Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअमेरिका में 100 डॉलर से कितने दिन की सब्जी खरीद सकते हैं, भारत से कितनी महंगाई?

अमेरिका में 100 डॉलर से कितने दिन की सब्जी खरीद सकते हैं, भारत से कितनी महंगाई?

अमेरिका में डॉलर की मजबूती के बावजूद हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगे किराये और महंगे लेबर चार्ज के कारण 100 डॉलर में महज 3 से 5 दिन की ही सब्जियां आ पाती हैं. आइए जानें कि वहां रहने का खर्चा कितना है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 08 Sep 2026 11:33 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अमेरिका में 100 डॉलर की क्रय शक्ति काफी कम है।
  • सब्जियां, राशन और मकान किराया बहुत महंगा है।
  • निजी वाहन, बिजली और मैनुअल सेवाएं अत्यधिक महंगी हैं।

दुनियाभर में पसर रही महंगाई की तपिश से सुपरपावर अमेरिका भी अछूता नहीं है. डीजल की अब तक की सबसे उच्च दरों की वजह से वहां रसद और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को अप्रत्याशित रूप से और महंगी होने वाली हैं. जब भारत का कोई व्यक्ति अमेरिकी डॉलर की ताकत को भारतीय रुपये से आंकता है, तो उसे लगता है कि अमेरिका में खरीद क्षमता काफी अधिक होगी. हालांकि, असल में स्थितियां एकदम भिन्न हैं. अमेरिका में 100 डॉलर का मूल्य केवल मुद्रा के विनिमय दर पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वहां की वास्तविक क्रय शक्ति और दैनिक जीवन की लागत पर आधारित होता है. आइए जानें कि वहां पर 100 डॉलर से कितने दिन की सब्जी खरीद सकते हैं.

डॉलर और अमेरिका की पर्चेजिंग पावर

वैश्विक बाजार में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 94 भारतीय रुपये के आसपास चल रही है. गणितीय आधार पर देखें तो 100 डॉलर भारतीय मुद्रा में लगभग 9,449 रुपये के बराबर ठहरते हैं. कागज पर यह रकम काफी बड़ी और आकर्षक लगती है, लेकिन अमेरिका के स्थानीय बाजारों में उतरते ही इस गणित का भ्रम टूट जाता है. भारत में जहां 9 हजार से अधिक रुपये में पूरा महीना राशन और सब्जियों का खर्च आसानी से चल सकता है, वहीं अमेरिका के महंगे जीवन स्तर के बीच 100 डॉलर की औकात कुछ ही दिनों की खरीदारी में सिमटकर रह जाती है.

अमेरिका में 100 डॉलर में कितने दिन की आती है सब्जी?

अगर अमेरिका में कोई व्यक्ति 100 डॉलर लेकर बाजार जाता है और केवल ताजी हरी सब्जियां व फल खरीदता है, तो यह राशन मुश्किल से 3 से 5 दिन ही चल पाता है. सुपरमार्केट और बड़े रिटेल स्टोर्स में कटी और पैक की हुई सब्जियों पर भारी प्रोसेसिंग कॉस्ट जोड़ी जाती है. वहीं, यदि कोई प्रवासी भारतीय अपनी पसंद की देशी सब्जियां जैसे भिंडी, करेला या हरी मिर्च खरीदना चाहता है, तो उसे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स में दोगुने से तीन गुने दाम चुकाने पड़ते हैं. यदि सब्जियों के साथ अनाज, दूध और अन्य दैनिक सामग्री को जोड़ लिया जाए, तो 100 डॉलर में एक व्यक्ति का राशन अधिकतम 5 से 7 दिन ही टिक पाता है.

यह भी पढ़ें: किस देश में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं, जानें वे वहां क्या काम करते हैं?


अमेरिका में 100 डॉलर से कितने दिन की सब्जी खरीद सकते हैं, भारत से कितनी महंगाई?

आसमान छूता मकान किराया और जीवन शैली 

अमेरिका में कदम रखते ही सबसे बड़ा वित्तीय झटका वहां के रियल एस्टेट और किराये के बाजार से लगता है. किसी सामान्य और मध्यम वर्ग के इलाके में भी एक साधारण मकान का मासिक किराया 3,500 से 4,500 डॉलर के बीच होता है. भारतीय रुपये में गणना करें तो यह राशि लगभग 30 लाख से 39 लाख रुपये सालाना या करीब 3 से 3.9 लाख रुपये प्रतिमाह तक पहुंच जाती है. नौकरीपेशा लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा केवल सिर छिपाने की जगह का किराया चुकाने में चला जाता है.

किचन का मासिक बजट और बच्चों का खर्च

रहने के ठिकाने के बाद रसोई का मासिक बजट आम परिवार की जेब पर भारी पड़ता है. एक छोटे परिवार के लिए महीने भर का ग्रोसरी बिल 800 से 1,200 डॉलर (लगभग 68,000 से 1,03,000 रुपये) तक पहुंच जाता है. यदि घर में छोटे बच्चे हैं, तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है. बच्चों के लिए जरूरी दूध, डायपर, स्नैक्स और अन्य जरूरतों के लिए हर महीने अलग से एक बड़ा बजट निर्धारित करना अनिवार्य हो जाता है, जो भारतीय परिवारों की तुलना में बेहद खर्चीला है.

निजी वाहन रखना कितना जरूरी और रखरखाव का बोझ

भारत के विपरीत, अमेरिका के अधिकांश शहरों में सुदृढ़ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का अभाव है. इस कारण वहां हर कामकाजी व्यक्ति के लिए अपनी कार रखना एक व्यावहारिक मजबूरी बन जाता है. गाड़ी की खरीदारी के साथ ही उसकी मासिक ईएमआई, महंगा इंश्योरेंस प्रीमियम, डीजल-पेट्रोल की बढ़ती दरें और नियमित मेंटेनेंस का खर्च जुड़ जाता है. बे एरिया जैसे अत्यधिक महंगे क्षेत्रों में भारी-भरकम वेतन पाने वाले पेशेवर भी इन नियमित खर्चों के कारण बहुत सोच-समझकर बजट बनाते हैं.


अमेरिका में 100 डॉलर से कितने दिन की सब्जी खरीद सकते हैं, भारत से कितनी महंगाई?

बेसिक यूटिलिटी और लेबर सर्विस का महंगा ढांचा

भारत में बिजली, पानी और कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाएं काफी सस्ती दरों पर मिल जाती हैं, जहां औसतन 3,621 रुपये का खर्च आता है. इसके विपरीत, अमेरिका में इन्हीं यूटिलिटीज के लिए हर महीने 14,000 से 15,000 रुपये तक ढीले करने पड़ते हैं. इसके अतिरिक्त, वहां प्लंबर, मैकेनिक या कारपेंटर जैसी मैनुअल सेवाओं की लागत बेहद ज्यादा है क्योंकि वहां लेबर चार्ज बहुत अधिक हैं. हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्रांडेड कपड़ों के मामले में अमेरिका में दरें भारत के समान या थोड़ी सस्ती जरूर मिल जाती हैं.

यह भी पढ़ें: जैसे हिंदुओं में गरबा-डांडिया, वैसे मुस्लिमों में कौन-से डांस फेमस?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
US Inflation Rates
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
2013 में बनी AfD का WW2 से क्या कनेक्शन, क्यों जुड़ता है नाजी जर्मनी से नाम?
2013 में बनी AfD का WW2 से क्या कनेक्शन, क्यों जुड़ता है नाजी जर्मनी से नाम?
जनरल नॉलेज
क्या खास है नासा के नए टेलीस्कोप में, जिसका एक फोटो देखने में लगेंगे 5 लाख 4K टीवी
क्या खास है नासा के नए टेलीस्कोप में, जिसका एक फोटो देखने में लगेंगे 5 लाख 4K टीवी
जनरल नॉलेज
जैसे हिंदुओं में गरबा-डांडिया, वैसे मुस्लिमों में कौन-से डांस फेमस?
जैसे हिंदुओं में गरबा-डांडिया, वैसे मुस्लिमों में कौन-से डांस फेमस?
जनरल नॉलेज
क्या पुलिस कर सकती है डिजिटल अरेस्ट, इसे लेकर क्या हैं नियम?
क्या पुलिस कर सकती है डिजिटल अरेस्ट, इसे लेकर क्या हैं नियम?
Advertisement

वीडियोज

Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Sandeep Chaudhary: दिल्ली में हादसा नहीं, हत्या हुई !।।Satya Niketan Building Collapse। Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देखते ही देखते गंगा में समा गया मंदिर, बंगाल का वीडियो वायरल
देखते ही देखते गंगा में समा गया मंदिर, बंगाल का वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा छात्रसभा के ड्रेस कोड में लाल की जगह अब नीला रंग, क्या हैं मायने?
सपा छात्रसभा के ड्रेस कोड में लाल की जगह अब नीला रंग, क्या हैं मायने?
इंडिया
मणिपुर के म्यूजिक टीचर का दिल्ली में कत्ल, हंगामे के विरोध में पीटा, 7 गिरफ्तार
मणिपुर के म्यूजिक टीचर का दिल्ली में कत्ल, हंगामे के विरोध में पीटा, 7 गिरफ्तार
बॉलीवुड
‘राज’ के बाद क्यों मालिनी शर्मा ने छोड़ी थी एक्टिंग? अब सालों बाद वजह का किया खुलासा
‘राज’ के बाद क्यों मालिनी शर्मा ने छोड़ी थी एक्टिंग? खुद बता दी वजह
क्रिकेट
सुंदर फिट, AFG सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, बुमराह पर भी आया अपडेट
सुंदर फिट, AFG सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, बुमराह पर भी आया अपडेट
बिहार
दिल्ली इमारत हादसे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सही रूप से जांच हो'
दिल्ली इमारत हादसे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सही रूप से जांच हो'
विश्व
बवाल के बाद फ्रांस का एफिल टावर बंद! हिंदू डेलिगेशन के दौरे के वक्त हटाईं महिला कर्मचारी
बवाल के बाद फ्रांस का एफिल टावर बंद! हिंदू डेलिगेशन के दौरे के वक्त हटाईं महिला कर्मचारी
Home Tips
How To Store Bhindi: फ्रिज में भिंडी हो जाती है चिपचिपी? 1 आसान ट्रिक से रखें फ्रेश
फ्रिज में भिंडी हो जाती है चिपचिपी? 1 आसान ट्रिक से रखें फ्रेश
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget