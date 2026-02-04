एक बूंद भी तेल नहीं खरीदेगा भारत तो रूस को कितना होगा नुकसान? समझें हिसाब-किताब

क्या वाकई भारत रूस से एक बूंद भी तेल नहीं खरीदेगा? क्या अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद भारत की ऊर्जा रणनीति पूरी तरह बदलने वाली है? रूस ने खुद कहा है कि उसे भारत की ओर से ऐसा कोई संदेश नहीं मिला, फिर भी वैश्विक बाजार में हलचल तेज है. अगर यह फैसला सच में होता है, तो इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था, युद्ध खर्च और दुनिया के तेल बाजार तक पर पड़ेगा. सवाल बड़ा है कि अगर ऐसा हुआ तो रूस को नुकसान कितना होगा?

रूस की प्रतिक्रिया से क्यों उठा सवाल

अमेरिका और भारत के बीच हालिया ट्रेड डील के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बढ़ा दी. ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. लेकिन रूस ने इस पर साफ कहा कि उसे भारत की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है. क्रेमलिन के मुताबिक न तो कोई पत्र आया है और न ही किसी बातचीत में तेल खरीद रोकने की बात हुई है. यहीं से अटकलें तेज हो गईं कि अगर ऐसा हुआ तो असर कितना गहरा होगा.

भारत रूस से कितना तेल खरीदता है?

साल 2024-25 में भारत ने अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का करीब 35 से 40 फीसदी रूस से खरीदा. मात्रा के हिसाब से यह करीब 15 से 20 लाख बैरल प्रतिदिन बैठती है. 2024 में सिर्फ रूसी कच्चे तेल का आयात मूल्य लगभग 52.7 अरब डॉलर रहा. रूस के लिए भारत इस वक्त सबसे बड़ा तेल खरीदार बन चुका है, खासकर तब जब यूरोप ने रूसी तेल पर पाबंदियां लगाईं.

रूस को सीधा आर्थिक नुकसान कितना?

अगर भारत अचानक पूरी तरह रूसी तेल खरीद बंद कर दे, तो रूस को सबसे बड़ा झटका सीधे कमाई पर लगेगा. हर साल मिलने वाले अरबों डॉलर एक झटके में रुक जाएंगे. यह रकम रूस के बजट, सामाजिक योजनाओं और रक्षा खर्च के लिए अहम है. इतना बड़ा ग्राहक खोने से रूस को तेल बेचने के लिए नए खरीदार ढूंढने पड़ेंगे, वह भी भारी छूट देकर.

तेल बेचने में रूस की मुश्किलें

भारत के हटने के बाद रूस के पास विकल्प सीमित होंगे. चीन एक बड़ा बाजार है, लेकिन उसकी भी अपनी सीमा है और वह सस्ता तेल ही खरीदेगा. छोटे देशों तक तेल पहुंचाने के लिए रूस को लंबी दूरी की शिपिंग करनी होगी, जिससे खर्च बढ़ेगा. पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस पहले ही तथाकथित शैडो फ्लीट पर निर्भर है, जो महंगी और जोखिम भरी है.

भू-राजनीतिक असर भी कम नहीं

तेल से होने वाली कमाई रूस के लिए सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि रणनीतिक ताकत भी है. इसी पैसे से यूक्रेन-युद्ध जैसे युद्धों को फंड मिलता है. अगर भारत जैसा बड़ा और भरोसेमंद खरीदार हटता है, तो रूस की वित्तीय क्षमता पर दबाव बढ़ेगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस की सौदेबाजी की ताकत भी कमजोर पड़ सकती है.

फिर भी पूरी तरह रूस क्यों नहीं टूटेगा?

यह कहना गलत होगा कि भारत के हटते ही रूस पूरी तरह टूट जाएगा. तेल खत्म नहीं होगा, बस रास्ता बदलेगा. रूस किसी न किसी बाजार में तेल भेजेगा, भले ही कम दाम पर बेचे. साथ ही अगर सप्लाई में अनिश्चितता बढ़ती है तो वैश्विक तेल कीमतों में 10 से 15 डॉलर प्रति बैरल तक उछाल आ सकता है, जिससे रूस को कुछ हद तक नुकसान की भरपाई मिल सकती है.

भारत पर भी पड़ेगा असर

इस फैसले का असर भारत पर भी होगा. रूस से सस्ता तेल मिलने से भारत को बड़ी राहत मिलती रही है. अगर यह बंद होता है तो भारत को मिडिल ईस्ट से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा. अनुमान है कि इससे भारत का सालाना तेल आयात बिल 9 से 12 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है. इसका सीधा असर महंगाई, पेट्रोल-डीजल की कीमत और आम आदमी की जेब पर पड़ेगा.

