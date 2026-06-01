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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजVaibhav Suryavanshi IPL Prize Money: 45 लाख जीते, लेकिन खाते में आएंगे कितने? वैभव सूर्यवंशी की Prize Money का पूरा गणित

Vaibhav Suryavanshi IPL Prize Money: 45 लाख जीते, लेकिन खाते में आएंगे कितने? वैभव सूर्यवंशी की Prize Money का पूरा गणित

Vaibhav Suryavanshi IPL Prize Money: वैभव सूर्यवंशी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, सुपर सिक्स ऑफ द सीजन, ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर ऑफ द सीजन के लिए नकद पुरस्कार मिला.

By : कविता गाडरी | Updated at : 01 Jun 2026 04:48 PM (IST)
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Vaibhav Suryavanshi IPL Prize Money: आईपीएल 2026 खत्म हो चुका है. इस बार की आईपीएल ट्रॉफी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उठाई है. आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है. भले ही इस बार आईपीएल की ट्रॉफी आरसीबी ने अपने नाम की, लेकिन आईपीएल 2026 का फाइनल खत्म होने के बाद जब अवार्ड सेरेमनी शुरू हुई तो सबसे ज्यादा चर्चा जिस खिलाड़ी की रही वह राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी थे.

महज 15 साल की उम्र में वैभव ने पूरे सीजन में अपने बल्ले से ऐसा धमाल मचाया कि अवार्ड की झड़ी लग गई. ऑरेंज कैप से लेकर मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर तक एक के बाद एक पांच बड़े अवार्ड जीतकर उन्होंने सीजन को यादगार बना दिया. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि वैभव सूर्यवंशी ने इस आईपीएल में अवार्ड जीतकर 45 लाख जीते, लेकिन उनके खाते में कितना पैसा आएगा, उनकी प्राइस मनी का पूरा गणित क्या है. 

वैभव ने कौन-कौन से अवाॅर्ड जीते?

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित सेरेमनी में वैभव सूर्यवंशी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, सुपर सिक्स ऑफ द सीजन, ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर ऑफ द सीजन के लिए नकद पुरस्कार मिला. वहीं सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन चुने जाने पर उन्हें टाटा सिएरा कार से सम्मानित किया गया. इन अवाॅर्ड के जरिए वैभव ने कुल 45 लाख रुपये की नकद राशि हासिल की. 

वैभव को किन अवाॅर्ड्स से मिली कितनी रकम? 

  • इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन-10 लाख रुपये
  • सुपर सिक्स ऑफ द सीजन- 10 लाख रुपये
  • ऑरेंज कैप- 10 लाख रुपये 
  • मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर ऑफ द सीजन-15 लाख रुपये
  • सुपर स्ट्राइकर ऑफ द ईयर अवाॅर्ड- टाटा सिएरा कार

ये भी पढ़ें-IPL 2026 की विनर बनी RCB, जानें प्राइज मनी पर कितना लगेगा टैक्स?

45 लाख की प्राइज मनी पर कितना कटेगा टैक्स? 

अवॉर्ड्स के तौर पर मिली नकद राशि पूरी की पूरी खिलाड़ी के खाते में नहीं पहुंचती है. भारत में खेल प्रतियोगिता में मिलने वाली प्राइज मनी पर आयकर नियम लागू होते हैं. आयकर अधिनियम की धारा 194 बी के तहत खेल प्रतियोगिताओं में जीती गई इनामी राशि पर 30 प्रतिशत टैक्स और उस पर चार प्रतिशत हेल्थ एजुकेशन सेस लगाया जाता है. इस तरह से आईपीएल जीतने वाली टीम और अवॉर्ड जीतने वाले प्लेयर की प्राइज राशि से भी टैक्स कटता है. ऐसे में अगर वैभव सूर्यवंशी को मिली प्राइज मनी पर भी टैक्स लागू होता है तो उनके खाते में भी टैक्स के अनुसार कटने के बाद पैसा पहुंचेगा. इस टैक्स की अंतिम देनदारी उनकी कुल आय और लागू नियमों के अनुसार तय होगी.

पूरे सीजन में रहा वैभव का दबदबा 

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में 16 मैचों की 16 पारियों में 776 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 48.50 और स्ट्राइक रेट 237.31 रहा. उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक भी लगाए. सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने पूरे सीजन में 72 छक्के जड़े और क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुपर सिक्स अवाॅर्ड उन्होंने सबसे ज्यादा बार अपने नाम किया. यही वजह है कि उन्हें सीजन का सबसे वैल्युएबल खिलाड़ी भी चुना गया. 

ये भी पढ़ें-World Longest War: दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई कितने साल चली थी, क्या था उस युद्ध का परिणाम?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 01 Jun 2026 04:48 PM (IST)
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Vaibhav Suryavanshi IPL 2026 IPL 2026 Awards Vaibhav Suryavanshi Prize Money
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