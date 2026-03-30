दुनिया में कितने हैं घोस्ट अकाउंट, आज से 50 साल बाद सोशल मीडिया पर कितनी होगी इनकी तादाद

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Social Media Ghost Accounts: क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इस दुनिया से विदा लेने के बाद आपके सोशल मीडिया अकाउंट का क्या होगा? इंटरनेट की इस चकाचौंध भरी दुनिया में एक खामोश लहर चल रही है, जिसे डिजिटल डेथ कहा जाता है. फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हर बीतते दिन के साथ उन लोगों की संख्या बढ़ रही है जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. शोधकर्ताओं का मानना है कि आने वाले कुछ दशकों में ये सोशल मीडिया साइट्स जीवित लोगों के बजाय मृत लोगों का सबसे बड़ा ठिकाना बन जाएंगी. यह एक ऐसी डिजिटल विरासत है जिसे संभालना भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है.

सोशल मीडिया पर बढ़ती डिजिटल मौतें

ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने एक चौंकाने वाला अध्ययन किया है. इस रिसर्च के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मृत उपयोगकर्ताओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है. अध्ययन बताता है कि फेसबुक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर हर साल लाखों लोग दुनिया छोड़ रहे हैं, लेकिन उनके अकाउंट्स इंटरनेट की दुनिया में जस के तस बने हुए हैं. इन अकाउंट्स को घोस्ट अकाउंट कहा जाता है. यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसने डिजिटल दुनिया के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है.

जब जीवितों से ज्यादा होंगे मृतकों के अकाउंट

इस रिसर्च का सबसे डरावना और दिलचस्प पहलू यह है कि अगले 50 सालों के भीतर सोशल मीडिया का पूरा ढांचा बदल जाएगा. अनुमान है कि साल 2070 के आसपास फेसबुक पर मृत लोगों के अकाउंट्स की संख्या जीवित यानी एक्टिव यूजर्स से ज्यादा हो जाएगी. इसका मतलब है कि एक समय ऐसा आएगा जब आप अपनी टाइमलाइन स्क्रॉल करेंगे, तो आपको जीवित दोस्तों से ज्यादा उन लोगों की यादें और पोस्ट दिखेंगी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे. यह सोशल मीडिया के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित होगा.

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साल 2100 तक का बड़ा आंकड़ा

अगर मौजूदा दर इसी तरह जारी रहती है, तो साल 2100 तक फेसबुक पर मृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 4.9 अरब से भी अधिक हो सकती है. यह आंकड़ा किसी भी देश की कुल आबादी से कहीं ज्यादा बड़ा है. शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर प्लेटफॉर्म अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव नहीं करते हैं, तो ये वेबसाइट्स दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएंगी. करोड़ों अरबों लोगों का डेटा बिना किसी वारिस के सर्वर पर पड़ा रहेगा, जो न केवल जगह घेरेगा बल्कि डेटा सुरक्षा के लिए भी सिरदर्द बनेगा.

हर दिन विदा हो रहे हजारों यूजर्स

आंकड़ों की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि रोजाना औसतन 8,000 फेसबुक उपयोगकर्ताओं की मृत्यु होती है. यह एक बहुत बड़ी संख्या है जो हर घंटे बढ़ रही है. इन 8,000 लोगों में से बहुत कम के परिवारों को पता होता है कि उनके डिजिटल डेटा का क्या करना है. अधिकांश अकाउंट्स वैसे ही खुले रह जाते हैं, जिन पर बाद में जन्मदिन की बधाई या पुरानी यादों के नोटिफिकेशन आते रहते हैं. यही वजह है कि अब डिजिटल लेगेसी या डिजिटल विरासत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

क्या हैं मौजूदा प्लेटफॉर्म की नीतियां

फेसबुक ने इस स्थिति को संभालने के लिए मेमोरियलाइज (Memorialized) अकाउंट का फीचर दिया है. इसके तहत किसी मृत व्यक्ति के प्रोफाइल को यादगार बनाया जा सकता है. इसके लिए यूजर अपने जीवनकाल में ही एक लेगेसी कॉन्टैक्ट या नामांकित व्यक्ति चुन सकता है, जो उसकी मृत्यु के बाद अकाउंट की देखभाल कर सके. वहीं दूसरी ओर, गूगल ने इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर टूल पेश किया है. इसके जरिए आप पहले ही तय कर सकते हैं कि अगर आप लंबे समय तक एक्टिव नहीं रहते हैं, तो आपके डेटा को डिलीट कर दिया जाए या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को सौंप दिया जाए.

डेटा सुरक्षा और अधिकार की चुनौती

मरने के बाद यूजर के डेटा पर किसका अधिकार होगा, यह एक जटिल कानूनी सवाल है. क्या आपकी निजी चैट्स, फोटो और वीडियो आपके परिवार को मिलने चाहिए? या फिर आपकी प्राइवेसी आपके साथ ही खत्म हो जानी चाहिए? करोड़ों मृत लोगों का डेटा हैकर्स के लिए भी एक आसान लक्ष्य हो सकता है. शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर इन डिजिटल कब्रिस्तानों को सही ढंग से मैनेज नहीं किया गया, तो भविष्य में पहचान की चोरी यानि Identity Theft जैसे बड़े अपराध बढ़ सकते हैं.

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