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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजShip Stuck In Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट में कितने जहाज फंसे हुए थे, इसमें भारत के कितने?

Ship Stuck In Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट में कितने जहाज फंसे हुए थे, इसमें भारत के कितने?

पिछले करीब चार महीने से ईरान और अमेरिका के भी भयानक युद्ध चल रहा था, जिस पर अब शांति समझौते के तहत विराम लग चुका है. चलिए जानें कि यहां कितने देशों के जहाज फंसे हुए थे, उसमें से भारत के कितने थे.

Reported By : निधि पाल |  Updated at : 16 Jun 2026 04:11 PM (IST)
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Ship Stuck In Hormuz: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के लिए कितना जरूरी है यह तो पिछले करीब चार महीने में सभी जान ही चुके हैं. अगर ईरान किसी भी वजह से लगातार इस रास्ते को बंद कर दे तो दुनिया में त्राहि-त्राहि होना तय है, क्योंकि फारस की खाड़ी तेल और गैस के आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है. हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे तुरंत खोलने और इस रास्ते पर से पाबंदी हटाने की बात कह दी है. इस फैसले के बाद से सैकड़ों मालवाहक जहाजों की आवाजाही का रास्ता साफ हो चुका है. चलिए जान लेते हैं कि यहां कितने देशों के जहाज फंसे हुए थे और उसमें से भारत के कितने हैं.

फारस की खाड़ी में कितने जहाज फंसे?

शिपिंग डेटा कंपनी केपलर की मानें तो मिडिल ईस्ट में भयानक तनाव के बीच होर्मुज में करीब 600 मालवाहक जहाज पिछले कई महीनों से फंसे हुए थे. ये सभी जहाज होर्मुज के खुलने और बाहर निकलने के इंतजार में थे. इसके अलावा सैकड़ों जहाज होर्मुज के इधर भी कतार में थे, ताकि रास्ता खुले तो वे फारस की खाड़ी से तेल और गैस लेकर अपने-अपने देश रवाना हो सकें. हालांकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां फंसे जहाजों की संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते जहाजों ने अपने ट्रांसपोंडर बन कर दिए थे, जिससे सभी की सही गिनती का पता नहीं चल पाया है.  

होर्मुज में भारत के कितने जहाज फंसे थे?

अंतरराष्ट्रीय समुद्री जाम और फंसे हुए जहाजों में भारत के भी कई जहाज शामिल थे. भारत के शिपिंग मंत्रालय के डेटा की मानें तो इस पूरे संकट के दौरान भारत के करीब 13 कार्गो जहाज होर्मुज के अलग-अलग हिस्सों में भारत के झंडे के साथ फंसे हुए थे. इन जहाजों पर कुल 562 क्रू मेंबर्स अपनी जान जोखिम में डालकर सवार थे. मंत्रालय की मानें तो इसमें से 329 नाविक होर्मुज के पश्चिमी इलाके में फंसे थे जबकि बाकी के 233 नाविक ओमान की खाड़ी के पिछले हिस्से में मौजूद थे.

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युद्ध के चलते डाउन हो गया होर्मुज का ट्रैफिक

आम दिनों में होर्मुज में बड़ी संख्या में जहाज आते-जाते थे. हर दिन इस रास्ते से करीब 80-130 छोटे-बड़े जहाज गुजरते थे.मतलब कि सालभर में यहां से 30,000 से ज्यादा ऑयल टैंकर क्रॉस होते थे. लेकिन ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू होते ही यह संख्या सिर्फ नाममात्र की रह गई. मार्च के पहले हफ्ते में इस रास्ते से सिर्फ औसतन 6 जहाज डेली निकल पा रहे थे, जबकि युद्ध से पहले यह संख्या 100 जहाजों के आसपास थी. अप्रैल में करीब 191 जहाजों ने इस रूट के क्रॉस किया. अमेरिका और ईरान के बीच जबरदस्त तनाव के मद्देनजर ईरान ने कई बार होर्मुज को बंद भी किया, वहीं सात जून को तो यहां से सिर्फ 2 ही जहाज निकले थे. 

कब तक सामान्य हो पाएंगे होर्मुज के हालात?

ईरान और अमेरिका के बीच भले ही समझौता हो चुका हो और होर्मुज के द्वार खोलने का आदेश दे दिया गया हो, लेकिन अभी भी इसे पहले की तरह सामान्य होने में लंबा वक्त लगेगा. शिपिंग कंपनियों की मानें तो समंदर में धीरे-धीरे आवाजाही शुरू तो हो गई है, लेकिन स्थितियां पहले जैसी नहीं हैं. होर्मुज का रास्ता जहाजों के निकलने के लिए काफी संकरा है, ऐसे में अगर सभी कार्गो शिप एकसाथ निकलने की कोशिश करेंगे तो खतरनाक जाम लगने की संभावना है. इसके अलावा समुद्र में सी माइंस भी बिछाई गई थीं, जो कि बड़ा खतरा हैं. ऐसे में ईरान सरकार ने खुद कहा है कि इन माइंस को हटाने में करीब एक महीने का वक्त लग सकता है. ऐसे में होर्मुज स्ट्रेज भले खुल गया हो, लेकिन व्यापार की स्थितियां पहले की तरह सुधरने में महीनों का वक्त लग सकता है. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 04:11 PM (IST)
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