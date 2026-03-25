परमाणु युद्ध छिड़ा तो सबसे पहले यहां मचेगी चीख-पुकार, जिंदा नहीं बचेंगे यहां रहने वाले लोग
ईरान-इजराइल संघर्ष के बीच विशेषज्ञों ने परमाणु युद्ध के सबसे असुरक्षित क्षेत्रों की पहचान की है. बड़े शहर, सैन्य ठिकाने और ऊंची इमारतें दुश्मन के पहले निशाने होंगे जहां बचने की कोई उम्मीद नहीं है.
ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब महज क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, बल्कि इसने दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है. जैसे-जैसे मिसाइलों की गर्जना बढ़ रही है, रक्षा विशेषज्ञ इस भयावह आशंका पर अपनी राय दे रहे हैं कि अगर परमाणु बटन दबा, तो तबाही का मंजर कैसा होगा. यह अब सिर्फ काल्पनिक डर नहीं है, बल्कि सैन्य इतिहासकारों और प्रोफेसरों की ओर से जारी की गई एक गंभीर चेतावनी है. इस युद्ध की स्थिति में कुछ खास इलाके ऐसे होंगे जहां चीख-पुकार मचने का समय भी नहीं मिलेगा और लोग पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल जाएंगे.
परमाणु प्रलय के सबसे आसान और पहले निशाने
विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु युद्ध छिड़ने की स्थिति में दुश्मन के निशाने बेहद सटीक और रणनीतिक होते हैं. लंदन जैसे बड़े महानगर और घनी आबादी वाले शहर इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि यदि कोई व्यक्ति मध्य लंदन या किसी देश की राजधानी के केंद्र में रहता है, तो परमाणु विस्फोट के कुछ ही सेकंड के भीतर वह जलकर राख हो जाएगा. इन इलाकों में रेडिएशन और ताप का स्तर इतना अधिक होगा कि वहां जीवन की कोई संभावना नहीं बचेगी.
सैन्य ठिकानों और एयर बेस के पास बढ़ता खतरा
युद्ध की स्थिति में दुश्मन सबसे पहले विपक्षी देश की हमला करने की क्षमता को खत्म करना चाहता है. यही कारण है कि किसी भी एयर बेस, मिसाइल लॉन्च पैड या महत्वपूर्ण सैन्य मुख्यालय के पास रहने वाले लोग सबसे ज्यादा असुरक्षित होंगे. ये स्थान दुश्मन की प्रायोरिटी टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सैन्य ठिकानों के पास रहने का मतलब है कि आप सीधे तौर पर मौत के घेरे में हैं, क्योंकि परमाणु हमले का पहला प्रहार इन्ही जगहों पर अपनी पूरी ताकत के साथ होगा.
ऊंची इमारतों में रहने वालों के लिए बढ़ता जोखिम
इसके अलावा एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जो आधुनिक शहरों की जीवनशैली से जुड़ा है. उनके अनुसार, परमाणु हमले के दौरान ऊंची इमारतों या अपार्टमेंट ब्लॉक्स में रहना सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है. आप जमीन से जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होंगे, विस्फोट से निकलने वाली ऊष्मा और रेडिएशन की चपेट में आने का खतरा उतना ही अधिक होगा. ऊंची इमारतें न केवल मलबे के ढेर में बदल सकती हैं, बल्कि वहां से सुरक्षित निकल पाना या किसी बंकर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन होगा.
पहाड़ी इलाकों में भागना क्यों है बेमानी?
अक्सर लोगों को लगता है कि शहरों से दूर पहाड़ों की शरण लेना सुरक्षित हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों की राय इससे बिल्कुल अलग है. विशेषज्ञों के मुताबिक, पहाड़ी इलाकों की ओर भागने की कोशिश करना समझदारी नहीं होगी. इसका मुख्य कारण यह है कि इन दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा के इंतजाम और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं बेहद कम या शून्य के बराबर होती हैं. इसके अलावा, परमाणु विस्फोट के बाद होने वाला न्यूक्लियर फॉलआउट यानी रेडियोधर्मी धूल हवाओं के साथ दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच सकती है, जहां से निकलना पहाड़ों में और भी कठिन हो जाएगा.
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Source: IOCL