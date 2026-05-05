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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजचुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी को कब तक खाली करना होगा सीएम हाउस, क्या है नियम?

चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी को कब तक खाली करना होगा सीएम हाउस, क्या है नियम?

Mamata Banerjee Vacate CM House: पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की शिकस्त के बाद अब मुख्यमंत्री आवास खाली करने की चर्चा हो रही है, चलिए जानें कि हारने वाले को इसे कितने दिन में खाली करना होता है.

By : निधि पाल | Updated at : 05 May 2026 12:13 PM (IST)
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  • कार्यवाहक मुख्यमंत्री सिर्फ रोजमर्रा के काम कर सकते हैं.

Mamata Banerjee Vacate CM House: पश्चिम बंगाल की सत्ता की चाबी अब भारतीय जनता पार्टी के पास है और ममता बनर्जी का भवानीपुर से चुनाव हारना इस चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर रहा. 207 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, जबकि टीएमसी मात्र 80 सीटों पर सिमट गई है. इस बड़े बदलाव के बाद अब सवाल केवल सत्ता के हस्तांतरण का नहीं, बल्कि सरकारी प्रोटोकॉल का भी है. नियमों के मुताबिक, सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री आवास कितने दिनों में छोड़ना होगा और इस पर सुप्रीम कोर्ट के क्या कड़े निर्देश हैं, यह जानना दिलचस्प है.

ऐतिहासिक जनादेश और सत्ता का पलटवार

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं, उन्होंने राज्य की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर दी है. भाजपा ने पहली बार प्रदेश में दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल करते हुए 206 सीटों पर कब्जा किया है. वहीं, राज्य में लंबे समय तक शासन करने वाली टीएमसी महज 80 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है. सबसे चौंकाने वाली हार खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रही, जिन्हें भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने उनके अपने ही गढ़ भवानीपुर में 15 हजार से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी.

सीएम हाउस खाली करने की समय सीमा

जैसे ही प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, पुराने मुख्यमंत्री को सरकारी आवास खाली करना अनिवार्य हो जाता है. नियमों के मुताबिक, चुनाव हारने या पद से इस्तीफा देने के बाद आमतौर पर 15 दिनों से लेकर एक महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना पड़ता है. कई राज्यों में प्रशासन इसके लिए 15 दिन की सख्त मियाद तय करता है, जबकि कुछ परिस्थितियों में विशेष अनुमति के साथ इसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: चुनाव जीतने के बाद कैसे बनती है सरकार, क्या होता है गठन का प्रोसेस?

सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देश

सरकारी बंगलों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत का रुख बेहद कड़ा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला देने के प्रावधानों को पूरी तरह रद्द कर दिया था. अदालत के स्पष्ट निर्देश हैं कि पद छोड़ने के बाद एक मुख्यमंत्री की हैसियत आम नागरिक जैसी हो जाती है. इसलिए उन्हें किसी भी विशेष रियायत के बिना, निर्धारित समय सीमा (आमतौर पर 2-3 महीने अधिकतम, यदि बहुत विशेष स्थिति हो) के भीतर बंगला खाली करना ही होगा.

कार्यवाहक मुख्यमंत्री की शक्तियां और सीमाएं

इस्तीफा देने और नया सीएम नियुक्त होने के बीच का समय ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है. इस दौरान निवर्तमान मुख्यमंत्री कार्यवाहक के तौर पर सिर्फ रोजमर्रा के जरूरी सरकारी काम ही निपटा सकते हैं. वे कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकते और न ही किसी वित्तीय योजना की घोषणा कर सकते हैं. जैसे ही भाजपा अपने विधायक दल का नेता चुनकर शपथ ग्रहण की तारीख तय करेगी, ममता बनर्जी को आधिकारिक आवास खाली करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करनी होगी.

यह भी पढ़ें: Mamata Banerjee Pension:चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी को कितनी मिलेगी पेंशन, क्या है नियम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 05 May 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
MAMATA BANERJEE West Bengal Elections 2026 Mamata Banerjee Vacate CM House
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