Tata Sierra में लगाया जाता है कितना सोना, किन पार्ट्स में यूज होता है गोल्ड?

टाटा सिएरा की वापसी ने ऑटोमोबाइल बाजार में हलचल मचा दी है, लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा एक सवाल को लेकर है कि क्या इस SUV में सच में सोना लगाया गया है? सोशल मीडिया और इंटरनेट पर 24 कैरेट गोल्ड की बातें तेजी से वायरल हो रही हैं. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर टाटा सिएरा में कितना सोना है, कहां लगाया गया है और क्या यह वाकई कीमती धातु है या सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक? आइए जानें.

टाटा सिएरा की दमदार वापसी

करीब 23 साल बाद टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक SUV सिएरा को नए अवतार में पेश किया है. 1990 के दशक में भारतीय सड़कों पर पहचान बना चुकी सिएरा अब आधुनिक डिजाइन, नई टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व पेट्रोल विकल्पों के साथ लौटी है. इसी वापसी को खास बनाने के लिए कंपनी ने इसे एक खास थीम के साथ पेश किया, जिसने सोने वाली चर्चा को जन्म दिया.

क्या वाकई टाटा सिएरा में सोना लगा है?

सबसे जरूरी बात यह है कि नई टाटा सिएरा में कहीं भी असली 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल नहीं किया गया है. न तो बॉडी में, न इंजन में और न ही किसी मैकेनिकल पार्ट में गोल्ड लगाया गया है. इंटरनेट पर जो दावे किए जा रहे हैं, वे गलतफहमी पर आधारित हैं. कंपनी की ओर से गोल्ड शब्द का इस्तेमाल एक रंग और थीम के तौर पर किया गया है, न कि कीमती धातु के रूप में.

‘येलो गोल्ड’ नाम का असली मतलब

टाटा सिएरा के नए मॉडल में येलो गोल्ड या ग्रास ओलिव ग्रीन जैसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं. यह एक खास तरह की पेंट फिनिश है, जो देखने में सुनहरी झलक देती है. इसे 24 कैरेट गोल्ड से जोड़कर पेश किया गया, ताकि 23 साल बाद हो रही वापसी को यादगार बनाया जा सके, लेकिन यह पूरी तरह एक विजुअल और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है.

किन पार्ट्स में दिखता है गोल्ड टच?

अगर बात गोल्ड लुक की करें, तो यह केवल बाहरी पेंट और कुछ इंटीरियर एक्सेंट तक सीमित है. कुछ वेरिएंट्स में डैशबोर्ड, ट्रिम लाइन या सीट्स के आसपास हल्के गोल्डन या टैन टोन देखने को मिल सकते हैं. ये भी असली सोना नहीं, बल्कि प्रीमियम फिनिश और कलर थीम का हिस्सा हैं.

कीमत और वेरिएंट की सच्चाई

टाटा सिएरा की अनुमानित शुरुआती कीमत करीब 11.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम बताई जा रही है. यह SUV कई वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी, जिनमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प मिलेंगे. इंजन क्षमता लगभग 1497 से 1498 सीसी के आसपास रहने की उम्मीद है. कीमत में गोल्ड नाम का कोई अतिरिक्त चार्ज असली सोने की वजह से नहीं, बल्कि डिजाइन और फीचर्स के कारण है.

