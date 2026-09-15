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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपेट्रोल-डीजल, शराब या टैक्स... सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्या?

पेट्रोल-डीजल, शराब या टैक्स... सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्या?

सरकार की कुल कमाई का सबसे बड़ा जरिया ओवरऑल टैक्स कलेक्शन है, जबकि पेट्रोल-डीजल और शराब वे प्रमुख उत्पाद हैं जिन पर भारी टैक्स लगाकर सरकारें सालाना लाखों करोड़ रुपये कमाती हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 15 Sep 2026 08:34 AM (IST)
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देश की अर्थव्यवस्था को चलाने और विभिन्न विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार को भारी धनराशि की आवश्यकता होती है. सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुरक्षा जैसे कार्यों पर खर्च होने वाला यह पैसा मुख्य रूप से कर राजस्व से आता है. देश की कुल आय का सबसे बड़ा स्रोत कर व्यवस्था ही है. हालांकि, इस पूरे कर ढांचे के भीतर पेट्रोल-डीजल और शराब ऐसे प्रमुख उत्पाद हैं, जिनसे केंद्र और राज्य सरकारों के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा जमा होता है. आइए समझते हैं कि सरकारी खजाने को भरने में इन अलग-अलग टैक्सों की क्या भूमिका रहती है.

सरकारी खजाने का मुख्य आधार

सरकारी राजस्व की नींव मुख्य रूप से दो प्रकार के करों पर टिकी होती है- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर. अप्रत्यक्ष करों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सरकार की कुल कर आय का सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है, जो देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर वसूला जाता है. वहीं दूसरी तरफ, आम नागरिकों की व्यक्तिगत कमाई पर लगने वाला आयकर और कंपनियों के वार्षिक लाभ पर वसूला जाने वाला कॉरपोरेट टैक्स केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह के प्रमुख स्तंभ हैं. यह पूरा ढांचा मिलकर देश के बजट को मजबूती प्रदान करता है.

पेट्रोल और डीजल से होने वाली भारी भरकम आय

ईंधन की बिक्री केंद्र और राज्यों दोनों के लिए राजस्व का एक बेहद भरोसेमंद स्रोत है. पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क के साथ-साथ विशेष सेस और सरचार्ज लगाती है, जबकि राज्य सरकारें इस पर वैट वसूलती हैं. प्रति लीटर ईंधन की बिक्री पर केंद्र सरकार लगभग 21.90 रुपये उत्पाद शुल्क लेती है, जबकि राज्य औसतन 15 से 25 रुपये तक वैट लगाते हैं. इस प्रकार उपभोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम खुदरा कीमत का 35 से 50 प्रतिशत हिस्सा सीधे सरकारी खजाने में कर के रूप में जमा होता है.

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पेट्रोल-डीजल, शराब या टैक्स... सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्या?

पेट्रोलियम क्षेत्र से राज्यों और केंद्र को मिला राजस्व

आंकड़ों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में पेट्रोलियम उत्पाद सरकारों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुए. इस एक साल के दौरान केवल पेट्रोलियम क्षेत्र से केंद्र सरकार को 4.32 लाख करोड़ रुपये की भारी आय प्राप्त हुई. इसी अवधि में देश के विभिन्न राज्यों ने ईंधन पर वैट और अन्य स्थानीय शुल्कों के माध्यम से 3.18 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया. यही वजह है कि ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर सरकारी राजस्व और सार्वजनिक बजट पर देखने को मिलता है.

शराब की बिक्री से राज्य सरकारों की कमाई

शराब एक ऐसा उत्पाद है जो राज्यों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है. चूंकि शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, इसलिए राज्य सरकारों को इस पर अपनी इच्छानुसार कर लगाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है. राज्य सरकारें इस पर एक्साइज ड्यूटी, वैट और विशेष सेस लागू करती हैं. यदि कोई उपभोक्ता 1,000 रुपये की शराब की बोतल खरीदता है, तो उसमें से करीब 350 से 500 रुपये (35% से 50% से अधिक) सीधे राज्य सरकार के खाते में टैक्स के रूप में जाते हैं.


पेट्रोल-डीजल, शराब या टैक्स... सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्या?

शीर्ष राज्यों का आबकारी संग्रह और अन्य टैक्स

उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में शराब से होने वाली आबकारी आय उनके कुल अपने कर राजस्व का 10 से 20 प्रतिशत तक होती है. अकेले उत्तर प्रदेश राज्य में आबकारी विभाग को शराब की बिक्री से सालाना लगभग 45,000 से 48,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम राजस्व प्राप्त होता है. शराब के अतिरिक्त राज्य सरकारों की कुल कमाई में जीएसटी का योगदान सबसे अधिक (लगभग 44%) होता है, जिसके बाद ईंधन पर लगने वाले वैट का स्थान (लगभग 21%) आता है. इसके अलावा संपत्ति पंजीकरण से मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी और मोटर वाहन कर भी राज्यों की आय के प्रमुख साधन हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 08:34 AM (IST)
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