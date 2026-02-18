हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपूरी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे पैदा कर सकती है एक महिला? जानें पूरा हिसाब-किताब

पूरी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे पैदा कर सकती है एक महिला? जानें पूरा हिसाब-किताब

पाकिस्तान से भारत आई सीमाा हैदर ने अपने वर्तमान पति सचिन मीणा के दूसरे बच्चे को जन्म दिया है. सीमा छठी बार मां बन चुकी हैं. आइए जानें कि एक महिला की औसत प्रजनन क्षमता आखिर कितनी होती है.

By : निधि पाल | Updated at : 18 Feb 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

एक महिला अपने जीवन में अधिकतम कितने बच्चों को जन्म दे सकती है? यह सवाल फिर चर्चा में है, जब पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने 17 फरवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया. यह उनका छठा बच्चा है और महज 11 महीने के अंतर में दूसरी डिलीवरी हुई है, लेकिन इस बारे में विज्ञान क्या कहता है? क्या शरीर में बच्चा पैदा करने की कोई तय सीमा है, या यह सिर्फ हालात और सेहत पर निर्भर करता है?

मामला क्यों बना चर्चा का विषय?

सीमा हैदर 2023 में पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई थीं. उनके साथ उनके चार बच्चे थे, जो उनके पूर्व पति गुलाम हैदर से हैं. भारत में उन्होंने सचिन मीणा से विवाह किया. 18 मार्च 2025 को उनकी एक बेटी हुई और अब फरवरी 2026 में बेटे का जन्म हुआ. लगातार कम अंतर में दो बच्चों के जन्म ने यह सवाल फिर उठा दिया है कि आखिर एक महिला की प्रजनन सीमा क्या होती है?

प्रजनन क्षमता की वैज्ञानिक हकीकत

आमतौर पर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत लगभग 12 से 15 वर्ष की उम्र में होती है. इसके साथ ही ओव्यूलेशन यानी हर महीने एक अंडाणु बनने की प्रक्रिया शुरू होती है. यह प्रक्रिया रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज तक चलती है, जो औसतन 50 से 51 वर्ष की उम्र में होती है. सिद्धांत रूप से देखा जाए तो एक स्वस्थ महिला अपने प्रजनन काल में 15 से 30 बच्चों को जन्म दे सकती है, अगर हर साल गर्भधारण हो और बीच में ज्यादा अंतर न हो तो, लेकिन यह सिर्फ गणितीय अनुमान है. असल जिंदगी में इतनी अधिक गर्भावस्था बेहद दुर्लभ और जोखिम भरी होती है. 

अंडों की संख्या और उम्र का असर

वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक, जब कोई बच्चा अपनी मां के गर्भ में होता है, तब उसके अंडाशय में करीब 60 से 70 लाख अपरिपक्व अंडाणु कोशिकाएं होती हैं. जन्म के समय यह संख्या घटकर लगभग 10 लाख रह जाती है. किशोरावस्था तक पहुंचते-पहुंचते केवल कुछ लाख अंडे बचते हैं. पूरे जीवनकाल में इनमें से लगभग 400 अंडे ही परिपक्व होकर ओव्यूलेट होते हैं. यही वजह है कि उम्र बढ़ने के साथ गर्भधारण की संभावना घटती जाती है.

बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन की प्रोफेसर वैलेरी बेकर के अनुसार, 45 वर्ष की उम्र में किसी महिला के प्रति माह गर्भधारण की संभावना करीब 1 प्रतिशत रह जाती है. यानी 40 के बाद प्राकृतिक गर्भधारण काफी कठिन हो जाता है. 

ज्यादा बच्चे, ज्यादा जोखिम

बार-बार गर्भधारण से शरीर पर दबाव बढ़ता है. हर गर्भावस्था में खून की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सी-सेक्शन का खतरा और प्रसव के दौरान जटिलताएं बढ़ सकती हैं. बीबीसी जैसी अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह बताया गया है कि बहुत अधिक बच्चे पैदा करना मां की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. लगातार प्रसव से गर्भाशय और अन्य प्रजनन अंगों पर असर पड़ता है. 

क्या 50 से ज्यादा बच्चे संभव हैं?

इतिहास में कुछ असाधारण उदाहरण दर्ज हैं, जहां महिलाओं ने 40 से 50 से अधिक बच्चों को जन्म दिया. ऐसे मामलों में अक्सर जुड़वां, तीन या चार बच्चों का एक साथ जन्म हुआ हो सकता है. हालांकि ये रिकॉर्ड बेहद दुर्लभ हैं और आधुनिक चिकित्सा के दौर में लगभग असंभव जैसे माने जाते हैं. 

आज के समय में ज्यादातर देशों में परिवार छोटा रखने की प्रवृत्ति है. शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता और आर्थिक कारणों से भी महिलाओं के औसत बच्चों की संख्या काफी कम हो चुकी है.

असल सीमा क्या है?

अगर सैद्धांतिक गणना करें तो 15 से 30 बच्चों तक की संभावना मानी जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से 5 से 10 बच्चों के बाद ही स्वास्थ्य जोखिम काफी बढ़ जाता है. हर महिला का शरीर अलग होता है, इसलिए कोई तय नंबर नहीं है. डॉक्टरों की सलाह साफ होती है कि गर्भधारण के बीच पर्याप्त अंतर रखा जाए और मां की सेहत को प्राथमिकता दी जाए. 

सीमा हैदर का मामला चर्चा में जरूर है, लेकिन यह एक व्यक्तिगत उदाहरण है. इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हर महिला के लिए यही सामान्य है. 

शरीर की क्षमता बनाम और हकीकत

विज्ञान बताता है कि महिला का प्रजनन काल सीमित होता है और उम्र के साथ क्षमता घटती जाती है. सिद्धांत रूप में संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन व्यवहार में स्वास्थ्य सबसे बड़ा कारक है. आज के दौर में डॉक्टर सुरक्षित मातृत्व और परिवार नियोजन पर जोर देते हैं, ताकि मां और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 18 Feb 2026 03:53 PM (IST)
