अमेरिका के नाटो में कितने मुस्लिम देश, इसमें कौन ईरान का दुश्मन और कौन दोस्त?

नाटो को अक्सर पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन माना जाता है, लेकिन इसकी तस्वीर इतनी सीधी नहीं है. इस संगठन में सिर्फ यूरोप और अमेरिका ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं जिनकी आबादी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम है. ऐसे में सवाल उठता है कि नाटो में कितने मुस्लिम देश हैं, उनकी भूमिका क्या है और ईरान के साथ उनके रिश्ते दोस्ती वाले हैं या दुश्मनी भरे? आइए जानते हैं.

नाटो क्या है और क्या है इसका मकसद?

नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन की स्थापना 1949 में की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है. नाटो के नियम के अनुसार, अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है, तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है. फिलहाल नाटो में कुल 31 सदस्य देश शामिल हैं.

नाटो में मुस्लिम आबादी वाले कितने देश?

नाटो में सीधे तौर पर तीन ऐसे देश हैं, जिनकी आबादी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम है. इनमें तुर्की, अल्बानिया और हाल ही में शामिल हुआ नॉर्थ मैसेडोनिया शामिल हैं. इसके अलावा बोस्निया-हर्जेगोविना जैसे देश नाटो के साझेदार हैं, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी-खासी है, लेकिन वे पूर्ण सदस्य नहीं हैं.

नाटो का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन?

तुर्किए नाटो का सबसे अहम और ताकतवर मुस्लिम देश माना जाता है. यह 1952 से नाटो का सदस्य है. तुर्किए की भौगोलिक स्थिति इसे बेहद रणनीतिक बनाती है, क्योंकि यह यूरोप और एशिया के बीच स्थित है. नाटो के कई सैन्य ठिकाने तुर्किए में मौजूद हैं. हालांकि तुर्किए और ईरान के रिश्ते पूरी तरह दोस्ताना भी नहीं हैं और पूरी तरह दुश्मनी वाले भी नहीं हैं. दोनों देश क्षेत्रीय राजनीति में कई बार एक-दूसरे के विरोधी नजर आते हैं, खासकर सीरिया और इराक के मामलों में, लेकिन व्यापार और कूटनीति के स्तर पर बातचीत भी चलती रहती है.

अल्बानिया और नॉर्थ मैसेडोनिया

अल्बानिया 2009 में नाटो का सदस्य बना. यहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, लेकिन देश की राजनीति और विदेश नीति धर्म से ज्यादा पश्चिमी झुकाव वाली है. ईरान के साथ अल्बानिया के रिश्ते काफी खराब माने जाते हैं. पिछले कुछ वर्षों में अल्बानिया ने ईरान पर साइबर हमलों के आरोप लगाए और उसके राजनयिकों को देश से बाहर भी किया. ऐसे में अल्बानिया को ईरान का विरोधी माना जाता है.

नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में नाटो में शामिल हुआ. यहां मुस्लिम आबादी अल्पसंख्यक है, लेकिन प्रभावशाली है. ईरान के साथ इसके रिश्ते सीमित और तटस्थ कहे जा सकते हैं.

ईरान नाटो का हिस्सा क्यों नहीं है?

ईरान न तो नाटो का सदस्य है और न ही इसका साझेदार है. इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान और अमेरिका के बीच दशकों पुराना तनाव है. चूंकि अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा और प्रभावशाली सदस्य है, इसलिए ईरान का नाटो से जुड़ना लगभग असंभव माना जाता है. ईरान नाटो को पश्चिमी सैन्य गठबंधन के रूप में देखता है, जो उसके क्षेत्रीय हितों के खिलाफ काम करता है.

नाटो के मुस्लिम देश और ईरान दोस्त या दुश्मन?

अगर नाटो के मुस्लिम देशों और ईरान के रिश्तों को देखें, तो तस्वीर एक जैसी नहीं है. तुर्किए के साथ ईरान के रिश्ते जटिल हैं. कई मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन दोनों खुले दुश्मन नहीं हैं. अल्बानिया ईरान का खुला विरोधी माना जाता है. वहीं नॉर्थ मैसेडोनिया और अन्य यूरोपीय मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का ईरान से सीधा टकराव नहीं है. कुल मिलाकर नाटो का मुस्लिम चेहरा एक जैसा नहीं है. हर देश अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से ईरान से संबंध तय करता है.

