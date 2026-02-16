1 तोला गोल्ड का ब्रेसलेट बनाने में कितना आएगा खर्चा, 22 कैरेट में कितना लगेगा जीएसटी?

सोने की कीमतों में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है. हर सुबह बाजार खुलते ही सबसे पहले नजर सर्राफा रेट पर जाती है. आज के भाव ने फिर से लोगों को चौंकाया है. 24 कैरेट सोना नई ऊंचाई के आसपास कारोबार करता दिख रहा है, जबकि 22 कैरेट की कीमत भी मजबूत बनी हुई है. ऐसे में अगर आप 1 तोला गोल्ड ब्रेसलेट बनवाने की सोच रहे हैं, तो जेब पर कितना असर पड़ेगा? आइए पूरे हिसाब के जरिए समझते हैं.

आज का सोने का भाव

आज 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,55,930 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास रहने की उम्मीद है. वहीं 22 कैरेट (916) सोना लगभग 1,44,740 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता दिख रहा है. इन दरों में शहर, टैक्स और ज्वेलर्स के हिसाब से मामूली अंतर हो सकता है. सर्राफा बाजार के जानकारों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव, डॉलर की चाल और घरेलू मांग के कारण दामों में तेजी बनी हुई है. शादी-ब्याह का सीजन और निवेश की मांग भी कीमतों को सहारा दे रही है.

1 तोला ब्रेसलेट बनवाने में कितना आएगा खर्च?

भारत में आमतौर पर 1 तोला को 10 ग्राम के बराबर माना जाता है. अगर आप 22 कैरेट सोने में 1 तोला (10 ग्राम) का ब्रेसलेट बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो कुल खर्च सिर्फ सोने के भाव से तय नहीं होता है, बल्कि इसमें मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी जुड़ता है. हालिया अनुमान के मुताबिक 22 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत करीब 1,44,740 के आसपास है.

अब बात आती है मेकिंग चार्ज की. ज्वेलर्स आमतौर पर 10 से 15 फीसदी तक मेकिंग चार्ज लेते हैं. डिजाइन जितना भारी या जटिल होगा, मेकिंग चार्ज उतना ज्यादा होगा. इस हिसाब से 10 ग्राम के ब्रेसलेट पर मेकिंग चार्ज करीब 7,000 से 11,000 रुपये तक हो सकता है.

जीएसटी का पूरा गणित

सोने की ज्वेलरी खरीदते समय जीएसटी दो हिस्सों में लगता है. पहला, सोने की कीमत पर 3% जीएसटी लगाया जाता है. दूसरा, मेकिंग चार्ज पर 5% जीएसटी लिया जाता है. अगर औसत कीमत के आधार पर हिसाब लगाएं, तो 10 ग्राम 22 कैरेट ब्रेसलेट पर कुल जीएसटी करीब 2,500 से 3,500 रुपये के बीच बैठ सकता है.

इन सबको जोड़ने के बाद 1 तोला ब्रेसलेट बनवाने का कुल खर्च लगभग 1,54,240 से 1,59,240 या उससे थोड़ा ज्यादा तक जा सकता है. डिजाइन, ब्रांड और शहर के हिसाब से यह रकम ऊपर-नीचे हो सकती है.

24 कैरेट और 22 कैरेट में फर्क

24 कैरेट सोना 99.9% शुद्ध माना जाता है और आमतौर पर निवेश के लिए खरीदा जाता है. इससे गहने कम बनते हैं क्योंकि यह काफी मुलायम होता है. 22 कैरेट सोना लगभग 91.6% शुद्ध होता है और गहनों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है. इसमें थोड़ा मिश्र धातु मिलाया जाता है जिससे ज्वेलरी मजबूत बनती है. इसलिए ब्रेसलेट, चूड़ी, चेन जैसी चीजें ज्यादातर 22 कैरेट में बनती हैं.

