कौन करता है IAS और IPS के तबादले, किसके पास होती है इतनी पावर?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सामान्यतः अधिकारियों का न्यूनतम दो साल का कार्यकाल भी होता है.

उत्तर प्रदेश में 21 सितंबर 2026 की देर रात 34 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया. इस फेरबदल में 14 जिलों के DM बदले गए, जिनमें कानपुर नगर, मुरादाबाद, हरदोई, एटा, कुशीनगर, अमेठी, पीलीभीत, बलिया, बागपत, महोबा, संतकबीरनगर, बिजनौर, हाथरस और हमीरपुर शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश में 34 IAS अधिकारियों के हालिया तबादलों के बाद एक बार फिर यह सवाल चर्चा में है कि आखिर IAS और IPS जैसे बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग बदलने का अधिकार किसके पास होता है. इन अधिकारियों की नौकरी सिर्फ परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं होती है. उनकी पोस्टिंग, कैडर और तबादले के लिए अलग प्रशासनिक नियम लागू होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि IAS और IPS के तबादले कौन करता है.

IAS और IPS के तबादले कौन करता है?

IAS और IPS अधिकारी ऑल इंडिया सर्विस का हिस्सा होते हैं. IAS और IPS अधिकारियों का तबादला इस बात पर निर्भर करता है कि वे राज्य या केंद्र में कहां तैनात हैं. राज्य कैडर में काम कर रहे अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का फैसला आमतौर पर राज्य सरकार करती है, जबकि सिविल सर्विसेज बोर्ड इसमें सिफारिश की भूमिका निभाता है. वहीं केंद्रीय डेप्युटेशन पर तैनात अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले केंद्र सरकार के नियमों के तहत होते हैं.

किसके पास होती है इतनी पावर?

IAS अधिकारियों के लिए कैडर नियम और IPS अधिकारियों के लिए अलग कैडर नियम बनाए गए हैं. IAS कैडर नियम, 1954 के मुताबिक राज्य कैडर में तैनात अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले या किसी विभाग में भेजने का फैसला राज्य सरकार करती है. इसमें DM, कलेक्टर, SP और सचिव जैसे पदों की पोस्टिंग भी शामिल होती है. ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री कार्यालय या संबंधित विभाग की प्रक्रिया के बाद तबादले का फैसला लिया जाता है. वहीं अगर कोई IAS या IPS अधिकारी केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग में डेप्युटेशन पर है, तो उसकी नियुक्ति और तबादले का फैसला केंद्र के स्तर पर होता है. इसमें Appointment Committee of the Cabinet (ACC) की भूमिका रहती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं

क्या हर ट्रांसफर तुरंत किया जा सकता है?

अधिकारियों की पोस्टिंग में न्यूनतम कार्यकाल का भी प्रावधान है. नियमों के मुताबिक सामान्य तौर पर दो साल के न्यूनतम कार्यकाल का उद्देश्य प्रशासन में स्थिरता बनाए रखना है. तय अवधि से पहले ट्रांसफर की स्थिति में निर्धारित समिति की सिफारिश की जरूरत होती है. IAS कैडर नियमों में भी न्यूनतम कार्यकाल से पहले तबादले के लिए समिति की सिफारिश का प्रावधान है.

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सिविल सर्विस बोर्ड का क्या काम है?

तबादलों और पोस्टिंग में सिविल सर्विसेज बोर्ड की भूमिका भी होती है. यह बोर्ड ट्रांसफर और न्यूनतम कार्यकाल जैसे मामलों पर सिफारिश करता है. हालांकि अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर लिया जाता है.

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