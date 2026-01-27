हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTata Sierra में लगाया जाता है कितना सोना, किन पार्ट्स में यूज होता है गोल्ड?

Tata Sierra में लगाया जाता है कितना सोना, किन पार्ट्स में यूज होता है गोल्ड?

टाटा सिएरा में असली सोना नहीं, बल्कि सुनहरी थीम और खास पेंट फिनिश का इस्तेमाल किया गया है. इसका गोल्ड कलर यहां लग्जरी का संकेत है, किसी कीमती धातु का नहीं.

By : निधि पाल | Updated at : 27 Jan 2026 04:46 PM (IST)
Preferred Sources

टाटा सिएरा की वापसी ने ऑटोमोबाइल बाजार में हलचल मचा दी है, लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा एक सवाल को लेकर है कि क्या इस SUV में सच में सोना लगाया गया है? सोशल मीडिया और इंटरनेट पर 24 कैरेट गोल्ड की बातें तेजी से वायरल हो रही हैं. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर टाटा सिएरा में कितना सोना है, कहां लगाया गया है और क्या यह वाकई कीमती धातु है या सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक? आइए जानें. 

टाटा सिएरा की दमदार वापसी

करीब 23 साल बाद टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक SUV सिएरा को नए अवतार में पेश किया है. 1990 के दशक में भारतीय सड़कों पर पहचान बना चुकी सिएरा अब आधुनिक डिजाइन, नई टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व पेट्रोल विकल्पों के साथ लौटी है. इसी वापसी को खास बनाने के लिए कंपनी ने इसे एक खास थीम के साथ पेश किया, जिसने सोने वाली चर्चा को जन्म दिया.

क्या वाकई टाटा सिएरा में सोना लगा है?

सबसे जरूरी बात यह है कि नई टाटा सिएरा में कहीं भी असली 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल नहीं किया गया है. न तो बॉडी में, न इंजन में और न ही किसी मैकेनिकल पार्ट में गोल्ड लगाया गया है. इंटरनेट पर जो दावे किए जा रहे हैं, वे गलतफहमी पर आधारित हैं. कंपनी की ओर से गोल्ड शब्द का इस्तेमाल एक रंग और थीम के तौर पर किया गया है, न कि कीमती धातु के रूप में.

‘येलो गोल्ड’ नाम का असली मतलब

टाटा सिएरा के नए मॉडल में येलो गोल्ड या ग्रास ओलिव ग्रीन जैसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं. यह एक खास तरह की पेंट फिनिश है, जो देखने में सुनहरी झलक देती है. इसे 24 कैरेट गोल्ड से जोड़कर पेश किया गया, ताकि 23 साल बाद हो रही वापसी को यादगार बनाया जा सके, लेकिन यह पूरी तरह एक विजुअल और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है.

किन पार्ट्स में दिखता है गोल्ड टच?

अगर बात गोल्ड लुक की करें, तो यह केवल बाहरी पेंट और कुछ इंटीरियर एक्सेंट तक सीमित है. कुछ वेरिएंट्स में डैशबोर्ड, ट्रिम लाइन या सीट्स के आसपास हल्के गोल्डन या टैन टोन देखने को मिल सकते हैं. ये भी असली सोना नहीं, बल्कि प्रीमियम फिनिश और कलर थीम का हिस्सा हैं.

कीमत और वेरिएंट की सच्चाई

टाटा सिएरा की अनुमानित शुरुआती कीमत करीब 11.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम बताई जा रही है. यह SUV कई वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी, जिनमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प मिलेंगे. इंजन क्षमता लगभग 1497 से 1498 सीसी के आसपास रहने की उम्मीद है. कीमत में गोल्ड नाम का कोई अतिरिक्त चार्ज असली सोने की वजह से नहीं, बल्कि डिजाइन और फीचर्स के कारण है.

यह भी पढ़ें: अगर एक सांप दूसरे सांप को काट ले तो क्या होगा, क्या दोनों पर होगा जहर का असर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 27 Jan 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
Tata Sierra Tata Sierra 2025 Tata Sierra Yellow Gold
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement

वीडियोज

ओरी ने ये क्या कर दिया! आखिर क्यों टूटी उसकी और सारा अली खान की दोस्ती?
India-Europe Trade Deal: भारत-EU के संबंधों को लेकर क्या बोले PM मोदी?
India-Europe Trade Deal: भारत-EU की प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM Modi ने की कौन सी बड़ी बात!
India EUFTA: 'शांति के लिए बातचीत जरूरी..', भारत-EU की साझेदारी पर António Costa | PM Modi
UGC Protest: 'UGC के काले कानून वापस लो..', छात्रों का सरकार को अल्टीमेटम! | CM Yogi | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
फैशन
Ursula Von Der Leyen: India–Europe ट्रेड डील के बीच छाए उर्सुला वॉन डेर लेयेन के इंडियन फैशन लुक, जानें किसने किया डिजाइन
India–Europe ट्रेड डील के बीच छाए उर्सुला वॉन डेर लेयेन के इंडियन फैशन लुक, जानें किसने किया डिजाइन
जनरल नॉलेज
Contempt of Court Rules: क्या कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर सकती है पुलिस, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम?
क्या कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर सकती है पुलिस, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम?
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Embed widget