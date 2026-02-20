France Food Law: फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों के भारत दौरे ने एक बार फिर से फ्रांस के सबसे चर्चित कानून में से एक की तरफ ध्यान खींचा है. दरअसल फ्रांस में कमर्शियल लेवल पर खाने लायक खाना बर्बाद करने पर €75000 तक का भारी जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है. भारतीय करेंसी में यह रकम लगभग 80 लाख के करीब होगी. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या भारत में भी ऐसा ही कोई कानून है?

खाने की बर्बादी के खिलाफ फ्रांस का सख्त कानून

2016 में फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने सुपर मार्केट को बिना बिका खाने लायक खाना फेंकने पर बैन लगा दिया. यह कानून बढ़ती खाने की बर्बादी और भूख से एक साथ निपटने के लिए लाया गया. इस नियम के तहत 400 स्क्वायर मीटर से बड़े सुपरमार्केट को खाने लायक खाना नष्ट करने से मना किया गया. इसके बजाय उन्हें सरप्लस आइटम डोनेट करने के लिए चैरिटी और फूड बैंकों के साथ फॉर्मल एग्रीमेंट साइन करने होते हैं.

अगर कोई स्टोर जानबूझकर खाने लायक खाना डोनेट करने के बजाय बर्बाद करता है तो उस पर लगभग 80 लाख रुपये तक का जुर्माना या फिर 2 साल तक की जेल हो सकती है. यह कमर्शियल लेवल पर फ्रांस के फ्रेमवर्क को दुनिया के सबसे सख्त फ्रेमवर्क में से एक बनाता है.

क्या भारत में भी ऐसा ही कानून है?

दरअसल भारत में खाने की बर्बादी के खिलाफ कोई भी सीधा सजा देने वाला कानून नहीं है. ऐसा कोई देशव्यापी नियम नहीं है जो सिर्फ सरप्लस खाना फेंकने पर जुर्माना लगाए. हालांकि कुछ रेगुलेटरी और जागरूकता पर आधारित कोशिशें जरूर की जा रही हैं. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंडियन फूड शेयरिंग अलायंस जैसी पहल शुरू की है. यह फूड रिकवरी आर्गेनाइजेशन को बिजनेस और इवेंट ऑर्गेनाइजर से जोड़ती है ताकि जरूरतमंदों को सरप्लस खाना फिर से बांटा जा सके.

फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट जैसे मौजूदा कानून मुख्य रूप से फूड सेफ्टी पर फोकस करते हैं. असुरक्षित या फिर घटिया खाना बेचने पर ₹100000 से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. दोनों देशों के कानून में मुख्य अंतर एनफोर्समेंट का है. फ्रांस कानूनी तौर पर सुपरमार्केट को खाने लायक बचा हुआ खाना डोनेट करने के लिए जरूरी बनाता है और नियम तोड़ने पर सजा देता है. लेकिन भारत में यह तरीका काफी हद तक अपनी मर्जी से और जागरूकता से चलता है.

