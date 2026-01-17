हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia Forex Reserves: भारत की बैंकों में कितना जमा है डॉलर, जानें कितना है फॉरेन रिजर्व?

India Forex Reserves: भारत की बैंकों में कितना जमा है डॉलर, जानें कितना है फॉरेन रिजर्व?

India Forex Reserves: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्थिति में आ चुका है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत की बैंकों में कितना डॉलर जमा है और भारत का फॉरेन रिजर्व कितना है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 17 Jan 2026 03:35 PM (IST)
Preferred Sources

India Forex Reserves:  हाल ही में हुए उतार चढ़ाव के बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है. जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में देश के भंडार में 6.80 बिलियन डॉलर की भारी गिरावट देखी गई. इस वजह से बाहरी स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ चुकी थी. लेकिन अगले ही हफ्ते भंडार 392 मिलियन डॉलर बढ़ गया. इसी के साथ सोने के भंडार में भी काफी बढ़ोतरी हुई. आइए जानते हैं कि भारतीय बैंकों में असल में कितने डॉलर जमा है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना मजबूत है.

कुल विदेशी मुद्रा भंडार 

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 687.19 बिलियन डॉलर है. यह विशाल भंडार भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व स्तर पर शीर्ष देशों में रखता है. साथ ही यह आर्थिक झटकों के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम करता है.

कितने डॉलर जमा 

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के रूप में रखा जाता है. यह वर्तमान में 550.87 बिलियन डॉलर है. हालांकि इन परिसंपत्तियों की रिपोर्ट डॉलर के रूप में की जाती है लेकिन यह सिर्फ अमेरिकी डॉलर तक सीमित नहीं है. इनमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन जैसी वैश्विक मुद्राओं का मिश्रण होता है.

यह विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों आरबीआई द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड, फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल और विदेशी केंद्रीय और वाणिज्यिक बैंकों में जमा के रूप में रखी जाती हैं. इस संरचना की वजह से विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का मूल्य गैर डॉलर मुद्राओं की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के आधार पर बदल सकता है.

सोने का भंडार 

भारत के सोने के भंडार का मूल्य फिलहाल 112.83 बिलियन डॉलर है. बीते कुछ स्थानों में आरबीआई ने ज्यादा डॉलर पर निर्भरता से बचने और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जानबूझकर सोने की खरीद को बढ़ाया है. 

आईएमएफ से संबंधित भंडार 

मुद्राओं और सोने के अलावा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास रखी होल्डिंग्स भी शामिल हैं. भारत के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स वर्तमान में 18.74 बिलियन डॉलर हैं. यह इंटरनेशनल रिजर्व असेट्स हैं जिनकी वैल्यू दुनिया की प्रमुख करेंसी के बास्केट पर आधारित होती है. इसके अलावा आईएमएफ के साथ भारत की रिजर्व स्थिति $4.76 बिलियन है.

विदेशी मुद्रा भंडार एक आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है. यह भारत को कच्चे तेल जैसे जरूरी इंपोर्ट का पेमेंट करने, बाहरी कर्ज की देनदारी को मैनेज करने और ज्यादा उतार-चढ़ाव के समय रुपये की रक्षा करने में मदद करता है. आरबीआई इस रिजर्व का इस्तेमाल करेंसी मार्केट में दखल देने के लिए करता है. जब भी रुपया तेजी से कमजोर होता है तो डॉलर बेचता है और रुपया जब ज्यादा मजबूत होता है तो डॉलर खरीदता है.

ये भी पढ़ें:  रुपया से लेकर पाउंड तक... डॉलर से पुरानी हैं ये मुद्राएं, फिर USD कैसे बना करेंसी का बादशाह?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 17 Jan 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Forex Reserves RBI Data Dollar Reserves
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
दिल्ली NCR
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
क्रिकेट
दांव पर टीम इंडिया का अटूट रिकॉर्ड, पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीत पाएगी न्यूजीलैंड? कल इंदौर में तीसरा वनडे
दांव पर भारत का अटूट रिकॉर्ड, पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीत पाएगी न्यूजीलैंड? कल तीसरा वनडे
बॉलीवुड
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
Advertisement

वीडियोज

Patna के Caramli Chak में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग | Fire News | ABP News | Bihar News
Singer AR Rahman के बयान से दिग्गज नेताओं के बयान आए सामने | Bollywood | ABP News
BMC Election Update: शिंदे गुट की मांग ढाई साल के लिए महापौर पद दिया जाए-सूत्र | Maharashtra
Naseeruddin Shah के बेटे को कभी Actor बनना ही नहीं था!
Taskaree: Emraan Hashmi का नया अवतार | ‘Serial Kisser’ से 'Custom Officer' बनने तक का सफर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
दिल्ली NCR
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
क्रिकेट
दांव पर टीम इंडिया का अटूट रिकॉर्ड, पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीत पाएगी न्यूजीलैंड? कल इंदौर में तीसरा वनडे
दांव पर भारत का अटूट रिकॉर्ड, पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीत पाएगी न्यूजीलैंड? कल तीसरा वनडे
बॉलीवुड
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
इंडिया
'सरकार की लापरवाही से हुई ये त्रासदी', इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी
'सरकार की लापरवाही से हुई ये त्रासदी', इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी
विश्व
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
जनरल नॉलेज
US Dollar: रुपया से लेकर पाउंड तक... डॉलर से पुरानी हैं ये मुद्राएं, फिर USD कैसे बना करेंसी का बादशाह?
रुपया से लेकर पाउंड तक... डॉलर से पुरानी हैं ये मुद्राएं, फिर USD कैसे बना करेंसी का बादशाह?
हेल्थ
डाइट में ये चीजें कर ली शामिल तो कभी नहीं होगी फर्टिलिटी की समस्या, बढ़ जाएगा स्पर्म काउंट
डाइट में ये चीजें कर ली शामिल तो कभी नहीं होगी फर्टिलिटी की समस्या, बढ़ जाएगा स्पर्म काउंट
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget