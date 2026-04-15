ओमान में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं यहां?

Oman Currency: खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के दौरान ओमान भी चर्चा में आया था. दरअसल ओमान के एक बंदरगाह पर भी ड्रोन हमले हुए थे, जिसमें पोर्ट के एक क्रेन को नुकसान पहुंचा था और एक विदेशी कर्मचारी भी घायल हो गया था. इसके अलावा दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओमान के दौरे पर पहुंचे थे. वहीं ओमान और भारत की करेंसी को लेकर भी अक्सर चर्चाएं होती रहती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत के 10000 रुपये ओमान में कितने हो जाते हैं और इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?

भारत के 10000 की ओमान में कीमत

मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से एक ओमानी रियाल करीब 230 से 245 रुपये के आसपास होता है. ऐसे में भारत के 10000 रुपये लगभग 42 से 43 ओमानी रियाल के बराबर होते हैं. यह रकम देखने में भले ही कम लगे, लेकिन ओमानी रियाल को दुनिया की मजबूत मुद्राओं में गिना जाता है. इसलिए इसकी क्रय शक्ति काफी ज्यादा होती है.

इतने पैसों में कितने दिन होगा गुजारा?

अगर आप 10000 रुपये लेकर ओमान पहुंचते हैं, तो इस रकम में ज्यादा दिन गुजारना आसान नहीं है. आमतौर पर इतनी राशि में आप करीब एक दिन आराम से या ज्यादा से ज्यादा दो दिन बहुत सीमित खर्च के साथ निकाल सकते हैं. यह भी तभी संभव है, जब आप सस्ता स्ट्रीट फूड खाए और महंगे होटल या ट्रांसपोर्ट में जाने से बचें. क्योंकि वहां रहने और आने-जाने का खर्चा अपेक्षाकृत ज्यादा है और एक दिन का बेसिक खर्च भी काफी बढ़ जाता है.

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10,0000 रुपये से ओमान में क्या-क्या संभव?

अगर बजट बढ़ाकर 10,0000 की बात करें तो इसकी वैल्यू करीब 400 ओमानी रियाल के आसपास बैठती है. इस रकम में एक व्यक्ति ओमान में करीब 1 महीने तक बेसिक खर्च चल सकता है. शहर के बाहरी इलाकों में एक बेडरूम का किराया करीब 150 से 250 रियाल के बीच हो सकता है. खाने पीने और ग्रोसरी पर 70 से 100 रियाल तक खर्च आ सकता है. ट्रांसपोर्ट और फ्यूल पर 25 से 40 रियाल में काम चल सकता है और बिजली, पानी और इंटरनेट जैसे खर्चे 25 से 50 रियाल के बीच रहती. यानी कुल मिलाकर सीमित लाइफस्टाइल में यह बजट 1 महीने के लिए पर्याप्त हो सकता है.

क्यों मजबूत है ओमानी रियाल?

ओमान की मुद्रा मजबूत होने के पीछे देश की स्थिर अर्थव्यवस्था बड़ी वजह है. यहां तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार है, जिससे आय का मजबूत सोर्स बना हुआ है. साथ ही आबादी कम होने के कारण प्रति व्यक्ति आय ज्यादा रहती है और विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत बन जाता है.

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