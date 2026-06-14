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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज1 लीटर पेट्रोल बेचकर कितना कमाती है भारत सरकार, ऑयल कंपनी को कितना मिलता है कमीशन?

1 लीटर पेट्रोल बेचकर कितना कमाती है भारत सरकार, ऑयल कंपनी को कितना मिलता है कमीशन?

तेल के शोधन से लेकर खुदरा वितरण तक की यह पूरी मूल्य श्रृंखला एक बेहद जटिल और व्यवस्थित आर्थिक ढांचे के तहत काम करती है. आइए जानें कि तेल बेचने पर सरकार कितना कमाती है और कंपनियों को कितना मिलता है.

By : निधि पाल | Updated at : 14 Jun 2026 04:35 PM (IST)
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  • तेल कंपनियों का लाभ कच्चे तेल लागत-बिक्री अंतर.

जब भी देश में पेट्रोल की कीमतें आसमान छूती हैं, तो हर आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है. गाड़ी की टंकी फुल कराते समय हमारे मन में अक्सर यह सवाल जरूर आता है कि आखिर इस महंगे ईंधन के खेल में असली मुनाफा कौन कमा रहा है. क्या आप जानते हैं कि खुदरा बाजार में बिकने वाले हर एक लीटर पेट्रोल की कीमत का लगभग आधा हिस्सा केवल सरकारी टैक्स चुकाने में चला जाता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल खरीदने से लेकर आपकी गाड़ी की टंकी तक पहुंचने के इस पूरे सफर में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और पेट्रोल पंप संचालक मिलकर भारी-भरकम कमाई करते हैं.

टैक्स से केंद्र की जेब में कितना जाता है?

कच्चे तेल के खेल में सबसे बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार के पास जाता है. जब आप एक लीटर पेट्रोल खरीदते हैं, तो केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी के रूप में करीब 19.90 रुपये सीधे वसूल लेती है. यह टैक्स प्रति लीटर की दर से बिल्कुल निश्चित होता है, चाहे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटें या बढ़ें. देश भर में होने वाली पेट्रोल की विशाल बिक्री को देखते हुए इस निश्चित टैक्स के जरिए रोजाना केंद्र सरकार के खजाने में अरबों रुपये की मोटी कमाई जमा होती है, जो देश के राजस्व का एक बहुत बड़ा जरिया है.

राज्यों का अपना मुनाफा कितना?

केंद्र सरकार के अलावा राज्यों की सरकारें भी पेट्रोल की बिक्री से अपनी तिजोरी भरने में बिल्कुल पीछे नहीं रहती हैं. हर राज्य सरकार अपने स्तर पर पेट्रोल पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट वसूल करती है. यह टैक्स अलग-अलग राज्यों की नीतियों के हिसाब से तय होता है, जो प्रति लीटर लगभग 15 रुपये से लेकर 16 रुपये तक बैठता है. यही मुख्य वजह है कि देश के अलग-अलग शहरों और राज्यों में पेट्रोल की खुदरा कीमतें एक जैसी नहीं होती हैं. कुछ राज्यों में वैट की दरें बहुत ऊंची होने के कारण वहां पेट्रोल की कीमतें ज्यादा होती हैं.

यह भी पढ़ें: Petrol Purchase Limits: भारत ही नहीं इन देशों में भी पेट्रोल खरीदने पर लग चुकी है लिमिट, जानें कहां सबसे बुरा हाल?

पंप मालिकों की कमाई

इस पूरी व्यवस्था में जो व्यक्ति सीधे जनता को पेट्रोल बेचता है, यानी पेट्रोल पंप संचालक, उसे भी तेल कंपनियां एक तय कमीशन देती हैं. एक लीटर पेट्रोल की बिक्री पर पेट्रोल पंप डीलर को औसतन 3.00 रुपये से लेकर 4.45 रुपये तक का कमीशन मिलता है. अगर डीजल की बात करें, तो डीजल बेचने पर प्रति लीटर करीब 1.85 रुपये से लेकर 3.00 रुपये तक का कमीशन तय किया गया है. इस कमीशन की दर का निर्धारण देश की बड़ी सरकारी तेल विपणन कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम मिलकर करती हैं.

बिक्री पर टिका कारोबार

पेट्रोल पंप मालिकों का यह कमीशन मुख्य रूप से फिक्स्ड दर और प्रतिशत का एक मिला-जुला रूप होता है. इसका सीधा मतलब यह है कि एक डीलर की कुल कमाई पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पंप से रोजाना कितने लीटर ईंधन की बिक्री हो रही है. उदाहरण के तौर पर देखें, तो मुख्य हाईवे पर बने पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की भारी आवाजाही के कारण बिक्री का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है. यही कारण है कि शहर के अंदर तंग गलियों या कम चलने वाले इलाकों में स्थित पंपों की तुलना में हाईवे वाले डीलर्स की रोजाना की कमाई बहुत अधिक होती है.

कमाई के अन्य जरिए

ईंधन बेचने के अलावा भी पेट्रोल पंप संचालकों के पास कमाई के कई अन्य बेहतरीन विकल्प मौजूद होते हैं. पंप डीलर अपनी कुल आय बढ़ाने के लिए गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले लुब्रिकेंट और इंजन ऑयल बेचते हैं, जिन पर उन्हें 15% से लेकर 40% तक का तगड़ा मार्जिन मिलता है. इसके साथ ही आजकल ज्यादातर बड़े पेट्रोल पंपों पर वाहनों की धुलाई यानी कार वॉश की सुविधा और छोटे सुविधाजनक स्टोर्स भी खोले जाते हैं. इन अतिरिक्त व्यावसायिक सेवाओं के जरिए डीलर हर महीने ईंधन की बिक्री से अलग एक बड़ा मुनाफा आसानी से कमा लेते हैं.

तेल कंपनियों का मार्जिन

बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी प्रति लीटर के हिसाब से कोई सीधा खुदरा कमीशन मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. इन तेल कंपनियों की असली कमाई अंतरराष्ट्रीय बाजार से खरीदे गए कच्चे तेल की मूल लागत और उसे रिफाइनरी में साफ करके बाजार में बेचने के बीच के अंतर पर टिकी होती है. जब कंपनियां कच्चे तेल को पेट्रोल में बदलती हैं, तो रिफाइनिंग की पूरी लागत और अपने खर्च निकालकर जो मार्जिन बचता है, वही इन कंपनियों का वास्तविक मुनाफा होता है. इस तरह आपके द्वारा चुकाई गई कीमत कई हिस्सों में बंट जाती है.

यह भी पढ़ें: Richest Temple: देश के किस मंदिर में आता है सबसे ज्यादा चढ़ावा, राम मंदिर विवाद के बीच जानिए कमाई?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Petrol Tax Breakdown India Limits On Petrol Purchases Government Earning Per Liter Petrol
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