हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजये हैं भारत के 10 सबसे रईस शहर, इनकी इनकम जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश

ये हैं भारत के 10 सबसे रईस शहर, इनकी इनकम जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश

मुंबई और दिल्ली ही नहीं, कई और शहर भी अरबों-खरबों की अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं. आइए जानें देश के सबसे अमीर शहरों को, इन 10 शहरों की कुल जीडीपी जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

By : निधि पाल | Updated at : 12 Feb 2026 05:56 PM (IST)
Preferred Sources

देश की असली ताकत सिर्फ उसकी आबादी या सेना से नहीं, बल्कि उसके शहरों की कमाई से भी तय होती है. कुछ शहर ऐसे हैं जो अकेले ही लाखों करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था संभालते हैं. यहां उद्योग चलते हैं, स्टार्टअप बनते हैं, शेयर बाजार चमकता है और लाखों लोगों को रोजगार मिलता है. अगर आपको लगता है कि सिर्फ मुंबई या दिल्ली ही अमीर हैं, तो रुकिए… इस सूची में कई नाम आपको चौंका सकते हैं. आइए जानते हैं भारत के 10 सबसे रईस शहर.

भारत के 10 सबसे रईस शहर- किसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत?

यह सूची शहरों की कुल अनुमानित जीडीपी (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट) के आधार पर तैयार की गई है. इनकी जीडीपी से पता चलता है कि किसी शहर में एक साल में कुल कितनी आर्थिक गतिविधि हुई. 

1. मुंबई – देश की आर्थिक राजधानी

मुंबई भारत का सबसे अमीर शहर है. यहां की अनुमानित अर्थव्यवस्था करीब 27.80 लाख करोड़ रुपये है. यह शहर देश का वित्तीय केंद्र है. भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यहीं हैं, बड़े बैंक, बीमा कंपनियां और कॉर्पोरेट मुख्यालय भी यहीं मौजूद हैं. बॉलीवुड और बड़े पोर्ट की वजह से भी यहां भारी कमाई होती है.

2. दिल्ली एनसीआर – सरकारी और कारोबारी ताकत

दिल्ली-एनसीआर की अर्थव्यवस्था करीब 26.33 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है. यहां केंद्र सरकार के दफ्तर, बड़ी कंपनियों के मुख्यालय और तेजी से बढ़ता रियल एस्टेट सेक्टर मौजूद है. गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहर आईटी और कॉर्पोरेट हब बन चुके हैं.

3. कोलकाता – पूर्वी भारत का औद्योगिक केंद्र

कोलकाता की अनुमानित जीडीपी लगभग 13.45 लाख करोड़ रुपये है. यह शहर ऐतिहासिक रूप से बड़ा बंदरगाह और औद्योगिक केंद्र रहा है. स्टील, इंजीनियरिंग, चाय व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं.

4. बेंगलुरु – आईटी और स्टार्टअप की राजधानी

करीब 9.86 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था के साथ बेंगलुरु चौथे स्थान पर है. इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है. यहां आईटी एक्सपोर्ट, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कंपनियां बड़ी संख्या में हैं. देश के कई यूनिकॉर्न स्टार्टअप इसी शहर से निकले हैं.

5. चेन्नई – ऑटोमोबाइल और सर्विस सेक्टर की ताकत

चेन्नई की अर्थव्यवस्था करीब 7.05 लाख करोड़ रुपये है. इसे भारत की ऑटो कैपिटल कहा जाता है क्योंकि यहां कई बड़ी कार और ऑटो पार्ट्स कंपनियों के प्लांट हैं. साथ ही आईटी और हेल्थकेयर सेक्टर भी मजबूत है.

6. हैदराबाद – आईटी और फार्मा का बड़ा हब

करीब 6.70 लाख करोड़ रुपये की जीडीपी के साथ हैदराबाद छठे स्थान पर है. यहां आईटी कंपनियों के बड़े कैंपस हैं. फार्मास्यूटिकल और बायोटेक उद्योग भी शहर की कमाई में बड़ा योगदान देते हैं.

7. पुणे – शिक्षा और टेक्नोलॉजी का मेल

पुणे की अर्थव्यवस्था लगभग 6.18 लाख करोड़ रुपये है. यह शहर शिक्षा संस्थानों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और आईटी कंपनियों के लिए जाना जाता है. यहां तेजी से शहरी विकास हुआ है.

8. अहमदाबाद – व्यापार और टेक्सटाइल की पहचान

करीब 6.09 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था के साथ अहमदाबाद आठवें स्थान पर है. टेक्सटाइल उद्योग, केमिकल सेक्टर और उभरता स्टार्टअप इकोसिस्टम इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं. 

9. सूरत – हीरा और टेक्सटाइल का ग्लोबल हब

सूरत की अर्थव्यवस्था करीब 5.30 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है. यह शहर दुनिया के सबसे बड़े डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग केंद्रों में से एक है. टेक्सटाइल उद्योग भी यहां बड़े पैमाने पर चलता है. 

10. विशाखापट्टनम – पूर्वी तट का उभरता पावरहाउस

करीब 3.90 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था के साथ विशाखापट्टनम दसवें स्थान पर है. यह एक बड़ा पोर्ट सिटी है. स्टील प्लांट, शिपिंग और पावर सेक्टर यहां की आर्थिक ताकत हैं.

यह भी पढ़ें: न बुढ़ापा और न मौत... अगर इंसान अमर हो जाएं तो क्या होगा, जानें हमारा शरीर कभी क्यों नहीं हो सकता अमर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 12 Feb 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
Richest Cities In India Mumbai GDP Delhi NCR Economy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Kim Jong Un Successor: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया अपने उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
बिहार
NEET Student Death Case: पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?
पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?
विश्व
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फंसा दिया!
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर ट्रंप ने भारत को फंसा दिया!
क्रिकेट
NEP vs ITA: पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
Advertisement

वीडियोज

Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार |Khabar Gawah Hai With Megha Prasad
Textile Industry को बड़ी राहत! US Market में India को मिलेगा Zero-Duty Advantage?| Paisa Live
Kanpur Lamborghini Case:पुलिस ने मांगी Shivam की 14 दिन की रिमांड! कोर्ट में रसूख और कानून की जंग
Kanpur Lamborghini Case:आरोपी Shivam Mishra गिरफ्तार!'ड्राइवर थ्योरी' फेल, पुलिस ने रसूखदार को दबोचा
AMERICA गिराएगा IRAN पर बम! बंद कमरे वाली मीटिंग से खलबली! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Kim Jong Un Successor: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया अपने उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
बिहार
NEET Student Death Case: पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?
पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?
विश्व
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फंसा दिया!
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर ट्रंप ने भारत को फंसा दिया!
क्रिकेट
NEP vs ITA: पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
बॉलीवुड
O' Romeo First Review Out: आ गया 'ओ रोमियो' का फर्स्ट रिव्यू, 'बाप लेवल की है ये फिल्म', शाहिद-तृप्ति ने कर दिया कमाल
आ गया 'ओ रोमियो' का फर्स्ट रिव्यू, 'बाप लेवल की है ये फिल्म'
विश्व
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
ट्रेंडिंग
तुझे बालों से पकड़कर मारूंगी... कुंभ वाली मोनालिसा का यह वीडियो देख घबराए यूजर्स, पूछे ऐसे-ऐसे सवाल
तुझे बालों से पकड़कर मारूंगी... कुंभ वाली मोनालिसा का यह वीडियो देख घबराए यूजर्स, पूछे ऐसे-ऐसे सवाल
हेल्थ
Intuition Thoughts: क्या होता है इनट्यूशन थॉट, हमारी जिंदगी को बदलने में ये कितने मददगार?
क्या होता है इनट्यूशन थॉट, हमारी जिंदगी को बदलने में ये कितने मददगार?
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget