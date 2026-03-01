हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Iran New Supreme Leader: कैसे चुना जाता है ईरान का सुप्रीम लीडर, खामेनेई की मौत के बाद हुआ नाम का ऐलान?

Iran New Supreme Leader: अयातुल्ला खामेनेई की यूएस-इजरायली हमले में मौत हो गई है. इसके बाद उनके बड़े बेटे को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया है. आइए जानते हैं कैसे चुना जाता है सुप्रीम लीडर.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 01 Mar 2026 12:08 PM (IST)
Preferred Sources

Iran New Supreme Leader: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की यूएस-इजरायली हमले में मौत हो गई है. ईरान की सरकारी मीडिया ने उनकी मौत की पुष्टि की है. इसके बाद ईरान ने उनके सबसे बड़े बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि ईरान में सुप्रीम लीडर कैसे चुना जाता है और क्या है वहां का पॉलिटिकल सिस्टम.

ईरान का धार्मिक पॉलिटिकल सिद्धांत 

ईरान का शासन सिस्टम एक धार्मिक पॉलिटिकल सिद्धांत पर आधारित है. इसे विलायत-ए-फकीह के नाम से जाना जाता है. इसके तहत सुप्रीम लीडर देश में राष्ट्रपति और संसद से ऊपर सबसे बड़ी अथॉरिटी रखता है. यह पद मिलिट्री, ज्यूडिशरी, इंटेलिजेंस एजेंसी और मुख्य नेशनल पॉलिसी को कंट्रोल करता है. 

कौन होता है सुप्रीम लीडर?

सुप्रीम लीडर ईरान में सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है. यह नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और धार्मिक मामलों पर आखिरी फैसला लेने वाला होता है. यह सिस्टम 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद बनाया गया था, जब ईरान एक इस्लामी रिपब्लिक में बदल गया था. प्रेसिडेंट्स को पब्लिक वोट से चुना जाता है. लेकिन सुप्रीम लीडर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल धार्मिक प्रक्रिया से चुना जाता है. यह पद आमतौर पर जिंदगी भर के लिए होता है जब तक की लीडर इस्तीफा न दे दे, काम करने में असमर्थ ना हो जाए या फिर उसकी मौत ना हो जाए. 

एक्सपर्ट असेंबली का रोल 

सुप्रीम लीडर को चुनने के लिए जिम्मेदार मुख्य अथॉरिटी एक्सपर्ट्स की असेंबली है. यह 88 सीनियर इस्लामिक मौलवियों की एक काउंसिल है. इन मौलवियों को ईरानी नागरिक हर 8 साल में चुनते हैं. इस वजह से यह बॉडी धार्मिक और इनडायरेक्टली डेमोक्रेटिक दोनों बन जाती है.

ईरान के संविधान के आर्टिकल 111 के तहत एक्सपर्ट्स की असेंबली सुप्रीम लीडर की मौत या फिर हटाए जाने के तुरंत बाद बुलाई जाती है. इसकी मुख्य जिम्मेदारी एक काबिल उत्तराधिकारी की पहचान करना, उसका मूल्यांकन करना और उसे अपॉइंट करना है. अगर सुप्रीम लीडर अपनी ड्यूटी पूरी करने में फेल हो जाता है तो काउंसिल के पास उसे हटाने का भी पूरा अधिकार है.

क्या होती है टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल 

जब तक एक्सपर्ट्स की असेंबली औपचारिक रूप से नए सुप्रीम लीडर को नहीं चुन लेती तब तक ईरान के संविधान के मुताबिक देश के मामलों को एक टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल मैनेज करती है. इस काउंसिल में आमतौर पर तीन मुख्य अधिकारी होते हैं. ईरान के राष्ट्रपति, ज्यूडिशरी के हेड और गार्डियन काउंसिल के एक सीनियर सदस्य.

क्या है सुप्रीम लीडर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? 

ईरान के संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर एक सीनियर शिया मौलवी होना चाहिए. इसे मुजतहिद भी कहा जाता है. इस व्यक्ति को इस्लामिक कानून की गहरी जानकारी, मजबूत लीडरशिप स्किल्स, और देश को राजनीतिक और धार्मिक रूप से गाइड करने की क्षमता होनी चाहिए. इस धार्मिक क्वालिफिकेशन के अलावा कैंडिडेट को राजनीतिक समझदारी, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता और पब्लिक क्रेडिबिलिटी दिखानी चाहिए.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 01 Mar 2026 12:08 PM (IST)
