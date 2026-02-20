हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजफ्रांस में खाने की बर्बादी पर देना होता है 80 लाख का जुर्माना, क्या भारत में भी ऐसा है कोई कानून?

France Food Law: फ्रांस में खाने की बर्बादी को लेकर एक बड़ा कानून है. यहां खाना बर्बाद करने पर जुर्माना लगाया जाता है और जेल भी हो सकती है. आइए जानते हैं कि क्या भारत में भी ऐसा कोई कानून है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 20 Feb 2026 11:34 AM (IST)
Preferred Sources

France Food Law: फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों के भारत दौरे ने एक बार फिर से फ्रांस के सबसे चर्चित कानून में से एक की तरफ ध्यान खींचा है. दरअसल फ्रांस में कमर्शियल लेवल पर खाने लायक खाना बर्बाद करने पर €75000 तक का भारी जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है. भारतीय करेंसी में यह रकम लगभग 80 लाख के करीब होगी. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या भारत में भी ऐसा ही कोई कानून है?

खाने की बर्बादी के खिलाफ फ्रांस का सख्त कानून 

2016 में फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने सुपर मार्केट को बिना बिका खाने लायक खाना फेंकने पर बैन लगा दिया. यह कानून बढ़ती खाने की बर्बादी और भूख से एक साथ निपटने के लिए लाया गया. इस नियम के तहत 400 स्क्वायर मीटर से बड़े सुपरमार्केट को खाने लायक खाना नष्ट करने से मना किया गया. इसके बजाय उन्हें सरप्लस आइटम डोनेट करने के लिए चैरिटी और फूड बैंकों के साथ फॉर्मल एग्रीमेंट साइन करने होते हैं. 

अगर कोई स्टोर जानबूझकर खाने लायक खाना डोनेट करने के बजाय बर्बाद करता है तो उस पर लगभग 80 लाख रुपये तक का जुर्माना या फिर 2 साल तक की जेल हो सकती है. यह कमर्शियल लेवल पर फ्रांस के फ्रेमवर्क को दुनिया के सबसे सख्त फ्रेमवर्क में से एक बनाता है. 

क्या भारत में भी ऐसा ही कानून है? 

दरअसल भारत में खाने की बर्बादी के खिलाफ कोई भी सीधा सजा देने वाला कानून नहीं है. ऐसा कोई देशव्यापी नियम नहीं है जो सिर्फ सरप्लस खाना फेंकने पर जुर्माना लगाए. हालांकि कुछ रेगुलेटरी और जागरूकता पर आधारित कोशिशें जरूर की जा रही हैं. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंडियन फूड शेयरिंग अलायंस जैसी पहल शुरू की है. यह फूड रिकवरी आर्गेनाइजेशन को बिजनेस और इवेंट ऑर्गेनाइजर से जोड़ती है ताकि जरूरतमंदों को सरप्लस खाना फिर से बांटा जा सके.

फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट जैसे मौजूदा कानून मुख्य रूप से फूड सेफ्टी पर फोकस करते हैं. असुरक्षित या फिर घटिया खाना बेचने पर ₹100000 से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. दोनों देशों के कानून में मुख्य अंतर एनफोर्समेंट का है. फ्रांस कानूनी तौर पर सुपरमार्केट को खाने लायक बचा हुआ खाना डोनेट करने के लिए जरूरी बनाता है और नियम तोड़ने पर सजा देता है. लेकिन भारत में यह तरीका काफी हद तक अपनी मर्जी से और जागरूकता से चलता है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 20 Feb 2026 11:34 AM (IST)
Embed widget