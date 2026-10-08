ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजशिमला में पहाड़ों पर बने घर कितने सुरक्षित, कितनी होती है इनकी उम्र?

शिमला में पहाड़ों पर बने घर कितने सुरक्षित, कितनी होती है इनकी उम्र?

भूस्खलन और धंसती जमीन के बीच क्या शिमला के ढलानों पर बने कंक्रीट के मकान सचमुच सुरक्षित हैं? जानिए सीस्मिक जोन-4 के इस संवेदनशील इलाके में बने बहुमंजिला घरों की असल उम्र और मंडराता बड़ा खतरा

Written By : निधि पाल |  Updated at : 08 Oct 2026 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

पहाड़ों की रानी शिमला अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. लेकिन पिछले कुछ समय से यहां से आने वाली तस्वीरें डराने वाली हैं. हाल ही में शिमला के भट्टाकुफर, ढली और संजौली जैसे इलाकों में सुरंग और हाईवे निर्माण के चलते कई मकानों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गईं. इसके अलावा शकराला गांव और कृष्णा नगर में जमीन धंसने और भूस्खलन के कारण बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गईं. इन हादसों ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर पहाड़ों पर बने ये आलीशान घर कितने सुरक्षित हैं? भूवैज्ञानिकों और इंजीनियरों के अनुसार इन घरों की उम्र कितनी होती है.

पहाड़ों पर बने ये घर कितने सुरक्षित हैं?

भूवैज्ञानिकों की मानें तो शिमला में अंधाधुंध तरीके से बनाए जा रहे कंक्रीट के बहुमंजिला मकान सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक स्थिति में हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी पहाड़ी इलाके में 30 डिग्री से अधिक की ढलान पर भारी कंक्रीट का निर्माण करना खतरे को न्योता देना है.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
कितने बीघा खेत का मालिक था अकबर, अब कहां हैं वे खेत?
कितने बीघा खेत का मालिक था अकबर, अब कहां हैं वे खेत?
जनरल नॉलेज
अकबर था जोरू का गुलाम? इस बेगम से थी जबरदस्त दीवानगी
अकबर था जोरू का गुलाम? इस बेगम से थी जबरदस्त दीवानगी
जनरल नॉलेज
क्या है नाना पाटेकर का असली नाम, लोग क्यों कहते थे नाना?
क्या है नाना पाटेकर का असली नाम, लोग क्यों कहते थे नाना?
जनरल नॉलेज
नाना पाटेकर पर दर्ज थे ये मुकदमे, अब क्या है इनका स्टेटस?
नाना पाटेकर पर दर्ज थे ये मुकदमे, अब क्या है इनका स्टेटस?

लेकिन शिमला में कई जगह 45 से लेकर 70 डिग्री तक की खड़ी ढलानों पर पांच से छह मंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई हैं. भूकंप के लिहाज से शिमला सीस्मिक जोन 4 में आता है, जिसका मतलब है कि यह इलाका बेहद संवेदनशील है. ऐसे में बिना सही प्लानिंग के बने ये घर किसी भी बड़े भूकंप या भारी बारिश में कभी भी ढह सकते हैं.

कितनी होती है पहाड़ों पर बने इन घरों की उम्र?

शिमला में पिछले 15-20 सालों में बने कंक्रीट के अवैध और बेतरतीब मकानों की उम्र बेहद कम आंकी गई है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, भारी बारिश, उचित जल निकासी की कमी और पहाड़ों की कटाई के कारण ये घर मुश्किल से 20 से 30 साल ही सुरक्षित रह पा रहे हैं. कई मामलों में तो बनने के 5 से 10 साल के भीतर ही मकानों की नींव धंसने लगती है और उनमें दरारें आ जाती हैं.

इसके विपरीत, हिमाचल प्रदेश के गांवों में पाए जाने वाले पारंपरिक लकड़ी और पत्थरों से बने काठ-कुणी शैली के घरों की उम्र 100 से 200 साल से भी ज्यादा होती है. ये मकान बिना सीमेंट के केवल लकड़ी के बीम और पत्थरों को आपस में फंसाकर बनाए जाते हैं, जो भूकंप के झटकों को आसानी से झेल लेते हैं और बेहद हल्के होते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या सिर्फ फल ही खाते हैं फलाहारी महाराज, क्यों पड़ा यह नाम?

सुरक्षा को खतरा पैदा होने के मुख्य कारण

लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं और मकानों के ढहने की घटनाओं को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार अब सख्त हो गई है. हाल ही में सरकार ने नियम बदला है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर बनाने के लिए पंचायत से नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा. 600 वर्ग मीटर से बड़े भवनों के लिए TCP विभाग से कड़ी जांच के बाद ही मंजूरी मिलेगी. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट भी शिमला के संवेदनशील ग्रीन बेल्ट और कोर एरिया में नए भारी निर्माणों पर लगातार नजर रख रहे हैं ताकि इस खूबसूरत हिल स्टेशन को बड़ी त्रासदी से बचाया जा सके.

यह भी पढ़ें: क्या पुलिस कहीं और कभी भी लगा सकती है बैरिकेड्स? जानें इसके नियम

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कितने बीघा खेत का मालिक था अकबर, अब कहां हैं वे खेत?
कितने बीघा खेत का मालिक था अकबर, अब कहां हैं वे खेत?
जनरल नॉलेज
अकबर था जोरू का गुलाम? इस बेगम से थी जबरदस्त दीवानगी
अकबर था जोरू का गुलाम? इस बेगम से थी जबरदस्त दीवानगी
जनरल नॉलेज
क्या है नाना पाटेकर का असली नाम, लोग क्यों कहते थे नाना?
क्या है नाना पाटेकर का असली नाम, लोग क्यों कहते थे नाना?
जनरल नॉलेज
नाना पाटेकर पर दर्ज थे ये मुकदमे, अब क्या है इनका स्टेटस?
नाना पाटेकर पर दर्ज थे ये मुकदमे, अब क्या है इनका स्टेटस?
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं...', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर बोले चिराग पासवान
'वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं...', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर बोले चिराग पासवान
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
बॉलीवुड
25 एकड़ का खड़कवासला फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति: पीछे किसके लिए क्या छोड़ गए नाना?
25 एकड़ का खड़कवासला फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति: पीछे किसके लिए क्या छोड़ गए नाना?
क्रिकेट
SA20 ऑक्शन में सबसे महंगा बिका स्कूल में पढ़ने वाला 18 साल का बच्चा, लगी रिकॉर्ड बोली
SA20 ऑक्शन में सबसे महंगा बिका स्कूल में पढ़ने वाला 18 साल का बच्चा
इंडिया
किसने दिया नाना पाटेकर को राजनीति में आने का ऑफर, कौन नेता था पसंद?
किसने दिया नाना पाटेकर को राजनीति में आने का ऑफर, कौन नेता था पसंद?
बॉलीवुड
'कलेजे पर जैसे बिजली गिर पड़ी है', नाना पाटेकर के निधन से टूटे रितेश देशमुख
'कलेजे पर जैसे बिजली गिर पड़ी है', नाना पाटेकर के निधन से टूटे रितेश देशमुख
राजस्थान
जयपुर में किसानों का आंदोलन, सरकार ने मान लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
जयपुर में किसानों का आंदोलन, सरकार ने मान लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget