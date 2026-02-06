Pakistan Shia Sunni Population: पाकिस्तान में कितने शिया और कितने सुन्नी मुसलमान? जुमे की नमाज में बम ब्लास्ट के बीच जानें जवाब
Pakistan Shia Sunni Population: पाकिस्तान में आज जुमे की नमाज के दौरान इस्लामाबाद की मस्जिद में धमाका हो गया है. जिसमें कई लोग घायल हैं. इसी क्रम में जान लेते हैं कि वहां कितने शिया-सुन्नी रहते हैं.
Pakistan Shia Sunni Population: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में स्थित इमाम बारगाह खदीजत-उल-कुबरा में शुक्रवार को जोरदार धमाका हुआ. यह विस्फोट जुमे की नमाज के दौरान हुआ, जब बड़ी संख्या में लोग इबादत में जुटे थे. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं. धमाके के बाद इलाके में भगदड़ मच गई और पुलिस व रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. इसी क्रम में यह जान लेते हैं कि वहां पर शिया-सुन्नी मुसलमान हैं.
पाकिस्तान की धार्मिक जनसंख्या की तस्वीर
पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है. अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों और संस्थानों के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का लगभग 95 से 97 प्रतिशत हिस्सा मुस्लिम है. इन्हीं आंकड़ों के भीतर शिया और सुन्नी समुदायों का अनुपात समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर सांप्रदायिक हिंसा की जड़ यहीं छिपी होती है.
कितने हैं सुन्नी मुसलमान?
सीआईए की वर्ल्ड फैक्टबुक और अन्य वैश्विक अध्ययनों के अनुसार पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी में करीब 80 से 90 प्रतिशत सुन्नी मुसलमान हैं. कुछ रिपोर्टों में यह आंकड़ा 85 से 90 प्रतिशत तक भी बताया गया है. पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमान मुख्य रूप से हनफी मत का पालन करते हैं।. इनमें बरेलवी और देवबंदी विचारधाराओं के अनुयायी बड़ी संख्या में शामिल हैं, जो देश के अलग-अलग हिस्सों में फैले हुए हैं.
शिया आबादी कितनी बड़ी है?
पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की आबादी को लेकर अलग-अलग अनुमानों में थोड़ा फर्क जरूर दिखता है, लेकिन आमतौर पर यह 10 से 20 प्रतिशत के बीच मानी जाती है. कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स इसे 10 से 15 प्रतिशत बताती हैं. संख्या के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान दुनिया में शिया मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश माना जाता है. यहां ज्यादातर शिया ‘इशना अशरी’ यानी ट्वेल्वर समुदाय से हैं, जबकि कुछ हिस्सों में इस्माइली और बोहरा समुदाय भी मौजूद हैं.
आधिकारिक आंकड़ों में क्यों है अस्पष्टता?
पाकिस्तान की सरकारी जनगणना में आमतौर पर धार्मिक संप्रदायों के सटीक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं. इसी वजह से शिया और सुन्नी आबादी को लेकर जो भी आंकड़े सामने आते हैं, वे अनुमान, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स और शोध संस्थानों पर आधारित होते हैं. यही कारण है कि अलग-अलग स्रोतों में प्रतिशत थोड़ा ऊपर-नीचे दिखता है.
सांप्रदायिक तनाव की पुरानी कहानी
पाकिस्तान में सुन्नी बहुसंख्यक और शिया अल्पसंख्यक के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है. पिछले कई दशकों में सांप्रदायिक हिंसा के कई मामले सामने आए हैं. खासतौर पर बलूचिस्तान के क्वेटा इलाके में हजारा शिया समुदाय पर बार-बार हमले होते रहे हैं. मस्जिदों, इमाम बारगाहों और धार्मिक जुलूसों को निशाना बनाया जाना इसी तनाव की कड़वी सच्चाई है.
यह भी पढ़ें: Holi in Pakistan: क्या पाकिस्तान में भी मनाई जाती है होली, कहां होता है सबसे बड़ा फेस्टिवल?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL