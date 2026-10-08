शिमला में पहाड़ों पर बने घर कितने सुरक्षित, कितनी होती है इनकी उम्र?

पहाड़ों की रानी शिमला अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. लेकिन पिछले कुछ समय से यहां से आने वाली तस्वीरें डराने वाली हैं. हाल ही में शिमला के भट्टाकुफर, ढली और संजौली जैसे इलाकों में सुरंग और हाईवे निर्माण के चलते कई मकानों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गईं. इसके अलावा शकराला गांव और कृष्णा नगर में जमीन धंसने और भूस्खलन के कारण बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गईं. इन हादसों ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर पहाड़ों पर बने ये आलीशान घर कितने सुरक्षित हैं? भूवैज्ञानिकों और इंजीनियरों के अनुसार इन घरों की उम्र कितनी होती है.

पहाड़ों पर बने ये घर कितने सुरक्षित हैं?

भूवैज्ञानिकों की मानें तो शिमला में अंधाधुंध तरीके से बनाए जा रहे कंक्रीट के बहुमंजिला मकान सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक स्थिति में हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी पहाड़ी इलाके में 30 डिग्री से अधिक की ढलान पर भारी कंक्रीट का निर्माण करना खतरे को न्योता देना है.

लेकिन शिमला में कई जगह 45 से लेकर 70 डिग्री तक की खड़ी ढलानों पर पांच से छह मंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई हैं. भूकंप के लिहाज से शिमला सीस्मिक जोन 4 में आता है, जिसका मतलब है कि यह इलाका बेहद संवेदनशील है. ऐसे में बिना सही प्लानिंग के बने ये घर किसी भी बड़े भूकंप या भारी बारिश में कभी भी ढह सकते हैं.

कितनी होती है पहाड़ों पर बने इन घरों की उम्र?

शिमला में पिछले 15-20 सालों में बने कंक्रीट के अवैध और बेतरतीब मकानों की उम्र बेहद कम आंकी गई है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, भारी बारिश, उचित जल निकासी की कमी और पहाड़ों की कटाई के कारण ये घर मुश्किल से 20 से 30 साल ही सुरक्षित रह पा रहे हैं. कई मामलों में तो बनने के 5 से 10 साल के भीतर ही मकानों की नींव धंसने लगती है और उनमें दरारें आ जाती हैं.

इसके विपरीत, हिमाचल प्रदेश के गांवों में पाए जाने वाले पारंपरिक लकड़ी और पत्थरों से बने काठ-कुणी शैली के घरों की उम्र 100 से 200 साल से भी ज्यादा होती है. ये मकान बिना सीमेंट के केवल लकड़ी के बीम और पत्थरों को आपस में फंसाकर बनाए जाते हैं, जो भूकंप के झटकों को आसानी से झेल लेते हैं और बेहद हल्के होते हैं.

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सुरक्षा को खतरा पैदा होने के मुख्य कारण

लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं और मकानों के ढहने की घटनाओं को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार अब सख्त हो गई है. हाल ही में सरकार ने नियम बदला है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर बनाने के लिए पंचायत से नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा. 600 वर्ग मीटर से बड़े भवनों के लिए TCP विभाग से कड़ी जांच के बाद ही मंजूरी मिलेगी. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट भी शिमला के संवेदनशील ग्रीन बेल्ट और कोर एरिया में नए भारी निर्माणों पर लगातार नजर रख रहे हैं ताकि इस खूबसूरत हिल स्टेशन को बड़ी त्रासदी से बचाया जा सके.

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