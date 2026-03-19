30 दिन तक नहीं खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो कितना होगा नुकसान? एक नजर में देखें आंकड़े

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पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता सैन्य तनाव दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री नस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटने का नाम नहीं ले रहा है. मात्र 30 मील चौड़ा यह जलडमरूमध्य दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन की तरह है. अगर यह रास्ता सिर्फ 30 दिनों के लिए भी बंद होता है, तो आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है, जिससे उबरने में दुनिया को दशकों लग सकते हैं. आइए आंकड़ों के जरिए जान लेते हैं.

कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का सबसे पहला और घातक असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा. वर्तमान में तेल की कीमतें जो भी हों, इस रास्ते के बंद होते ही वे रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगी. रिपोर्ट्स बताती हैं कि आपूर्ति रुकने के कुछ ही दिनों के भीतर कच्चा तेल 150 डॉलर से 200 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकता है. यह स्थिति 1970 के दशक के उस तेल संकट की याद दिला देगी जिसने पूरी दुनिया की रफ्तार रोक दी थी. ऊंची कीमतें न केवल परिवहन को महंगा करेंगी, बल्कि हर उपभोक्ता वस्तु के दाम बढ़ा देंगी.

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का पूरी तरह ठप होना

हर दिन इस संकरे रास्ते से लगभग 2 करोड़ (20 मिलियन) बैरल तेल गुजरता है. यह दुनिया की कुल तेल खपत का लगभग पांचवां हिस्सा है. अगर 30 दिनों तक यह प्रवाह रुकता है, तो वैश्विक औद्योगिक गतिविधियां ठप होने की कगार पर पहुंच जाएंगी. जहाजों के पहिए थमने से न केवल तेल, बल्कि एलएनजी (रसोई गैस) की सप्लाई भी रुक जाएगी. विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों के कारखाने ईंधन की कमी के कारण बंद करने पड़ सकते हैं, जिससे बेरोजगारी और आर्थिक मंदी का खतरा पैदा हो जाएगा.

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भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा और गहरा प्रहार

भारत के लिए हॉर्मुज का रास्ता बंद होना किसी आपदा से कम नहीं होगा. भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 40 से 50 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से मंगवाता है. यदि 30 दिनों तक सप्लाई बाधित रहती है, तो देश के भीतर पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत हो जाएगी. इसका सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ेगा, जिससे फल, सब्जी और अनाज जैसी बुनियादी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी. भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, यह स्थिति विदेशी मुद्रा भंडार को भी तेजी से खाली कर देगी.

वैकल्पिक मार्गों की सीमा और विफलता

क्या हॉर्मुज का कोई विकल्प है? सऊदी अरब और यूएई के पास कुछ ऐसी पाइपलाइनें हैं जो लाल सागर तक जाती हैं, लेकिन उनकी क्षमता बहुत सीमित है. ये पाइपलाइनें हॉर्मुज से गुजरने वाले कुल तेल का केवल एक छोटा हिस्सा ही ढो सकती हैं. हॉर्मुज से गुजरने वाले विशाल टैंकरों का मुकाबला कोई भी पाइपलाइन नहीं कर सकती है इसलिए, यदि ईरान इस रास्ते को भौतिक रूप से ब्लॉक करता है, तो दुनिया के पास कोई ऐसा 'प्लान-बी' नहीं है जो 30 दिनों की इस बड़ी कमी को पूरा कर सके.

वैश्विक मंदी और आर्थिक महाविनाश का खतरा

आर्थिक जानकारों का मानना है कि हॉर्मुज का 30 दिनों का बंद होना पूरी दुनिया को 'ग्रेट रिसेशन' की ओर धकेल सकता है. विशेष रूप से एशियाई अर्थव्यवस्थाएं जैसे चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत, जो खाड़ी के तेल पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं, बुरी तरह चरमरा जाएंगी. शेयर बाजारों में भारी गिरावट आएगी और निवेशकों का भरोसा टूट जाएगा. ऊर्जा संकट केवल ईंधन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह बिजली उत्पादन और खाद निर्माण को भी प्रभावित करेगा, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगेगा.

कूटनीतिक दबाव और सैन्य टकराव की आशंका

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना केवल एक आर्थिक कदम नहीं होगा, बल्कि यह एक पूर्ण युद्ध का आह्वान होगा. अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस रास्ते को खुला रखने के लिए अपनी पूरी सैन्य शक्ति झोंक देंगे. ऐसे में 30 दिनों का यह बंद केवल व्यापारिक नुकसान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक बड़े वैश्विक सैन्य संघर्ष में बदल सकता है. कुल मिलाकर, हॉर्मुज की चाबी जिसके हाथ में होगी, वह दुनिया की अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करेगा.

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