सामान्य सैनिक से कितने अलग होते हैं 'पैराट्रूपर्स', जिनको ईरान जंग में उतारने जा रहा अमेरिका?

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US Army 82nd Airborne Division Specialty: ईरान और अमेरिका के बीच गहराते तनाव ने दुनिया को एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है. भले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की मेज पर समाधान की उम्मीद जता रहे हों, लेकिन पेंटागन की सैन्य हलचल कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. खबर है कि अमेरिका अपनी सबसे घातक और बिजली की रफ्तार से हमला करने वाली 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों पैराट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी में है. ये साधारण सैनिक नहीं हैं, बल्कि वे योद्धा हैं जो आसमान से सीधा मौत बनकर गिरते हैं. आखिर क्या है इन पैराट्रूपर्स की खासियत और क्यों ईरान इनसे खौफ खा सकता है?

पेंटागन की बड़ी रणनीतिक तैयारी

मिडिल ईस्ट में पहले से ही अमेरिका के लगभग 50,000 सैनिक तैनात हैं, लेकिन अब खेल बदलने वाला है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका अपनी 'इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स' (IRF) के करीब 3,000 अतिरिक्त पैराट्रूपर्स को ईरान के पास तैनात करने जा रहा है.

यह तैनाती उन हजारों मरीन सैनिकों के अलावा होगी जो पहले से ही उस क्षेत्र की ओर कूच कर चुके हैं. जानकारों का मानना है कि यह कदम केवल दिखावा नहीं है, बल्कि ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों और तेल मार्गों पर नियंत्रण पाने की एक बड़ी सैन्य योजना का हिस्सा हो सकता है.

क्यों खास है 82वीं एयरबोर्न डिवीजन?

अमेरिकी सेना में 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को त्वरित-प्रतिक्रिया इकाइयों का सिरमौर माना जाता है. इस यूनिट की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार है. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस डिवीजन की इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स महज 18 घंटों के भीतर दुनिया के किसी भी कोने में लैंड कर सकती है.

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यह व्हाइट हाउस के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, जिसे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है. साल 2021 में जब अमेरिका को बेहद अफरा-तफरी के माहौल में अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था, तब इसी फोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन को मुमकिन बनाया था.

पैराट्रूपर्स- आसमान से उतरते रक्षक

सामान्य सैनिक जमीन पर रहकर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन 82वीं एयरबोर्न के सैनिक यानी 'पैराट्रूपर्स' आसमान से सीधे दुश्मन के इलाके में पैराशूट के जरिए उतरते हैं. ये सैनिक अपने नाम 'एयरबोर्न' को बहुत गंभीरता से लेते हैं. फोर्ट ब्रैग, जो इस डिवीजन का मुख्य ठिकाना है, वहां हर महीने लगभग 10,000 ट्रेनिंग जंप (विमान से कूदने का अभ्यास) आयोजित की जाती हैं.

यहां करीब 57,000 सैनिक और हजारों नागरिक कर्मचारी चौबीसों घंटे युद्ध की तैयारियों में जुटे रहते हैं. इनका प्रशिक्षण इतना कड़ा होता है कि ये किसी भी दुर्गम इलाके में बिना किसी बाहरी मदद के उतरकर मोर्चा संभाल सकते हैं.

ऑल अमेरिकन का ऐतिहासिक गौरव

इस डिवीजन के सैनिकों की वर्दी पर एक खास पैच लगा होता है जिस पर AA लिखा होता है इस AA का मतलब है ऑल अमेरिकन. यह नाम इसे 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जॉर्जिया में गठन के समय दिया गया था. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इस डिवीजन ने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था.

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नीदरलैंड के नाइमेखेन शहर को आजाद कराने के लिए इन सैनिकों ने वाल नदी को पोंटून नावों से पार करने का एक बेहद खतरनाक और साहसी मिशन पूरा किया था. उस अभियान में 48 अमेरिकी सैनिक शहीद हुए थे, जिनकी याद में आज भी वहां पुल के किनारे 48 स्ट्रीट लैंप जलाए जाते हैं.

ईरान के खिलाफ संभावित इस्तेमाल

ईरान के खिलाफ चल रहे मौजूदा संघर्ष में इन पैराट्रूपर्स की तैनाती कई संकेत दे रही है. सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन इन सैनिकों का उपयोग ईरान की मारक दूरी के भीतर स्थित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा के लिए कर सकता है. इसके अलावा, रणनीतिक तेल मार्गों और शिपिंग लेनों को सुरक्षित रखने के लिए भी पैराट्रूपर्स को तैनात किया जा सकता है.

चूंकि ये सैनिक सीधे दुश्मन के पीछे या उनके महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने में सक्षम हैं, इसलिए इनकी मौजूदगी ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है. मरीन सैनिकों के साथ मिलकर ये पैराट्रूपर्स किसी भी जमीनी कार्रवाई को अंजाम देने की पूरी क्षमता रखते हैं.

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