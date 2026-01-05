हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRussian Ruble: रूस की बैंकों में भारत का कितना रुपया? गिनते-गिनते जाओगे थक लेकिन नहीं खत्म होंगे जीरो

Russian Ruble: रूस की बैंकों में भारत का कितना रुपया? गिनते-गिनते जाओगे थक लेकिन नहीं खत्म होंगे जीरो

Russian Ruble: रूस के बैंकों में करोड़ों रुपए के रूबल जमा हो चुके हैं. आइए जानते हैं क्या है इसकी सटीक संख्या और रूस को इन पैसों को खर्च करने में क्यों दिक्कत आ रही है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 05 Jan 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

Russian Ruble: पश्चिमी प्रतिबंधों से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में बदलाव आने के बाद भारत और रूस के बीच व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली. भारत रियायती रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बना और डॉलर आधारित सिस्टम से बचने के लिए इस व्यापार का ज्यादातर लेन-देन रुपये और रूबल में ही किया गया. लेकिन इसके बाद अब रूस के पास भारतीय पैसों का एक काफी बड़ा ढेर जमा हो गया है जिसे वह आसानी से खर्च नहीं कर सकता.

रूस के बैंकों में कितना भारतीय पैसा जमा 

रूसी बैंक खातों में $50- $55 बिलियन के रूबल जमा हैं. रुपये के हिसाब से यह रकम 45,129-49,642 करोड़ रुपये बन जाती है. इतनी ज्यादा रकम इस वजह से जमा हुई क्योंकि रूस से भारतीय तेल आयात भारत से रूस के आयात से काफी ज्यादा है. आसान शब्दों में कहें तो पैसा एक तरफ गया और फिर वही फंस गया.

रूस इस पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता 

एक बड़ी समस्या व्यापार का असंतुलन है. रूस भारत को तेल बेचकर रुपये कमाता है लेकिन उसके पास उन रुपयों को खर्च करने के काफी ज्यादा सीमित रास्ते हैं. डॉलर या फिर यूरो के उलट रुपये ग्लोबल मार्केट में आसानी से बदले नहीं जा सकते. इसका मतलब है कि रूस इन पैसों को भारत के बाहर आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता.

रूस इन पैसों का कहां इस्तेमाल कर रहा है 

अब क्योंकि पैसा हमेशा बेकार नहीं पड़ा रह सकता इस वजह से रूस ने इसे भारतीय वित्तीय और रणनीतिक संपत्तियों में लगना शुरू कर दिया है. रूस के सबसे बड़े बैंक स्बरबैंक ने रुपयों को भारतीय सरकारी बॉन्ड और दूसरे कम जोखिम वाले निवेश साधनों में निवेश करना शुरू कर दिया है.

आपको बता दें कि बॉन्ड के अलावा रूसी कंपनियां भारतीय शेयर बाजार में, खासकर निफ्टी जैसे बेंचमार्क इंडेक्स में निवेश करने के बड़े मौके तलाश रही हैं. इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक पसंदीदा जगह बन चुका है. इस फंसे हुए रुपये का इस्तेमाल रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में किया जा रहा है.

क्या है भारत की कोशिश 

दरअसल भारत रूस से भारतीय सामान जैसे की इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, दवाएं, खाद्य पदार्थ और उपभोक्ता सामान का आयात बढ़ाने और उनके लिए उन्हें रुपयों में भुगतान करने का आग्रह कर रहा है. इसे स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त पैसा कम हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: वेनेजुएला को अमेरिका से बचाने क्यों नहीं आए रूस और चीन, जानें किन देशों के साथ हैं उनकी रक्षा संधियां?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 05 Jan 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
India Russia Trade Russian Banks Rupee Ruble
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यूपी में राजनीतिक हलचल! PM मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग, क्या होगा कैबिनेट में बदलाव
यूपी में राजनीतिक हलचल! PM मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग, क्या होगा कैबिनेट में बदलाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: दिल्ली पहुंची यूपी सरकार, आलाकमान और पीएम से बैठक के बाद इन मुद्दों पर बात हो जाएगी फाइनल?
दिल्ली पहुंची यूपी सरकार, आलाकमान और पीएम से बैठक के बाद इन मुद्दों पर बात हो जाएगी फाइनल?
इंडिया
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
Advertisement

वीडियोज

Uttarakhand News: Haldwani में BJP पार्षद ने युवक को गोली मारी | Amit Bisht | Crime News
India vs Bangladesh: भारत और बांग्लादेश के बीच टकराव बढ़ा | Mustafizur Rehman | Hindi News
BMC Election 2026 News: BMC चुनाव के लिए BJP का स्टार प्लान! | BJP | Breaking | ABP News
Amanraj Gill Interview: “Gaadi Paache Gaadi” की Viral Success, Elvish Yadav से जुड़ी चर्चा और Fan Culture पर खुलकर बातचीत
Somnath Temple: BJP सांसद Sudhanshu Trivedi का बड़ा बयान.. कहा - शिव लिंग को खंडित...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी में राजनीतिक हलचल! PM मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग, क्या होगा कैबिनेट में बदलाव
यूपी में राजनीतिक हलचल! PM मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग, क्या होगा कैबिनेट में बदलाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: दिल्ली पहुंची यूपी सरकार, आलाकमान और पीएम से बैठक के बाद इन मुद्दों पर बात हो जाएगी फाइनल?
दिल्ली पहुंची यूपी सरकार, आलाकमान और पीएम से बैठक के बाद इन मुद्दों पर बात हो जाएगी फाइनल?
इंडिया
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
टेलीविजन
'इसे गंदा बनाना बंद करो', सैपरेशन की अनाउंसमेंट के बाद माही विज ने जय संग शेयर तस्वीर शेयर कर किस पर निकाली भड़ास?
'इसे गंदा बनाना बंद करो', सैपरेशन की अनाउंसमेंट के बाद माही विज ने किस पर निकाली भड़ास?
शिक्षा
9 घंटे की नौकरी, रातों की पढ़ाई और मजबूत हौसला, सृष्टि डबास ने ऐसे क्रैक की UPSC परीक्षा
9 घंटे की नौकरी, रातों की पढ़ाई और मजबूत हौसला, सृष्टि डबास ने ऐसे क्रैक की UPSC परीक्षा
यूटिलिटी
गोल्ड ज्वैलरी खरीदते ही हो जाता है 1 साल का बीमा, चोरी हो जाए या मकान में लग जाए आग; ज्वैलर्स चुकाता है रुपये
गोल्ड ज्वैलरी खरीदते ही हो जाता है 1 साल का बीमा, चोरी हो जाए या मकान में लग जाए आग; ज्वैलर्स चुकाता है रुपये
हेल्थ
Typhoid Fever: सावधान! दूषित पानी से फैल रहा है जानलेवा टाइफाइड, जानें लक्षण और बचाव के उपाय
सावधान! दूषित पानी से फैल रहा है जानलेवा टाइफाइड, जानें लक्षण और बचाव के उपाय
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget