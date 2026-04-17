हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजशरीर को क्यों चाहिए दो आंखें, दो कान और दो किडनी; जानिए क्या है इसके पीछे का विज्ञान?

शरीर को क्यों चाहिए दो आंखें, दो कान और दो किडनी; जानिए क्या है इसके पीछे का विज्ञान?

मानव शरीर का 'इवोल्यूशनरी डिजाइन' प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। दो आंखें, दो कान और दो किडनी केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और कार्यक्षमता के लिए अनिवार्य हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 17 Apr 2026 10:08 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • दिल में दो पंपिंग सिस्टम, लिवर में पुनर्निर्माण क्षमता.

क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें दो आंखें, दो कान और दो किडनी क्यों दी हैं, जबकि दिल और लिवर सिर्फ एक ही है? विज्ञान कहता है कि यह हमारे शरीर का स्मार्ट बायोलॉजिकल डिजाइन है. अगर हमारे पास इनमें से केवल एक-एक अंग ही होता, तो शायद मानव सभ्यता का विकास इस रूप में नहीं हो पाता है. एक अंग के साथ जीना मुमकिन तो है, लेकिन वह जीवन जोखिमों से भरा और क्षमताओं में बेहद सीमित होता है.

प्रकृति का बनाया खास इवोल्यूशनरी डिजाइन

इंसानी शरीर का ढांचा किसी इंजीनियर द्वारा तैयार किए गए नक्शे जैसा नहीं है, बल्कि यह लाखों वर्षों की विकास प्रक्रिया यानी 'इवोल्यूशनरी डिजाइन' का परिणाम है. विकासवाद का सिद्धांत कहता है कि अतीत में जिन जीवों के पास शारीरिक अंगों का बैकअप था, उनके जीवित रहने की संभावना उन लोगों से कहीं अधिक थी, जिनके पास केवल एक अंग था. यही कारण है कि प्रकृति ने हमारे जीन में अंगों के जोड़े को आगे बढ़ाया. रिसर्च भी मानती है कि शरीर को चोट और बीमारी से बचाने के लिए अतिरिक्त क्षमता के साथ तैयार किया गया है.

शरीर का संतुलन और सिमेट्री का विज्ञान

इंसानी शरीर को गौर से देखें तो यह दो बराबर हिस्सों में बंटा हुआ लगता है. विज्ञान की भाषा में इसे 'बॉडी सिमेट्री' कहते हैं. बीबीसी साइंस फोकस के अनुसार, दुनिया के अधिकांश जटिल जीव बाएं और दाएं दोनों ओर एक जैसे अंगों के साथ विकसित हुए हैं. यह संतुलन हमें चलने, दौड़ने और शारीरिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है. अगर अंगों का यह जोड़ा न होता, तो हमारे शरीर का भार और संतुलन बिगड़ जाता, जिससे सामान्य गतिविधियां करना भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है.

यह भी पढ़ें: मिट्टी..उबटन से नहाने वाले भारत में कैसे हुई साबुन की एंट्री, जिसने बदल दी भारतीयों की सुबह?

एक आंख होने पर कैसी दिखती दुनिया?

दो आंखों का होना केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि 'थ्री-डी विजन' के लिए जरूरी है. हमारी दोनों आंखें एक ही वस्तु को दो अलग-अलग कोणों से देखती हैं, जिससे दिमाग को दूरी और गहराई का सटीक अंदाजा होता है. अगर हमारे पास केवल एक आंख होती, तो दुनिया हमें फ्लैट यानी बिल्कुल सपाट नजर आती. ऐसी स्थिति में ड्राइविंग करना, खेल खेलना या सड़क पर चलते हुए गहराई का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता. एक आंख के साथ दुर्घटनाओं का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है.

दिशा का भ्रम और एक कान की चुनौती

सुनने की प्रक्रिया में दो कान होने का सबसे बड़ा फायदा आवाज की दिशा का पता लगाना है. हमारा मस्तिष्क इस बात की गणना करता है कि आवाज किस कान तक पहले पहुंची और कितनी तीव्र थी. इससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि खतरा या कोई पुकार किस तरफ से आ रही है. यदि केवल एक ही कान होता, तो हम आवाज तो सुन पाते, लेकिन यह समझ नहीं पाते कि वह किधर से आई है. यह स्थिति शिकारियों से बचने या आधुनिक समय में ट्रैफिक के बीच सुरक्षित चलने के लिए बेहद खतरनाक साबित होती है.

किडनी- शरीर का सबसे बड़ा बैकअप सिस्टम

किडनी हमारे शरीर में खून को फिल्टर करने का काम करती है. दो किडनी होने का मतलब है कि शरीर के पास फिल्टरेशन की दोगुनी क्षमता और एक बेहतरीन बैकअप है. चिकित्सा विज्ञान कहता है कि एक किडनी के साथ भी सामान्य जीवन जिया जा सकता है, यही कारण है कि लोग किडनी डोनेट कर पाते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर हमारे पास होती ही एक किडनी और वह किसी बीमारी या चोट के कारण खराब हो जाती, तो व्यक्ति के पास जीवन बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है. दो किडनी हमें सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत देती हैं.

सिर्फ एक दिल और एक लिवर क्यों?

अक्सर सवाल उठता है कि जब आंख और कान दो हैं, तो दिल दो क्यों नहीं? विज्ञान कहता है कि दिल एक ही है लेकिन इसके भीतर दो शक्तिशाली पंपिंग सिस्टम (लेफ्ट और राइट साइड) काम करते हैं. अगर शरीर में दो अलग-अलग दिल होते, तो उनके बीच तालमेल बिठाना मुश्किल होता और शरीर को उन्हें चलाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है. वहीं, लिवर के पास अपनी कोशिकाओं को दोबारा पैदा करने की अद्भुत क्षमता होती है. यह इतना शक्तिशाली अंग है कि इसे किसी दूसरे बैकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती है.

स्मार्ट बायोलॉजिकल लग्जरी या जरूरत?

दो आंखें, दो कान और दो किडनी हमारे शरीर में कोई अतिरिक्त लग्जरी नहीं हैं, बल्कि यह एक सुरक्षा कवच है. एक अंग के साथ जीवन संभव तो है, लेकिन वह बहुत नाजुक और असुरक्षित होता है. अंगों का जोड़ा हमें केवल बेहतर काम करने की क्षमता ही नहीं देता, बल्कि जीवन-मरण की स्थिति में जीवित रहने का अवसर भी प्रदान करता है. प्रकृति ने हमें इस तरह डिजाइन किया है कि हम दुनिया को पूरी गहराई से देख सकें, हर दिशा से सुन सकें और बीमारियों के खिलाफ मजबूती से खड़े रह सकें.

यह भी पढ़ें: Cheapest Oil India: दुनिया का कौन-सा देश भारत को बेचता है सबसे सस्ता तेल? समझ लें पूरा हिसाब-किताब

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 17 Apr 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Body Evolutionary Design Importance Of Two Kidneys One Eye Vision
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
शरीर को क्यों चाहिए दो आंखें, दो कान और दो किडनी; जानिए क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
शरीर को क्यों चाहिए दो आंखें, दो कान और दो किडनी; जानिए क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
जनरल नॉलेज
समुद्री तूफान में फंसे जहाज डूबते क्यों नहीं हैं? रोंगटे खड़े कर देगी कैप्टन की बचाने की तकनीक
समुद्री तूफान में फंसे जहाज डूबते क्यों नहीं हैं? रोंगटे खड़े कर देगी कैप्टन की बचाने की तकनीक
जनरल नॉलेज
Indian Diaspora: कौन-सा देश‌ भारतीयों को सबसे ज्यादा आता है पसंद, किस कंट्री में भारत मूल के सबसे ज्यादा लोग?
कौन-सा देश‌ भारतीयों को सबसे ज्यादा आता है पसंद, किस कंट्री में भारत मूल के सबसे ज्यादा लोग?
जनरल नॉलेज
Animal Language: क्या जानवरों की भाषा भी समझ सकते हैं इंसान, जानें इस पर अब तक कितना हुआ काम?
क्या जानवरों की भाषा भी समझ सकते हैं इंसान, जानें इस पर अब तक कितना हुआ काम?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delimitation Bill 2026: 'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज के भारत को कल के आंकड़ों में ढालने की कोशिश...', महिला आरक्षण पर सदन में बोलीं इकरा हसन
'आज के भारत को कल के आंकड़ों में ढालने की कोशिश...', महिला आरक्षण पर सदन में बोलीं इकरा हसन
इंडिया
'अगले 2 हफ्ते के भीतर...', मौसम विभाग की देश के लिए बड़ी चेतावनी, जानें दिल्ली-यूपी, बिहार का ताजा अपडेट
'अगले 2 हफ्ते के भीतर...', मौसम विभाग की देश के लिए बड़ी चेतावनी, जानें दिल्ली-यूपी, बिहार का ताजा अपडेट
बॉलीवुड
सोहेल कथूरिया से तलाक पर हंसिका मोटवानी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'मुझे कोई पछतावा नहीं है'
सोहेल कथूरिया से तलाक पर हंसिका मोटवानी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'मुझे कोई पछतावा नहीं है'
क्रिकेट
Shreyas Iyer Statement: 'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
इंडिया
अशोक मित्तल के बाद एक और AAP नेता को झटका, संजीव अरोड़ा के घर सुबह-सुबह पहुंच गई ED
अशोक मित्तल के बाद एक और AAP नेता को झटका, संजीव अरोड़ा के घर सुबह-सुबह पहुंच गई ED
हेल्थ
Bone Broth Soup Benefits : बोन ब्रोथ सूप से बढ़ाएं प्रोटीन और पाएं मजबूत गट हेल्थ, जानें इसके फायदे
बोन ब्रोथ सूप से बढ़ाएं प्रोटीन और पाएं मजबूत गट हेल्थ, जानें इसके फायदे
ऑटो
Car AC mileage Impact: क्या बार-बार AC बंद करने से ज्यादा माइलेज देती है कार, यह तरीका फायदेमंद या खतरनाक?
क्या बार-बार AC बंद करने से ज्यादा माइलेज देती है कार, यह तरीका फायदेमंद या खतरनाक?
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget