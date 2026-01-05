Russian Ruble: पश्चिमी प्रतिबंधों से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में बदलाव आने के बाद भारत और रूस के बीच व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली. भारत रियायती रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बना और डॉलर आधारित सिस्टम से बचने के लिए इस व्यापार का ज्यादातर लेन-देन रुपये और रूबल में ही किया गया. लेकिन इसके बाद अब रूस के पास भारतीय पैसों का एक काफी बड़ा ढेर जमा हो गया है जिसे वह आसानी से खर्च नहीं कर सकता.

रूस के बैंकों में कितना भारतीय पैसा जमा

रूसी बैंक खातों में $50- $55 बिलियन के रूबल जमा हैं. रुपये के हिसाब से यह रकम 45,129-49,642 करोड़ रुपये बन जाती है. इतनी ज्यादा रकम इस वजह से जमा हुई क्योंकि रूस से भारतीय तेल आयात भारत से रूस के आयात से काफी ज्यादा है. आसान शब्दों में कहें तो पैसा एक तरफ गया और फिर वही फंस गया.

रूस इस पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता

एक बड़ी समस्या व्यापार का असंतुलन है. रूस भारत को तेल बेचकर रुपये कमाता है लेकिन उसके पास उन रुपयों को खर्च करने के काफी ज्यादा सीमित रास्ते हैं. डॉलर या फिर यूरो के उलट रुपये ग्लोबल मार्केट में आसानी से बदले नहीं जा सकते. इसका मतलब है कि रूस इन पैसों को भारत के बाहर आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता.

रूस इन पैसों का कहां इस्तेमाल कर रहा है

अब क्योंकि पैसा हमेशा बेकार नहीं पड़ा रह सकता इस वजह से रूस ने इसे भारतीय वित्तीय और रणनीतिक संपत्तियों में लगना शुरू कर दिया है. रूस के सबसे बड़े बैंक स्बरबैंक ने रुपयों को भारतीय सरकारी बॉन्ड और दूसरे कम जोखिम वाले निवेश साधनों में निवेश करना शुरू कर दिया है.

आपको बता दें कि बॉन्ड के अलावा रूसी कंपनियां भारतीय शेयर बाजार में, खासकर निफ्टी जैसे बेंचमार्क इंडेक्स में निवेश करने के बड़े मौके तलाश रही हैं. इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक पसंदीदा जगह बन चुका है. इस फंसे हुए रुपये का इस्तेमाल रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में किया जा रहा है.

क्या है भारत की कोशिश

दरअसल भारत रूस से भारतीय सामान जैसे की इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, दवाएं, खाद्य पदार्थ और उपभोक्ता सामान का आयात बढ़ाने और उनके लिए उन्हें रुपयों में भुगतान करने का आग्रह कर रहा है. इसे स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त पैसा कम हो जाएगा.

