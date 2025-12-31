भारत में कितनी एयरलाइंस के मालिक हैं मुस्लिम? जानें हर एक की पूरी डिटेल

इंडिगो में हुए क्राइसिस के बाद भारत के एविएशन सेक्टर में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने तीन नई एयरलाइंस को संचालन की मंजूरी दी है. इन नई कंपनियों के आने से देश के एविएशन मार्केट में कंपटीशन बढ़ने की उम्मीद है, जो लंबे समय से कुछ गिनी-चुनी एयरलाइंस पर निर्भर रहा है. वहीं इन तीनों ही नई एयरलाइंस को मंजूरी मिलने के बाद यह सवाल भी चर्चा में है कि भारत की किन एयरलाइंस के मालिक मुस्लिम समुदाय से आते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत में कितनी एयरलाइंस के मालिक मुस्लिम है.

भारत के मौजूदा एविएशन मार्केट में नए खिलाड़ियाें की एंट्री

भारत के घरेलू एविएशन मार्केट में सबसे मजबूत पकड़ इंडिगो और एयर इंडिया की है. इंडिगो के पास देश की करीब आधी उड़ानों का संचालन है, जबकि एयर इंडिया घरेलू और इंटरनेशनल दोनों बाजारों में तेजी से विस्तार कर रही है. इनके अलावा स्पाइस जेट, अकासा और अलायंस एयर जैसी कंपनियां भी मौजूद है. लेकिन परिचालन दिक्कतों के चलते बाजार काफी हद तक दो बड़ी एयरलाइन पर निर्भर हो गया है. वहीं हाल ही में इंडिगो की बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था. इसी के बाद सरकार ने घरेलू हवाई सेवाओं में कंपटीशन बढ़ाने के लिए नई एयरलाइंस को मंजूरी देने का फैसला किया था. केंद्र सरकार ने तीन नई एयरलाइंस शंख एयर, अल हिंद एयर और और फ्लाई एक्सप्रेस नाम की एयरलाइंस को मंजूरी दी है.

भारत में कितनी एयरलाइंस के मालिक हैं मुस्लिम?

केंद्र सरकार से मंजूरी पाने वाली नई एयरलाइंस में अल हिंद एयर का नाम खासतौर पर सामने आया है. यह केरल आधारित एयरलाइन है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से एनओसी मिल चुका है. कंपनी अगले साल की शुरुआत से घरेलू उड़ानों से अपने ऑपरेशन की शुरुआत कर सकती है. वहीं अगर बात करें कि भारत में कितनी एयरलाइंस के मालिक मुस्लिम है, तो इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं है. हालांकि नई एयरलाइन अल हिंद एयर का मालिकाना हक अल हिंद ग्रुप के पास है. इसके प्रमोटर मोहम्मद हारिस है. अल हिंद ग्रुप की शुरुआत 1992 में टूर एंड ट्रेवल बिजनेस से हुई थी. समय के साथ यह कंपनी टिकटिंग, होटल और चार्टर सर्विस जैसे सेक्टर में मजबूत पहचान बन चुका है.

कितना फैला हुआ है अल हिंद ग्रुप?

अल हिंद ग्रुप का ट्रेवल बिजनेस खासतौर पर खाड़ी देशों से जुड़ा रहा है. ग्रुप का दावा है कि उनके टिकटिंग कारोबार का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और ओमान जैसे देशों से जुड़ा है. हर साल हज और उमराह के लिए केरल से बड़ी संख्या में यात्री जाते हैं, जिससे कंपनी को पहले से एक मजबूत ग्राहक आधार मिलता है. रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रुप का कुल टर्नओवर करीब 20 हजार करोड़ रुपये के आसपास है. वहीं माना जा रहा है कि यही एक्सपीरियंस अब एयरलाइन बिजनेस में भी कंपनी की मदद करेगा.

