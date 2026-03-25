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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपरमाणु युद्ध छिड़ा तो सबसे पहले यहां मचेगी चीख-पुकार, जिंदा नहीं बचेंगे यहां रहने वाले लोग

परमाणु युद्ध छिड़ा तो सबसे पहले यहां मचेगी चीख-पुकार, जिंदा नहीं बचेंगे यहां रहने वाले लोग

ईरान-इजराइल संघर्ष के बीच विशेषज्ञों ने परमाणु युद्ध के सबसे असुरक्षित क्षेत्रों की पहचान की है. बड़े शहर, सैन्य ठिकाने और ऊंची इमारतें दुश्मन के पहले निशाने होंगे जहां बचने की कोई उम्मीद नहीं है.

By : निधि पाल | Updated at : 25 Mar 2026 08:27 AM (IST)
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ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब महज क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, बल्कि इसने दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है. जैसे-जैसे मिसाइलों की गर्जना बढ़ रही है, रक्षा विशेषज्ञ इस भयावह आशंका पर अपनी राय दे रहे हैं कि अगर परमाणु बटन दबा, तो तबाही का मंजर कैसा होगा. यह अब सिर्फ काल्पनिक डर नहीं है, बल्कि सैन्य इतिहासकारों और प्रोफेसरों की ओर से जारी की गई एक गंभीर चेतावनी है. इस युद्ध की स्थिति में कुछ खास इलाके ऐसे होंगे जहां चीख-पुकार मचने का समय भी नहीं मिलेगा और लोग पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल जाएंगे.

परमाणु प्रलय के सबसे आसान और पहले निशाने

विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु युद्ध छिड़ने की स्थिति में दुश्मन के निशाने बेहद सटीक और रणनीतिक होते हैं. लंदन जैसे बड़े महानगर और घनी आबादी वाले शहर इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि यदि कोई व्यक्ति मध्य लंदन या किसी देश की राजधानी के केंद्र में रहता है, तो परमाणु विस्फोट के कुछ ही सेकंड के भीतर वह जलकर राख हो जाएगा. इन इलाकों में रेडिएशन और ताप का स्तर इतना अधिक होगा कि वहां जीवन की कोई संभावना नहीं बचेगी.

सैन्य ठिकानों और एयर बेस के पास बढ़ता खतरा

युद्ध की स्थिति में दुश्मन सबसे पहले विपक्षी देश की हमला करने की क्षमता को खत्म करना चाहता है. यही कारण है कि किसी भी एयर बेस, मिसाइल लॉन्च पैड या महत्वपूर्ण सैन्य मुख्यालय के पास रहने वाले लोग सबसे ज्यादा असुरक्षित होंगे. ये स्थान दुश्मन की प्रायोरिटी टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सैन्य ठिकानों के पास रहने का मतलब है कि आप सीधे तौर पर मौत के घेरे में हैं, क्योंकि परमाणु हमले का पहला प्रहार इन्ही जगहों पर अपनी पूरी ताकत के साथ होगा.

ऊंची इमारतों में रहने वालों के लिए बढ़ता जोखिम

इसके अलावा एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जो आधुनिक शहरों की जीवनशैली से जुड़ा है. उनके अनुसार, परमाणु हमले के दौरान ऊंची इमारतों या अपार्टमेंट ब्लॉक्स में रहना सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है. आप जमीन से जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होंगे, विस्फोट से निकलने वाली ऊष्मा और रेडिएशन की चपेट में आने का खतरा उतना ही अधिक होगा. ऊंची इमारतें न केवल मलबे के ढेर में बदल सकती हैं, बल्कि वहां से सुरक्षित निकल पाना या किसी बंकर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन होगा.

पहाड़ी इलाकों में भागना क्यों है बेमानी?

अक्सर लोगों को लगता है कि शहरों से दूर पहाड़ों की शरण लेना सुरक्षित हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों की राय इससे बिल्कुल अलग है. विशेषज्ञों के मुताबिक, पहाड़ी इलाकों की ओर भागने की कोशिश करना समझदारी नहीं होगी. इसका मुख्य कारण यह है कि इन दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा के इंतजाम और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं बेहद कम या शून्य के बराबर होती हैं. इसके अलावा, परमाणु विस्फोट के बाद होने वाला न्यूक्लियर फॉलआउट यानी रेडियोधर्मी धूल हवाओं के साथ दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच सकती है, जहां से निकलना पहाड़ों में और भी कठिन हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: क्या मुस्लिम वाकई उल्टे तवे पर बनाते हैं रोटियां, आखिर क्या है इस रिवाज की वजह?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 25 Mar 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
Nuclear War Iran-Israel-US War
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