अगर पुतिन हो गए गिरफ्तार तो एक्टिव हो जाएगा रूस का ये हथियार, एक साथ पूरी दुनिया में आएगी तबाही!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मिलने की जो योजना चल रही है, वह हंगरी में प्रस्तावित है. हंगरी के चयन के साथ ही बहस तेज हो गई है कि अगर पुतिन को गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या असर होगा? ऐसा होने पर रूस किन-किन सुरक्षा हथियारों को सक्रिय कर सकता है, यह सवाल उठता है. आइए देखें कि पुतिन की गिरफ्तारी की स्थिति में रूस की रक्षा व्यवस्था किस तरह प्रतिक्रिया दे सकती है.

पुतिन का कौन सा हथियार हो जाएगा एक्टिव

दुनिया में हथियारों की होड़ नई बात नहीं, लेकिन रूस के पास जो सिस्टम है, वह बाकी सभी देशों से अलग और डरावना है. इसे रूस में ‘पेरिमीटर सिस्टम’ कहा जाता है, जबकि बाकी दुनिया इसे ‘डेड हैंड’ के नाम से जानती है. नाम जितना डरावना, इसका काम उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है. इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर रूस पर परमाणु हमला हो जाए और वहां की पूरी नेतृत्व प्रणाली खत्म हो जाए, तब भी यह सिस्टम अपने आप जवाबी हमला कर सके. यानी अगर रूस खत्म भी हो जाए तो यह बदला लेने से नहीं रुकेगा.

कब बना था यह हथियार?

डेड हैंड की शुरुआत सोवियत दौर में हुई थी. 1980 के दशक में जब अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध चरम पर था, तब इस सिस्टम को बनाया गया ताकि रूस की परमाणु क्षमता कभी खत्म न हो सके. इसका मकसद था, दुश्मन को यह यकीन दिलाना कि रूस पर हमला करने का मतलब है आत्मघात. यह सिस्टम कई उन्नत सेंसर और एल्गोरिदम पर काम करता है. यह लगातार रूस की भूकंपीय गतिविधियों, वायुदाब, रेडिएशन स्तर और कम्युनिकेशन नेटवर्क की निगरानी करता है.

कैसे हमला करेगा डेड हैंड

अगर यह सिस्टम यह तय कर ले कि रूस पर परमाणु हमला हुआ है और वहां से कोई जवाबी आदेश नहीं आ रहा, तो यह अपने आप सक्रिय हो जाता है. इसके बाद एक विशेष कमांड मिसाइल लॉन्च की जाती है. यह मिसाइल हवा में उड़ते हुए रेडियो सिग्नल के जरिए रूस के सभी परमाणु ठिकानों को लॉन्च ऑर्डर भेजती है. इसका मतलब कि चाहे बटन दबाने वाला कोई इंसान न भी बचे, तब भी रूस का बदला तय है. इस हमले का निशाना आमतौर पर अमेरिका, यूरोपीय देश, और उनके सैन्य बेस होते हैं.

क्या एक्टिव है डेड हैंड?

रूस ने कभी खुलकर यह नहीं कहा कि डेड हैंड अभी भी काम कर रहा है, लेकिन 2011 में रूसी कमांडर सर्गेई कराकायेव ने इसकी पुष्टि की थी कि यह सिस्टम आज भी पूर्ण रूप से तैयार है. विशेषज्ञों का मानना है कि अब इसमें AI और सैटेलाइट डेटा जैसी आधुनिक तकनीकों को जोड़ा गया है. कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, इस सिस्टम को इस हद तक अपग्रेड किया गया है कि यह भविष्य में होने वाले हमलों का पूर्वानुमान भी लगा सकता है.

यह भी पढ़ें: कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी