ईरान में कैसे दी जाती है मौत की सजा, क्या सच में बीच चौराहे पर लटकाए जाते हैं गुनहगार?

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Death Penalty In Iran: ईरान की न्याय व्यवस्था और वहां दी जाने वाली मौत की सजा हमेशा से वैश्विक चर्चा और विवाद का विषय रही है. सख्त इस्लामी कानूनों के चलते यहां अपराधियों को ऐसी सजा दी जाती है जिसे सुनकर रूह कांप जाए. हाल के वर्षों में ईरान में फांसी की सजा के मामलों ने पिछले तीन दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन क्या वाकई यहां हर गुनहगार को बीच चौराहे पर लटकाया जाता है? आइए जानते हैं ईरान की उस कानूनी प्रक्रिया और सजा के तरीकों के बारे में, जो दुनिया भर में सुर्खियां बटोरता है.

फांसी देने के मामले में ईरान सबसे आगे

ईरान में मौत की सजा देने के लिए मुख्य रूप से फांसी के फंदे का इस्तेमाल किया जाता है. हालिया आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च 2026 तक ईरान दुनिया में सबसे ज्यादा फांसी की सजा देने वाले देशों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गया है. संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट बताती है कि अकेले साल 2025 में यहां 1,500 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई. यह संख्या पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिक है, जो ईरान के सख्त कानूनी रवैये को दर्शाती है.

बीच चौराहे पर सजा का खौफनाक सच

अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि क्या सच में ईरान में सरेआम फांसी दी जाती है? इसका जवाब है हां. हालांकि ज्यादातर मृत्युदंड जेल की चारदीवारी के भीतर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष और गंभीर मामलों में अपराधी को सार्वजनिक स्थान पर लटकाया जाता है. कानून के मुताबिक, अगर अपराध बहुत संगीन हो, तो अपराधी को उसी जगह पर सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाती है जहां उसने जुर्म किया हो. इसका मकसद समाज में एक कड़ा संदेश देना और खौफ पैदा करना होता है.

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किन अपराधों के लिए मिलती है सजा-ए-मौत?

ईरान में केवल हत्या के लिए ही मौत की सजा नहीं मिलती, बल्कि यहां ऐसे कई अपराध हैं, जिनमें सीधा मृत्युदंड का प्रावधान है. बलात्कार, बच्चों से छेड़छाड़, आतंकवाद और नशीली दवाओं की तस्करी के अलावा समलैंगिकता, वेश्यावृत्ति, अपहरण और चोरी जैसे मामलों में भी फांसी दी जा सकती है. इतना ही नहीं, धर्मत्याग, ईशनिंदा और सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वालों को भी यहां मौत के घाट उतार दिया जाता है. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह अंतिम फैसला सुनाया जाता है.

चार कैटेगरी में बंटा है इस्लामी दंड विधान

ईरान की अदालतें इस्लामिक पीनल कोड के आधार पर काम करती हैं. यहां अपराधों को चार मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है. पहली कैटेगरी है Qesas यानी बदला, जिसमें पीड़ित परिवार को अपराधी से बदला लेने का हक मिलता है. दूसरी Hadd है, जो सीधे भगवान के खिलाफ किए गए अपराध माने जाते हैं. तीसरी Tazir और चौथी रोकने वाले अपराध Deterrent Crimes हैं. इन श्रेणियों के आधार पर ही तय होता है कि गुनहगार को किस तरह की सजा दी जाएगी.

ड्रग्स तस्करी और प्रदर्शनकारियों पर कड़ा प्रहार

आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 में दी गई कुल फांसियों में से लगभग 47 प्रतिशत मामले नशीली दवाओं (ड्रग्स) की तस्करी से जुड़े थे. इसके अलावा, देश में होने वाले विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए भी सख्त रुख अपनाया गया है. जनवरी 2026 की शुरुआत में ही कम से कम 52 लोगों को फांसी दी गई, जिसकी पुष्टि विभिन्न ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने की है. ईरान की सरकार ड्रग्स और विद्रोह को लेकर रत्ती भर भी ढील देने के मूड में नहीं दिखती.

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