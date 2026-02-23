हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIran US Tension: ईरान से भारत आने के कितने रास्ते, इनमें सबसे सस्ता और सबसे महंगा कौन?

Iran US Tension: ईरान से भारत आने के कितने रास्ते, इनमें सबसे सस्ता और सबसे महंगा कौन?

Iran US Tension: ईरान में बढ़ते तनाव की वजह से इंडियन एंबेसी ने भारतीयों को तुरंत ईरान छोड़ देने की सलाह दी है. चलिए जानें कि ईरान से भारत आने के लिए कितने रास्ते हैं और सबसे सस्ता व महंगा कौन सा है.

By : निधि पाल | Updated at : 23 Feb 2026 04:09 PM (IST)
Preferred Sources

Iran US Tension: ईरान में बढ़ते तनाव के बीच तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने हालिया एडवाइजरी में सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है. यह सलाह 5 जनवरी 2026 और 14 जनवरी 2026 को जारी पूर्व निर्देशों की पुनरावृत्ति है, लेकिन अब स्थिति को ज्यादा गंभीर बताया गया है. दूतावास ने कहा है कि छात्र, पर्यटक, तीर्थयात्री और व्यापारी सभी कमर्शियल फ्लाइट्स समेत उपलब्ध साधनों का उपयोग कर जल्द से जल्द भारत लौट आएं. इसी क्रम में यह जान लेना बहुत जरूरी है कि ईरान से भारत आने के कितने रास्ते हैं और इनमें सबसे महंगा कौन सा है और सबसे सस्ता कौन सा है. आइए समझें. 

सबसे तेज और लोकप्रिय रास्ता

ईरान से भारत आने का सबसे आसान और तेज तरीका हवाई यात्रा है. सामान्य हालात में Mahan Air तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए सीधी उड़ानें संचालित करती है. ये उड़ानें आमतौर पर सप्ताह में दो दिन चलती रही हैं. सीधी फ्लाइट का समय लगभग 3 से 4 घंटे का होता है, जो सबसे कम समय लेने वाला विकल्प है. अगर सीधी उड़ान उपलब्ध न हो, तो यात्री कनेक्टिंग फ्लाइट का सहारा लेते हैं.

अन्य विकल्प

सीधी उड़ानें रद्द होने या सीटें फुल होने पर लोग दुबई, मस्कट या दोहा के रास्ते भारत पहुंचते हैं. SalamAir जैसी एयरलाइंस तेहरान से ओमान के रास्ते मुंबई या दिल्ली के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट देती हैं. ऐसी फ्लाइट्स का एकतरफा किराया सामान्य समय में करीब 11,000 से 16,000 रुपये के बीच मिल सकता है. हालांकि तनाव या आपात स्थिति में किराया तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए अभी यह किराया ज्यादा होने की संभावना है. कनेक्टिंग फ्लाइट में कुल यात्रा समय लेओवर के कारण 6 से 10 घंटे तक हो सकता है. 

सबसे सस्ता रास्ता कौन सा?

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सामान्य हालात में कनेक्टिंग फ्लाइट्स, खासकर सलाम एयर या अन्य लो-कॉस्ट एयरलाइंस के जरिए सबसे सस्ता विकल्प साबित होती हैं. तेहरान से मुंबई या दिल्ली के लिए 11,000 से 13,000 रुपये तक टिकट मिल जाना संभव है, बशर्ते बुकिंग समय पर की जाए और सीट उपलब्ध हो, इसलिए मौजूदा हालात में हवाई मार्ग ही सबसे सस्ता और तेज विकल्प माना जा रहा है.

समुद्री मार्ग- सुरक्षित लेकिन समय ज्यादा

अगर किसी कारण हवाई क्षेत्र बंद हो जाए, तो समुद्री मार्ग बड़ा विकल्प बन सकता है. ईरान के बंदर अब्बास या चाबहार पोर्ट से भारत के मुंबई या नावा शेवा बंदरगाह तक जहाज के जरिए पहुंचा जा सकता है. हालांकि यह यात्रा कई दिनों की होती है और आम नागरिकों के लिए नियमित पैसेंजर सेवा सीमित है. आपात स्थिति में भारत सरकार नौसेना के जहाजों के जरिए निकासी अभियान भी चला सकती है, जैसा पहले अन्य देशों में हुआ है. 

सबसे महंगा रास्ता कौन सा?

तनावपूर्ण हालात में सबसे महंगा विकल्प लंबी कनेक्टिंग फ्लाइट्स बन जाती हैं. उदाहरण के लिए, ईरान के शिराज से दुबई या मस्कट होते हुए कोच्चि या अहमदाबाद पहुंचने वाली उड़ानें 35,000 से 45,000 रुपये तक जा सकती हैं. लंबा लेओवर, सीमित सीटें और अचानक बढ़ी मांग किराया कई गुना बढ़ा देती है. ऐसे में मल्टी-स्टॉप रूट या अंतिम समय की बुकिंग सबसे ज्यादा महंगी साबित होती है. 

ऐसी परिस्थिति में कौन सा रास्ता चुनें?

मौजूदा हालात में हवाई मार्ग सबसे व्यावहारिक और तेज विकल्प है. यदि सीधी फ्लाइट मिलती है तो वह सबसे आरामदायक है, लेकिन सस्ती टिकट के लिहाज से कनेक्टिंग फ्लाइट बेहतर मानी जा रही है. समुद्री मार्ग सुरक्षित तो है, पर समय ज्यादा लेता है और सामान्य परिस्थितियों में यह नियमित यात्री विकल्प नहीं है.

यह भी पढ़ें: Dangerous Submarine: किस देश के पास है सबसे खतरनाक सबमरीन, जानिए उसकी ताकत

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 23 Feb 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Iran US Tension Middle East Conflict Indians In Iran Iran To India Travel Routes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Iran US Tension: ईरान से भारत आने के कितने रास्ते, इनमें सबसे सस्ता और सबसे महंगा कौन?
ईरान से भारत आने के कितने रास्ते, इनमें सबसे सस्ता और सबसे महंगा कौन?
जनरल नॉलेज
पुलिस में भर्ती होकर एल मेंचो कैसे बना ड्रग लॉर्ड? पढ़ें क्राइम जगत के बेताज बादशाह की कहानी
पुलिस में भर्ती होकर एल मेंचो कैसे बना ड्रग लॉर्ड? पढ़ें क्राइम जगत के बेताज बादशाह की कहानी
जनरल नॉलेज
Dangerous Submarine: किस देश के पास है सबसे खतरनाक सबमरीन, जानिए उसकी ताकत
किस देश के पास है सबसे खतरनाक सबमरीन, जानिए उसकी ताकत
जनरल नॉलेज
ड्रग लॉर्ड एल मेंचो पर कितने करोड़ का था इनाम, जानें अब किसे मिलेगी यह रकम?
ड्रग लॉर्ड एल मेंचो पर कितने करोड़ का था इनाम, जानें अब किसे मिलेगी यह रकम?
Advertisement

वीडियोज

JNU CLASH: JNU में आधी रात जमकर झड़प , 300 नकाबपोशों का तांडव! |ABPLIVE
Nepal में भीषण हादसा, 18 की मौत,कई अन्य गंभीर रूप से घायल |ABPLIVE
Delhi News: नॉर्थ ईस्ट की छात्राओं पर टिप्पणी करने वाला दंपति फंसा! | Breaking | ABP News
Lucknow University Breaking: LU में नमाज पर बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात, प्रशासन सख्त। | CM yogi
Lucknow University Breaking: LU में नमाज पर हंगामा, छात्रों की मांग- 'कैंपस को न दें धार्मिक रंग'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
राज्य
INDIA गठबंधन के नेतृत्व पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'राहुल गांधी ने बीजेपी का मुकाबला...'
INDIA गठबंधन के नेतृत्व पर CM उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया, राहुल गांधी का जिक्र कर क्या बोले?
इंडिया
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
क्रिकेट
अहंकार छोड़ो और..., भारत की हार पर सुनील गावस्कर हुए आगबबूला; बताई क्या रही सबसे बड़ी गलती
अहंकार छोड़ो और..., भारत की हार पर सुनील गावस्कर हुए आगबबूला; बताई क्या रही सबसे बड़ी गलती
भोजपुरी सिनेमा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
इंडिया
जैश के आतंकियों पर भारी पड़ा भारतीय टायसन, कैसे एक डॉग की शहादत से कामयाब हुआ 'ऑपरेशन त्राशी-1'
जैश के आतंकियों पर भारी पड़ा भारतीय टायसन, कैसे एक डॉग की शहादत से कामयाब हुआ 'ऑपरेशन त्राशी-1'
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
हेल्थ
Diabetes Myths and Facts: गुड़-शहद सुरक्षित और जामुन-मेथी से बीमारी छूमंतर? जानें डायबिटीज से जुड़े इन दावों का असली सच
गुड़-शहद सुरक्षित और जामुन-मेथी से बीमारी छूमंतर? जानें डायबिटीज से जुड़े इन दावों का असली सच
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget