US National Debt: अमेरिका पर कितना है कर्ज, जानें किस-किस से ले रखा है उधार?
अमेरिका और ईरान के बीच थमी जंग के बाद इस्लामाबाद में हुई महत्वपूर्ण शांति वार्ता विफल हो गई है. इसी कूटनीतिक तनाव के बीच अमेरिका के आर्थिक आंकड़े भी डराने वाले हैं. आइए जानें उस पर कितना उधार है.
- अमेरिका-ईरान वार्ता निष्फल, मतभेद पाटने में नाकामी.
- राष्ट्रीय कर्ज 38 ट्रिलियन डॉलर पार, वित्तीय स्थिरता पर संकट.
- अधिकांश कर्ज आंतरिक, फेडरल रिजर्व व पेंशन फंड प्रमुख.
- ब्याज भुगतान रक्षा बजट से अधिक, भविष्य पर बोझ.
US National Debt: दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां उसकी कूटनीतिक कोशिशें और आर्थिक बोझ दोनों ही चर्चा का विषय बने हुए हैं. एक ओर पाकिस्तान में ईरान के साथ हुई उसकी शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई, तो वहीं दूसरी ओर देश पर चढ़ता कर्ज का बोझा भारी होता जा रहा है. यह विशाल कर्ज न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था बल्कि पूरी दुनिया की वित्तीय स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है.
पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की नाकाम वार्ता
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति बहाली की जो उम्मीदें जगी थीं, उन पर पानी फिर गया है. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ किया है कि दोनों देशों के बीच मतभेदों की खाई इतनी गहरी है कि अथक प्रयासों के बाद भी इसे पाटा नहीं जा सका. 21 घंटे से ज्यादा चली इस बातचीत का विफल होना वैश्विक राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 1979 की क्रांति के बाद पहली बार दोनों पक्ष इस स्तर पर आमने-सामने बैठकर बात कर रहे थे.
अमेरिका पर कितना ऊंचा कर्ज का पहाड़?
एक तरफ अमेरिका कूटनीतिक मोर्चे पर संघर्ष कर रहा है, तो दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है. अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रीय कर्ज अब 38 ट्रिलियन डॉलर के पार जा पहुंचा है. यह आंकड़ा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अक्टूबर 2025 में ही इसने 34 ट्रिलियन से 38 ट्रिलियन तक की छलांग लगा दी थी. कर्ज की यह रफ्तार अमेरिकी प्रशासन के लिए सिरदर्द बनी हुई है.
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कौन है अमेरिका का सबसे बड़ा साहूकार?
अक्सर लोगों को लगता है कि अमेरिका केवल बाहरी देशों का कर्जदार है, लेकिन हकीकत कुछ और है. कुल कर्ज का करीब तीन-चौथाई हिस्सा यानी 27 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा खुद अमेरिका के भीतर ही लोगों और संस्थाओं का बकाया है. इसमें वहां का फेडरल रिजर्व, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां शामिल हैं. अमेरिका ने अपने ही देश के लोगों की बचत और सरकारी ट्रस्टों से भारी मात्रा में उधार ले रखा है.
विदेशी हाथों में अमेरिका की लगाम?
विदेशी देशों की बात करें तो अमेरिका पर उनका करीब 9 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है. यह कुल कर्ज का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा है. इस लिस्ट में जापान सबसे ऊपर बैठा है. जापान ने अमेरिका को करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज दे रखा है. इसके बाद नंबर आता है यूनाइटेड किंगडम (UK) का, जिसका अमेरिका पर 800 बिलियन डॉलर से ज्यादा का बकाया है. ये देश अपनी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी में निवेश करते हैं.
चीन के साथ बदलते आर्थिक रिश्ते
एक समय था जब चीन अमेरिका का सबसे बड़ा कर्जदाता हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीर बदली है. चीन अब धीरे-धीरे अमेरिकी कर्ज के अपने हिस्से को कम कर रहा है. वर्तमान में चीन का निवेश घटकर 700 से 800 बिलियन डॉलर के बीच रह गया है. दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक और राजनीतिक तनाव को इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है, जिससे चीन अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता घटा रहा है.
रक्षा बजट से ज्यादा है ब्याज का बोझ
अमेरिका के लिए सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि उसे अब अपने कर्ज पर जो ब्याज देना पड़ रहा है, वह उसके रक्षा बजट से भी ज्यादा हो गया है. सालाना ब्याज का भुगतान 700 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है. यानी अमेरिका जितना पैसा अपनी सेना और हथियारों पर खर्च नहीं करता, उससे कहीं ज्यादा पैसा वह केवल लिए गए उधार का ब्याज चुकाने में दे रहा है. यह स्थिति किसी भी देश की वित्तीय सेहत के लिए खतरनाक मानी जाती है.
क्यों मिलता है अमेरिका को आसानी से उधार?
इतने बड़े कर्ज के बावजूद दुनिया भर के देश और निवेशक अमेरिका को पैसा उधार देने के लिए तैयार रहते हैं. इसका मुख्य कारण भरोसा है. अमेरिकी ट्रेजरी को दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है. निवेशकों को लगता है कि चाहे वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितनी ही उथल-पुथल क्यों न मच जाए, अमेरिका उनका पैसा डूबने नहीं देगा. यही वजह है कि कर्ज बढ़ने के बावजूद इसकी मांग बाजार में बनी रहती है.
सरकारी एजेंसियों का भी भारी बकाया
अमेरिका के कुल कर्ज में एक हिस्सा इंट्रा-गवर्नमेंटल डेट का भी है. यह लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर है. यह वह पैसा है जो अमेरिकी सरकार ने अपनी ही अन्य एजेंसियों और ट्रस्ट फंडों जैसे कि सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर से उधार लिया है. इसका मतलब है कि सरकार भविष्य में अपने नागरिकों को दी जाने वाली सामाजिक सुविधाओं के पैसे का उपयोग वर्तमान के खर्चों को पूरा करने के लिए कर रही है.
पीढ़ियों के लिए बोझ है अमेरिका का कर्जा
38 ट्रिलियन डॉलर का यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों पर बोझ है. अगर कर्ज की रफ्तार इसी तरह बनी रही और ब्याज दरें बढ़ती रहीं, तो अमेरिका को अपनी बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों में कटौती करनी पड़ सकती है. इस्लामाबाद वार्ता की विफलता के बाद अब अमेरिका को अपनी विदेश नीति और घरेलू आर्थिक संतुलन के बीच एक बारीक रेखा खींचनी होगी, ताकि उसकी साख और सिक्का दोनों बचे रहें.
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Source: IOCL