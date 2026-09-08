अमेरिका में 100 डॉलर से कितने दिन की सब्जी खरीद सकते हैं, भारत से कितनी महंगाई?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अमेरिका में 100 डॉलर की क्रय शक्ति काफी कम है।

सब्जियां, राशन और मकान किराया बहुत महंगा है।

निजी वाहन, बिजली और मैनुअल सेवाएं अत्यधिक महंगी हैं।

दुनियाभर में पसर रही महंगाई की तपिश से सुपरपावर अमेरिका भी अछूता नहीं है. डीजल की अब तक की सबसे उच्च दरों की वजह से वहां रसद और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को अप्रत्याशित रूप से और महंगी होने वाली हैं. जब भारत का कोई व्यक्ति अमेरिकी डॉलर की ताकत को भारतीय रुपये से आंकता है, तो उसे लगता है कि अमेरिका में खरीद क्षमता काफी अधिक होगी. हालांकि, असल में स्थितियां एकदम भिन्न हैं. अमेरिका में 100 डॉलर का मूल्य केवल मुद्रा के विनिमय दर पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वहां की वास्तविक क्रय शक्ति और दैनिक जीवन की लागत पर आधारित होता है. आइए जानें कि वहां पर 100 डॉलर से कितने दिन की सब्जी खरीद सकते हैं.

डॉलर और अमेरिका की पर्चेजिंग पावर

वैश्विक बाजार में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 94 भारतीय रुपये के आसपास चल रही है. गणितीय आधार पर देखें तो 100 डॉलर भारतीय मुद्रा में लगभग 9,449 रुपये के बराबर ठहरते हैं. कागज पर यह रकम काफी बड़ी और आकर्षक लगती है, लेकिन अमेरिका के स्थानीय बाजारों में उतरते ही इस गणित का भ्रम टूट जाता है. भारत में जहां 9 हजार से अधिक रुपये में पूरा महीना राशन और सब्जियों का खर्च आसानी से चल सकता है, वहीं अमेरिका के महंगे जीवन स्तर के बीच 100 डॉलर की औकात कुछ ही दिनों की खरीदारी में सिमटकर रह जाती है.

अमेरिका में 100 डॉलर में कितने दिन की आती है सब्जी?

अगर अमेरिका में कोई व्यक्ति 100 डॉलर लेकर बाजार जाता है और केवल ताजी हरी सब्जियां व फल खरीदता है, तो यह राशन मुश्किल से 3 से 5 दिन ही चल पाता है. सुपरमार्केट और बड़े रिटेल स्टोर्स में कटी और पैक की हुई सब्जियों पर भारी प्रोसेसिंग कॉस्ट जोड़ी जाती है. वहीं, यदि कोई प्रवासी भारतीय अपनी पसंद की देशी सब्जियां जैसे भिंडी, करेला या हरी मिर्च खरीदना चाहता है, तो उसे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स में दोगुने से तीन गुने दाम चुकाने पड़ते हैं. यदि सब्जियों के साथ अनाज, दूध और अन्य दैनिक सामग्री को जोड़ लिया जाए, तो 100 डॉलर में एक व्यक्ति का राशन अधिकतम 5 से 7 दिन ही टिक पाता है.

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आसमान छूता मकान किराया और जीवन शैली

अमेरिका में कदम रखते ही सबसे बड़ा वित्तीय झटका वहां के रियल एस्टेट और किराये के बाजार से लगता है. किसी सामान्य और मध्यम वर्ग के इलाके में भी एक साधारण मकान का मासिक किराया 3,500 से 4,500 डॉलर के बीच होता है. भारतीय रुपये में गणना करें तो यह राशि लगभग 30 लाख से 39 लाख रुपये सालाना या करीब 3 से 3.9 लाख रुपये प्रतिमाह तक पहुंच जाती है. नौकरीपेशा लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा केवल सिर छिपाने की जगह का किराया चुकाने में चला जाता है.

किचन का मासिक बजट और बच्चों का खर्च

रहने के ठिकाने के बाद रसोई का मासिक बजट आम परिवार की जेब पर भारी पड़ता है. एक छोटे परिवार के लिए महीने भर का ग्रोसरी बिल 800 से 1,200 डॉलर (लगभग 68,000 से 1,03,000 रुपये) तक पहुंच जाता है. यदि घर में छोटे बच्चे हैं, तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है. बच्चों के लिए जरूरी दूध, डायपर, स्नैक्स और अन्य जरूरतों के लिए हर महीने अलग से एक बड़ा बजट निर्धारित करना अनिवार्य हो जाता है, जो भारतीय परिवारों की तुलना में बेहद खर्चीला है.

निजी वाहन रखना कितना जरूरी और रखरखाव का बोझ

भारत के विपरीत, अमेरिका के अधिकांश शहरों में सुदृढ़ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का अभाव है. इस कारण वहां हर कामकाजी व्यक्ति के लिए अपनी कार रखना एक व्यावहारिक मजबूरी बन जाता है. गाड़ी की खरीदारी के साथ ही उसकी मासिक ईएमआई, महंगा इंश्योरेंस प्रीमियम, डीजल-पेट्रोल की बढ़ती दरें और नियमित मेंटेनेंस का खर्च जुड़ जाता है. बे एरिया जैसे अत्यधिक महंगे क्षेत्रों में भारी-भरकम वेतन पाने वाले पेशेवर भी इन नियमित खर्चों के कारण बहुत सोच-समझकर बजट बनाते हैं.





बेसिक यूटिलिटी और लेबर सर्विस का महंगा ढांचा

भारत में बिजली, पानी और कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाएं काफी सस्ती दरों पर मिल जाती हैं, जहां औसतन 3,621 रुपये का खर्च आता है. इसके विपरीत, अमेरिका में इन्हीं यूटिलिटीज के लिए हर महीने 14,000 से 15,000 रुपये तक ढीले करने पड़ते हैं. इसके अतिरिक्त, वहां प्लंबर, मैकेनिक या कारपेंटर जैसी मैनुअल सेवाओं की लागत बेहद ज्यादा है क्योंकि वहां लेबर चार्ज बहुत अधिक हैं. हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्रांडेड कपड़ों के मामले में अमेरिका में दरें भारत के समान या थोड़ी सस्ती जरूर मिल जाती हैं.

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