चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी को कब तक खाली करना होगा सीएम हाउस, क्या है नियम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कार्यवाहक मुख्यमंत्री सिर्फ रोजमर्रा के काम कर सकते हैं.

Mamata Banerjee Vacate CM House: पश्चिम बंगाल की सत्ता की चाबी अब भारतीय जनता पार्टी के पास है और ममता बनर्जी का भवानीपुर से चुनाव हारना इस चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर रहा. 207 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, जबकि टीएमसी मात्र 80 सीटों पर सिमट गई है. इस बड़े बदलाव के बाद अब सवाल केवल सत्ता के हस्तांतरण का नहीं, बल्कि सरकारी प्रोटोकॉल का भी है. नियमों के मुताबिक, सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री आवास कितने दिनों में छोड़ना होगा और इस पर सुप्रीम कोर्ट के क्या कड़े निर्देश हैं, यह जानना दिलचस्प है.

ऐतिहासिक जनादेश और सत्ता का पलटवार

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं, उन्होंने राज्य की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर दी है. भाजपा ने पहली बार प्रदेश में दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल करते हुए 206 सीटों पर कब्जा किया है. वहीं, राज्य में लंबे समय तक शासन करने वाली टीएमसी महज 80 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है. सबसे चौंकाने वाली हार खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रही, जिन्हें भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने उनके अपने ही गढ़ भवानीपुर में 15 हजार से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी.

सीएम हाउस खाली करने की समय सीमा

जैसे ही प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, पुराने मुख्यमंत्री को सरकारी आवास खाली करना अनिवार्य हो जाता है. नियमों के मुताबिक, चुनाव हारने या पद से इस्तीफा देने के बाद आमतौर पर 15 दिनों से लेकर एक महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना पड़ता है. कई राज्यों में प्रशासन इसके लिए 15 दिन की सख्त मियाद तय करता है, जबकि कुछ परिस्थितियों में विशेष अनुमति के साथ इसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है.

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सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देश

सरकारी बंगलों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत का रुख बेहद कड़ा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला देने के प्रावधानों को पूरी तरह रद्द कर दिया था. अदालत के स्पष्ट निर्देश हैं कि पद छोड़ने के बाद एक मुख्यमंत्री की हैसियत आम नागरिक जैसी हो जाती है. इसलिए उन्हें किसी भी विशेष रियायत के बिना, निर्धारित समय सीमा (आमतौर पर 2-3 महीने अधिकतम, यदि बहुत विशेष स्थिति हो) के भीतर बंगला खाली करना ही होगा.

कार्यवाहक मुख्यमंत्री की शक्तियां और सीमाएं

इस्तीफा देने और नया सीएम नियुक्त होने के बीच का समय ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है. इस दौरान निवर्तमान मुख्यमंत्री कार्यवाहक के तौर पर सिर्फ रोजमर्रा के जरूरी सरकारी काम ही निपटा सकते हैं. वे कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकते और न ही किसी वित्तीय योजना की घोषणा कर सकते हैं. जैसे ही भाजपा अपने विधायक दल का नेता चुनकर शपथ ग्रहण की तारीख तय करेगी, ममता बनर्जी को आधिकारिक आवास खाली करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करनी होगी.

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