हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजहर पांच दिन में बन रहा एक अरबपति, जानिए इस मामले में दुनिया में किस नंबर पर है भारत

हर पांच दिन में बन रहा एक अरबपति, जानिए इस मामले में दुनिया में किस नंबर पर है भारत

India Wealth Report 2025: रिपोर्ट्स के अनुसार, करीब 80 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जो राशन कार्ड के जरिए मुफ्त में अनाज लेते हैं. लेकिन दूसरी तरफ, भारत में अमीरी के नए-नए रिकॉर्ड बन रहे हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 24 Sep 2025 02:38 PM (IST)
Preferred Sources

India Wealth Report 2025: भारत में आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है. नए उद्योग-धंधे लग रहे हैं, कई बड़ी कंपनियां भारत आ रही हैं. ऐसे में यहां करोड़पति और अरबपतियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. यानी भारत में अमीरी के नए-नए रिकॉर्ड बन रहे हैं. देश में अब इतना तेज आर्थिक विकास हो रहा है कि हर 30 मिनट में एक नया करोड़पति परिवार बन रहा है और अगर अरबपतियों की बात करें तो नई रिपोर्ट बताती है कि हर पांचवें दिन भारत में एक नया अरबपति पैदा हो रहा है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि जहां हर पांच दिन में एक अरबपति बन रहा है तो भारत इस मामले में दुनिया में किस नंबर पर है. 

क्या कहती है नई रिपोर्ट?
Mercedes-Benz Hurun India Wealth Report 2025 के मुताबिक, भारत में करोड़पतियों की संख्या में तेजी से बदलाव आया है. 2021 में जहां देश में 4.58 लाख करोड़पति परिवार थे, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 8.71 लाख हो गई है. यानी सिर्फ 4 साल में करीब 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.  इस रिपोर्ट में करोड़पति उस परिवार को कहा गया है जिसकी कुल संपत्ति 8.5 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा है. 

भारत में हर 5 दिन में बन रहा एक नया अरबपति
Hurun Global Rich List के अनुसार, भारत अब दुनिया में अरबपतियों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है. चीन और अमेरिका के बाद भारत अब उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा अरबपति हैं और खास बात यह है कि भारत में हर 5 दिन में एक नया अरबपति बन रहा है. यह आर्थिक ग्रोथ, स्टार्टअप्स की सफलता, शेयर बाजार की तेजी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अच्छा रिजल्ट का असर है. 

इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत की करोड़पति राजधानी मुंबई’बनी है, जहां 1.42 लाख करोड़पति परिवार रहते हैं. अगर हम राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे आगे है. इसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली और बेंगलुरु का नाम शामिल है. इन जगहों पर करोड़पतियों की संख्या इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि यहां तकनीक, स्टार्टअप्स, वित्तीय सेवाएं और रियल एस्टेट का तेजी से विकास हुआ है. 

यह भी पढ़ें दादा साहेब फाल्के या नेशनल अवॉर्ड, किसमें मिलता है ज्यादा पैसा और सुविधाएं?

Published at : 24 Sep 2025 02:38 PM (IST)
Tags :
Billionaires Hurun Global Rich List Millionaires In India India Wealth Report 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CWC Meeting: 'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
इंडिया
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, पढ़ें पूरा शेड्यूल
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, पढ़ें पूरा शेड्यूल
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CWC Meeting: 'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
इंडिया
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, पढ़ें पूरा शेड्यूल
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, पढ़ें पूरा शेड्यूल
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
टेलीविजन
टीवी की संस्कारी बहू ने रिएलिटी शो में की थी शादी, सुहागरात भी मनाई, दो महीने में ही हो गया तलाक
टीवी की संस्कारी बहू ने रिएलिटी शो में की थी शादी, सुहागरात भी मनाई, दो महीने में ही हो गया तलाक
लाइफस्टाइल
Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
हेल्थ
Tuberculosis Diagnosis AI: इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
नौकरी
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget