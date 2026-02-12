ये हैं भारत के 10 सबसे रईस शहर, इनकी इनकम जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश

देश की असली ताकत सिर्फ उसकी आबादी या सेना से नहीं, बल्कि उसके शहरों की कमाई से भी तय होती है. कुछ शहर ऐसे हैं जो अकेले ही लाखों करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था संभालते हैं. यहां उद्योग चलते हैं, स्टार्टअप बनते हैं, शेयर बाजार चमकता है और लाखों लोगों को रोजगार मिलता है. अगर आपको लगता है कि सिर्फ मुंबई या दिल्ली ही अमीर हैं, तो रुकिए… इस सूची में कई नाम आपको चौंका सकते हैं. आइए जानते हैं भारत के 10 सबसे रईस शहर.

भारत के 10 सबसे रईस शहर- किसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत?

यह सूची शहरों की कुल अनुमानित जीडीपी (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट) के आधार पर तैयार की गई है. इनकी जीडीपी से पता चलता है कि किसी शहर में एक साल में कुल कितनी आर्थिक गतिविधि हुई.

1. मुंबई – देश की आर्थिक राजधानी

मुंबई भारत का सबसे अमीर शहर है. यहां की अनुमानित अर्थव्यवस्था करीब 27.80 लाख करोड़ रुपये है. यह शहर देश का वित्तीय केंद्र है. भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यहीं हैं, बड़े बैंक, बीमा कंपनियां और कॉर्पोरेट मुख्यालय भी यहीं मौजूद हैं. बॉलीवुड और बड़े पोर्ट की वजह से भी यहां भारी कमाई होती है.

2. दिल्ली एनसीआर – सरकारी और कारोबारी ताकत

दिल्ली-एनसीआर की अर्थव्यवस्था करीब 26.33 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है. यहां केंद्र सरकार के दफ्तर, बड़ी कंपनियों के मुख्यालय और तेजी से बढ़ता रियल एस्टेट सेक्टर मौजूद है. गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहर आईटी और कॉर्पोरेट हब बन चुके हैं.

3. कोलकाता – पूर्वी भारत का औद्योगिक केंद्र

कोलकाता की अनुमानित जीडीपी लगभग 13.45 लाख करोड़ रुपये है. यह शहर ऐतिहासिक रूप से बड़ा बंदरगाह और औद्योगिक केंद्र रहा है. स्टील, इंजीनियरिंग, चाय व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं.

4. बेंगलुरु – आईटी और स्टार्टअप की राजधानी

करीब 9.86 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था के साथ बेंगलुरु चौथे स्थान पर है. इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है. यहां आईटी एक्सपोर्ट, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कंपनियां बड़ी संख्या में हैं. देश के कई यूनिकॉर्न स्टार्टअप इसी शहर से निकले हैं.

5. चेन्नई – ऑटोमोबाइल और सर्विस सेक्टर की ताकत

चेन्नई की अर्थव्यवस्था करीब 7.05 लाख करोड़ रुपये है. इसे भारत की ऑटो कैपिटल कहा जाता है क्योंकि यहां कई बड़ी कार और ऑटो पार्ट्स कंपनियों के प्लांट हैं. साथ ही आईटी और हेल्थकेयर सेक्टर भी मजबूत है.

6. हैदराबाद – आईटी और फार्मा का बड़ा हब

करीब 6.70 लाख करोड़ रुपये की जीडीपी के साथ हैदराबाद छठे स्थान पर है. यहां आईटी कंपनियों के बड़े कैंपस हैं. फार्मास्यूटिकल और बायोटेक उद्योग भी शहर की कमाई में बड़ा योगदान देते हैं.

7. पुणे – शिक्षा और टेक्नोलॉजी का मेल

पुणे की अर्थव्यवस्था लगभग 6.18 लाख करोड़ रुपये है. यह शहर शिक्षा संस्थानों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और आईटी कंपनियों के लिए जाना जाता है. यहां तेजी से शहरी विकास हुआ है.

8. अहमदाबाद – व्यापार और टेक्सटाइल की पहचान

करीब 6.09 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था के साथ अहमदाबाद आठवें स्थान पर है. टेक्सटाइल उद्योग, केमिकल सेक्टर और उभरता स्टार्टअप इकोसिस्टम इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं.

9. सूरत – हीरा और टेक्सटाइल का ग्लोबल हब

सूरत की अर्थव्यवस्था करीब 5.30 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है. यह शहर दुनिया के सबसे बड़े डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग केंद्रों में से एक है. टेक्सटाइल उद्योग भी यहां बड़े पैमाने पर चलता है.

10. विशाखापट्टनम – पूर्वी तट का उभरता पावरहाउस

करीब 3.90 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था के साथ विशाखापट्टनम दसवें स्थान पर है. यह एक बड़ा पोर्ट सिटी है. स्टील प्लांट, शिपिंग और पावर सेक्टर यहां की आर्थिक ताकत हैं.

