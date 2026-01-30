हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदेश में कितने SC, ST और OBC जज, जानें किस अदालत में इनकी संख्या सबसे ज्यादा?

देश में कितने SC, ST और OBC जज, जानें किस अदालत में इनकी संख्या सबसे ज्यादा?

निचली अदालतों में आरक्षित वर्गों की मजबूत मौजूदगी अब साफ तौर पर सामने आ चुकी है. आइए जानें कि देश की किस अदालत में कितने रिजर्व कैटेगरी के जज हैं और किस राज्य में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है.

By : निधि पाल | Updated at : 30 Jan 2026 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

देश की अदालतों में न्याय देने वाले जज किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, यह सवाल पहले भी उठता रहा है. अब पहली बार संसद में पेश आंकड़ों ने इस तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया है. कुछ राज्यों में आरक्षित वर्गों की भागीदारी चौंकाने वाली है, तो कुछ जगह यह बेहद कम नजर आती है. आखिर जिला और निचली अदालतों में किस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है और उच्च अदालतों में स्थिति क्यों अलग है, यही इस रिपोर्ट में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. 

संसद से सामने आए अहम आंकड़े

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को राज्यसभा में देश की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े शेयर किए हैं. उन्होंने बताया कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला और अधीनस्थ अदालतों में कार्यरत कुल 20,833 जजों में से 9,534 जज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं. यह संख्या कुल कार्यरत जजों का लगभग 46 प्रतिशत है. इन आंकड़ों से साफ है कि निचली अदालतों में आरक्षित वर्गों की भागीदारी अब एक बड़ी सच्चाई बन चुकी है.

लिस्ट में तमिलनाडु सबसे आगे

अगर राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु इस मामले में सबसे आगे नजर आता है. यहां जिला और निचली अदालतों में कुल 1,234 जजों की स्वीकृत संख्या में से 1,205 जज SC, ST और OBC वर्ग से हैं. यानी करीब 97.6 प्रतिशत जज आरक्षित वर्गों से आते हैं. यह आंकड़ा न सिर्फ देश में सबसे ज्यादा है, बल्कि न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक अनोखा उदाहरण भी माना जा रहा है.

दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर की मजबूत मौजूदगी

तमिलनाडु के पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी यही तस्वीर दिखती है, जहां 88.5 प्रतिशत जज आरक्षित वर्गों से हैं. कर्नाटक में यह आंकड़ा 88 प्रतिशत से अधिक है, जहां 1,129 में से 996 जज SC, ST और OBC समुदाय से जुड़े हैं. तेलंगाना में 445 जजों में से 307 यानी करीब 69 प्रतिशत जज आरक्षित वर्गों से आते हैं. पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है. वहां कुल 57 जजों में से 54, यानी लगभग 95 प्रतिशत जज आरक्षित वर्ग से हैं, जो राज्य की जनजातीय संरचना को दर्शाता है.

अन्य राज्यों की क्या है स्थिति?

दक्षिण और मध्य भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी आरक्षित वर्गों की भागीदारी मजबूत है. आंध्र प्रदेश में यह अनुपात 64 प्रतिशत है, छत्तीसगढ़ में 63 प्रतिशत और केरल में करीब 59 प्रतिशत जज SC, ST और OBC वर्ग से आते हैं. इन आंकड़ों से साफ होता है कि कई राज्यों में निचली न्यायपालिका सामाजिक विविधता को काफी हद तक दिखा रही है.

दिल्ली और दूसरे राज्यों में कितना प्रतिनिधित्व?

वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों और क्षेत्रों में आरक्षित वर्गों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम नजर आती है. दिल्ली में जिला और निचली अदालतों में कार्यरत 837 जजों में से सिर्फ 108 जज ही SC, ST और OBC वर्ग से हैं. गुजरात और हिमाचल प्रदेश में यह अनुपात करीब 29 प्रतिशत है, जबकि हरियाणा में 31 प्रतिशत जज इन वर्गों से आते हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों में न्यायिक प्रतिनिधित्व की तस्वीर एक जैसी नहीं है.

हिंदी पट्टी में क्या हाल है?

उत्तरी और हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थिति अपेक्षाकृत संतुलित दिखाई देती है. यहां जिला और अधीनस्थ अदालतों में कुल 2,640 जजों में से 1,414 जज यानी करीब 54 प्रतिशत आरक्षित वर्गों से आते हैं. मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 49 प्रतिशत है, राजस्थान में 45 प्रतिशत और पंजाब में लगभग 40 प्रतिशत जज SC, ST और OBC समुदाय से जुड़े हैं.

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में क्यों अलग तस्वीर?

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए संविधान में किसी भी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है. इसी वजह से इन अदालतों में सामाजिक वर्गों के आधार पर प्रतिनिधित्व का कोई सेंट्रलाइज्ड डेटा नहीं है. यानी शीर्ष अदालतों में यह तय व्यवस्था नहीं है कि किस वर्ग के कितने जज होंगे.

2018 के बाद क्या बदला?

हालांकि वर्ष 2018 से एक अहम बदलाव जरूर किया गया है. हाईकोर्ट के जजों की सिफारिश के दौरान अब उम्मीदवारों को अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी एक तय फॉर्मेट में देनी होती है. यह फॉर्मेट सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेकर तैयार किया गया है. इसी जानकारी के आधार पर हाल के वर्षों के आंकड़े सामने आए हैं.

हालिया नियुक्तियों की तस्वीर क्या कहती है?

2018 से अब तक हाईकोर्ट में नियुक्त हुए 847 जजों में से 33 जज अनुसूचित जाति से, 17 अनुसूचित जनजाति से और 104 अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं. इसके अलावा 46 जज अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े हैं. इस अवधि में करीब 130 महिलाओं को भी हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्त किया गया, जिसे लैंगिक प्रतिनिधित्व की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: Global Debt: दुनिया का सबसे कर्जदार देश कौन-सा, किस नंबर पर आता है भारत?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 30 Jan 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Reserve Category Judges Lower Judiciary District Court Judges India SC ST OBC Judges In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
क्या मिडिल क्लास टैक्स में होगी कटौती? बजट 2026 से जानें इन्वेस्टर्स से लेकर टैक्सपेयर्स तक की उम्मीदें
क्या मिडिल क्लास टैक्स में होगी कटौती? बजट 2026 से जानें इन्वेस्टर्स से लेकर टैक्सपेयर्स तक की उम्मीदें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गाय का मांस बेचकर आप राम राज्य की स्थापना करेंगे', योगी सरकार को शंकराचार्य ने दिया अल्टीमेटम
'गाय का मांस बेचकर आप राम राज्य की स्थापना करेंगे', योगी सरकार को शंकराचार्य ने दिया अल्टीमेटम
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
Advertisement

वीडियोज

India की बिजली में बड़ा बदलाव | Power Sector बना Growth Engine | Economic Survey 2025-26 |
Shankaracharya Controversy: Shankaracharya की शर्तों पर क्या होगा सरकार का रुख? | Avimukteshwaranand
Sadhvi Prem Baisa Death: आत्महत्या या साजिश? साध्वी की मौत ने सभी को झकझोर दिया, क्या है असली वजह?
Gold–Silver Rally: Boom जारी रहेगा या Break? Raghvendra Singh Explains | Paisa Live
Gold ₹1.8 Lakh, Silver ₹4 Lakh? Economic Survey की Warning और Global Risk Explained | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिजनेस
क्या मिडिल क्लास टैक्स में होगी कटौती? बजट 2026 से जानें इन्वेस्टर्स से लेकर टैक्सपेयर्स तक की उम्मीदें
क्या मिडिल क्लास टैक्स में होगी कटौती? बजट 2026 से जानें इन्वेस्टर्स से लेकर टैक्सपेयर्स तक की उम्मीदें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गाय का मांस बेचकर आप राम राज्य की स्थापना करेंगे', योगी सरकार को शंकराचार्य ने दिया अल्टीमेटम
'गाय का मांस बेचकर आप राम राज्य की स्थापना करेंगे', योगी सरकार को शंकराचार्य ने दिया अल्टीमेटम
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
यूटिलिटी
कंपनी की गलती से आपके भी बन गए हैं दो UAN, जानें अब क्या करें?
कंपनी की गलती से आपके भी बन गए हैं दो UAN, जानें अब क्या करें?
Home Tips
फ्रिज से आ रही है अजीब सी बदबू, इन चीजों को रखते ही हो जाएगी दूर
फ्रिज से आ रही है अजीब सी बदबू, इन चीजों को रखते ही हो जाएगी दूर
ट्रेंडिंग
पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय को सड़क पर मिली क्लासमेट, वीडियो बना उड़ाने लगी मजाक; भड़के यूजर्स 
पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय को सड़क पर मिली क्लासमेट, वीडियो बना उड़ाने लगी मजाक; भड़के यूजर्स 
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Embed widget