितने लोग आ सकते हैं?

सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन का खाका

रैली के दौरान किसी भी अनहोनी से बचने और भगदड़ जैसी स्थिति को रोकने के लिए मैदान को कुल 14 अलग-अलग सुरक्षा जोन में बांटा गया है. हर जोन में प्रवेश और निकास के लिए अलग से बैरिकेड्स लगाए गए हैं. यदि कार्यकर्ताओं की संख्या मैदान की तय क्षमता से अधिक हो जाती है, तो प्रशासन ने मैदान के बाहर की सड़कों और आसपास की खुली जगहों पर अतिरिक्त होल्डिंग एरिया बनाए हैं. इसके अलावा, CJP के अभिजीत दिपके जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दिया है, लेकिन वो इसमें नहीं शामिल हो रहे हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 01 Nov 2026 11:21 AM (IST)
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