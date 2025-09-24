हर पांच दिन में बन रहा एक अरबपति, जानिए इस मामले में दुनिया में किस नंबर पर है भारत

India Wealth Report 2025: भारत में आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है. नए उद्योग-धंधे लग रहे हैं, कई बड़ी कंपनियां भारत आ रही हैं. ऐसे में यहां करोड़पति और अरबपतियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. यानी भारत में अमीरी के नए-नए रिकॉर्ड बन रहे हैं. देश में अब इतना तेज आर्थिक विकास हो रहा है कि हर 30 मिनट में एक नया करोड़पति परिवार बन रहा है और अगर अरबपतियों की बात करें तो नई रिपोर्ट बताती है कि हर पांचवें दिन भारत में एक नया अरबपति पैदा हो रहा है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि जहां हर पांच दिन में एक अरबपति बन रहा है तो भारत इस मामले में दुनिया में किस नंबर पर है.

क्या कहती है नई रिपोर्ट?

Mercedes-Benz Hurun India Wealth Report 2025 के मुताबिक, भारत में करोड़पतियों की संख्या में तेजी से बदलाव आया है. 2021 में जहां देश में 4.58 लाख करोड़पति परिवार थे, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 8.71 लाख हो गई है. यानी सिर्फ 4 साल में करीब 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इस रिपोर्ट में करोड़पति उस परिवार को कहा गया है जिसकी कुल संपत्ति 8.5 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा है.

भारत में हर 5 दिन में बन रहा एक नया अरबपति

Hurun Global Rich List के अनुसार, भारत अब दुनिया में अरबपतियों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है. चीन और अमेरिका के बाद भारत अब उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा अरबपति हैं और खास बात यह है कि भारत में हर 5 दिन में एक नया अरबपति बन रहा है. यह आर्थिक ग्रोथ, स्टार्टअप्स की सफलता, शेयर बाजार की तेजी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अच्छा रिजल्ट का असर है.

इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत की करोड़पति राजधानी मुंबई’बनी है, जहां 1.42 लाख करोड़पति परिवार रहते हैं. अगर हम राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे आगे है. इसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली और बेंगलुरु का नाम शामिल है. इन जगहों पर करोड़पतियों की संख्या इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि यहां तकनीक, स्टार्टअप्स, वित्तीय सेवाएं और रियल एस्टेट का तेजी से विकास हुआ है.

