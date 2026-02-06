हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPakistan Shia Sunni Population: पाकिस्तान में कितने शिया और कितने सुन्नी मुसलमान? जुमे की नमाज में बम ब्लास्ट के बीच जानें जवाब

Pakistan Shia Sunni Population: पाकिस्तान में कितने शिया और कितने सुन्नी मुसलमान? जुमे की नमाज में बम ब्लास्ट के बीच जानें जवाब

Pakistan Shia Sunni Population: पाकिस्तान में आज जुमे की नमाज के दौरान इस्लामाबाद की मस्जिद में धमाका हो गया है. जिसमें कई लोग घायल हैं. इसी क्रम में जान लेते हैं कि वहां कितने शिया-सुन्नी रहते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 06 Feb 2026 04:23 PM (IST)
Pakistan Shia Sunni Population: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में स्थित इमाम बारगाह खदीजत-उल-कुबरा में शुक्रवार को जोरदार धमाका हुआ. यह विस्फोट जुमे की नमाज के दौरान हुआ, जब बड़ी संख्या में लोग इबादत में जुटे थे. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं. धमाके के बाद इलाके में भगदड़ मच गई और पुलिस व रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. इसी क्रम में यह जान लेते हैं कि वहां पर शिया-सुन्नी मुसलमान हैं. 

पाकिस्तान की धार्मिक जनसंख्या की तस्वीर

पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है. अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों और संस्थानों के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का लगभग 95 से 97 प्रतिशत हिस्सा मुस्लिम है. इन्हीं आंकड़ों के भीतर शिया और सुन्नी समुदायों का अनुपात समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर सांप्रदायिक हिंसा की जड़ यहीं छिपी होती है. 

कितने हैं सुन्नी मुसलमान?

सीआईए की वर्ल्ड फैक्टबुक और अन्य वैश्विक अध्ययनों के अनुसार पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी में करीब 80 से 90 प्रतिशत सुन्नी मुसलमान हैं. कुछ रिपोर्टों में यह आंकड़ा 85 से 90 प्रतिशत तक भी बताया गया है. पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमान मुख्य रूप से हनफी मत का पालन करते हैं।. इनमें बरेलवी और देवबंदी विचारधाराओं के अनुयायी बड़ी संख्या में शामिल हैं, जो देश के अलग-अलग हिस्सों में फैले हुए हैं. 

शिया आबादी कितनी बड़ी है?

पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की आबादी को लेकर अलग-अलग अनुमानों में थोड़ा फर्क जरूर दिखता है, लेकिन आमतौर पर यह 10 से 20 प्रतिशत के बीच मानी जाती है. कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स इसे 10 से 15 प्रतिशत बताती हैं. संख्या के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान दुनिया में शिया मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश माना जाता है. यहां ज्यादातर शिया ‘इशना अशरी’ यानी ट्वेल्वर समुदाय से हैं, जबकि कुछ हिस्सों में इस्माइली और बोहरा समुदाय भी मौजूद हैं. 

आधिकारिक आंकड़ों में क्यों है अस्पष्टता?

पाकिस्तान की सरकारी जनगणना में आमतौर पर धार्मिक संप्रदायों के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं. इसी वजह से शिया और सुन्नी आबादी को लेकर जो भी आंकड़े सामने आते हैं, वे अनुमान, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स और शोध संस्थानों पर आधारित होते हैं. यही कारण है कि अलग-अलग स्रोतों में प्रतिशत थोड़ा ऊपर-नीचे दिखता है. 

सांप्रदायिक तनाव की पुरानी कहानी

पाकिस्तान में सुन्नी बहुसंख्यक और शिया अल्पसंख्यक के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है. पिछले कई दशकों में सांप्रदायिक हिंसा के कई मामले सामने आए हैं. खासतौर पर बलूचिस्तान के क्वेटा इलाके में हजारा शिया समुदाय पर बार-बार हमले होते रहे हैं. मस्जिदों, इमाम बारगाहों और धार्मिक जुलूसों को निशाना बनाया जाना इसी तनाव की कड़वी सच्चाई है. 

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 06 Feb 2026 04:23 PM (IST)
Pakistan Blast Pakistan Bomb Blast Islamabad Bomb Blast Pakistan Shia Population Pakistan Sunni Population
Embed widget