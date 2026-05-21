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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGovernment Healthcare Expenditure: हर दिन‌ फ्री में इलाज के लिए कितना खर्च करती है सरकार, जानें अस्पताल से लेकर दवाई तक का हिसाब?

Government Healthcare Expenditure: हर दिन‌ फ्री में इलाज के लिए कितना खर्च करती है सरकार, जानें अस्पताल से लेकर दवाई तक का हिसाब?

Government Healthcare Expenditure: आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का कुल स्वास्थ्य खर्च करीब 9.04 लाख करोड़ रुपये था. यह देश की जीडीपी का लगभग 3.8 प्रतिशत है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 21 May 2026 09:23 AM (IST)
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Government Healthcare Expenditure: देश में इलाज लगातार महंगा होता जा रहा है. प्राइवेट अस्पतालों में एक छोटी सर्जरी से लेकर गंभीर बीमारी तक के इलाज में लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं. यही वजह है कि हर साल करोड़ों परिवार इलाज के खर्च की वजह से आर्थिक संकट में फंस जाते हैं. लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी स्वास्थ्य सेवाओं पर अपना खर्च लगातार बढ़ा रही है. अस्पताल बनाने से लेकर मुफ्त इलाज, सस्ती दवाइयां, वैक्सीनेशन और डिजिटल हेल्थ सेवाओं तक सरकार हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है.

आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकारी खर्चे में बड़ा इजाफा हुआ है. सरकार का फोकस सिर्फ बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं, बल्कि अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल टेक्नोलॉजी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने पर है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सरकार हर दिन फ्री इलाज के लिए कितना खर्च करती हैं और अस्पताल से लेकर दवाइयों तक का हिसाब क्या है. 

इलाज पर कितना खर्च कर रही सरकार?

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का कुल स्वास्थ्य खर्च करीब 9.04 लाख करोड़ रुपये था. यह देश की जीडीपी का लगभग 3.8 प्रतिशत है. वहीं प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च के बात करें तो यह करीब  6602 रुपये रहा. सबसे आम बात यह रही कि कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी लगातार बड़ी है. फाइनेंशियल ईयर 2015 में जहां सरकारी स्वास्थ्य खर्च का हिस्सा 29 प्रतिशत था, वही फाइनेंशियल ईयर 2022 तक यह बढ़कर 48 प्रतिशत पहुंच गया. यानी अब इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसे खर्च कर रही है. 

अस्पताल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ा निवेश 

सरकार ने सिर्फ योजनाओं पर ही नहीं बल्कि अस्पताल और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी बड़ा निवेश किया है. फाइनेंशियल ईयर 16 में कुल स्वास्थ्य खर्च में पूंजीगत खर्च का हिस्सा 6.3 प्रतिशत था जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़कर 12.7 प्रतिशत हो गया. इस पैसे का इस्तेमाल नए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, हेल्थ सेक्टर, मेडिकल उपकरण और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में किया गया. आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए गांवों और शहरों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है. 

फ्री इलाज पर कितना हो रहा खर्च? 

सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख तक मुफ्त इलाज दिया जाता है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 6.5 करोड़ से ज्यादा हॉस्पिटल में भर्ती के मामलों का इलाज इस योजना के तहत किया जा चुका है. इन इलाजों पर सरकार की तरफ से 81,989 करोड़ रुपये से ज्यादा का पेमेंट किया गया. सरकार का दावा है कि इस योजना की वजह से लोगों की जब से होने वाले खर्च कम हुआ और अब तक 1.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत की दर्ज की गई है. 

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दवाइयों पर कितना खर्च बच रहा?

भारत में इलाज के दौरान सबसे ज्यादा खर्च दवाइयां पर होता है. कई रिपोर्ट के अनुसार लोगों की जेब से होने वाले फूल मेडिकल खर्च का बड़ा हिस्सा दवाइयों पर जाता है. इसी को कम करने के लिए सरकार जन औषधि योजना चल रही है. देश भर में 14,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है. वहीं सरकार का कहना है कि इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवार के लोगों को काफी राहत मिली है. हालांकि कई रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अब भी कई जरूरी दवाइयां लोगों को बाहर से खरीदनी पड़ती है, जिससे खर्च पूरी तरह कम नहीं हो पा रहा.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 21 May 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Ayushman Bharat Yojana Government Healthcare Spending Free Treatment Scheme Public Health Expenditure
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