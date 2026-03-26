हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAmerican Paratroopers Specialty: सामान्य सैनिक से कितने अलग होते हैं 'पैराट्रूपर्स', जिनको ईरान जंग में उतारने जा रहा अमेरिका?

American Paratroopers Specialty: सामान्य सैनिक से कितने अलग होते हैं 'पैराट्रूपर्स', जिनको ईरान जंग में उतारने जा रहा अमेरिका?

American Paratroopers Specialty: ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सबसे तेजतर्रार सैन्य यूनिट 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को सक्रिय कर दिया है. ये विशेष पैराट्रूपर्स होते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 26 Mar 2026 12:18 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

US Army 82nd Airborne Division Specialty: ईरान और अमेरिका के बीच गहराते तनाव ने दुनिया को एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है. भले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की मेज पर समाधान की उम्मीद जता रहे हों, लेकिन पेंटागन की सैन्य हलचल कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. खबर है कि अमेरिका अपनी सबसे घातक और बिजली की रफ्तार से हमला करने वाली 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों पैराट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी में है. ये साधारण सैनिक नहीं हैं, बल्कि वे योद्धा हैं जो आसमान से सीधा मौत बनकर गिरते हैं. आखिर क्या है इन पैराट्रूपर्स की खासियत और क्यों ईरान इनसे खौफ खा सकता है?

पेंटागन की बड़ी रणनीतिक तैयारी

मिडिल ईस्ट में पहले से ही अमेरिका के लगभग 50,000 सैनिक तैनात हैं, लेकिन अब खेल बदलने वाला है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका अपनी 'इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स' (IRF) के करीब 3,000 अतिरिक्त पैराट्रूपर्स को ईरान के पास तैनात करने जा रहा है. 

यह तैनाती उन हजारों मरीन सैनिकों के अलावा होगी जो पहले से ही उस क्षेत्र की ओर कूच कर चुके हैं. जानकारों का मानना है कि यह कदम केवल दिखावा नहीं है, बल्कि ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों और तेल मार्गों पर नियंत्रण पाने की एक बड़ी सैन्य योजना का हिस्सा हो सकता है.

क्यों खास है 82वीं एयरबोर्न डिवीजन?

अमेरिकी सेना में 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को त्वरित-प्रतिक्रिया इकाइयों का सिरमौर माना जाता है. इस यूनिट की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार है. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस डिवीजन की इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स महज 18 घंटों के भीतर दुनिया के किसी भी कोने में लैंड कर सकती है. 

यह भी पढ़ें: America War History: दुनिया का 'चौधरी' बनने वाला अमेरिका हार चुका है कई जंग, एक में तो मारे गए थे 58000 सैनिक?

यह व्हाइट हाउस के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, जिसे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है. साल 2021 में जब अमेरिका को बेहद अफरा-तफरी के माहौल में अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था, तब इसी फोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन को मुमकिन बनाया था.

पैराट्रूपर्स- आसमान से उतरते रक्षक

सामान्य सैनिक जमीन पर रहकर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन 82वीं एयरबोर्न के सैनिक यानी 'पैराट्रूपर्स' आसमान से सीधे दुश्मन के इलाके में पैराशूट के जरिए उतरते हैं. ये सैनिक अपने नाम 'एयरबोर्न' को बहुत गंभीरता से लेते हैं. फोर्ट ब्रैग, जो इस डिवीजन का मुख्य ठिकाना है, वहां हर महीने लगभग 10,000 ट्रेनिंग जंप (विमान से कूदने का अभ्यास) आयोजित की जाती हैं. 

यहां करीब 57,000 सैनिक और हजारों नागरिक कर्मचारी चौबीसों घंटे युद्ध की तैयारियों में जुटे रहते हैं. इनका प्रशिक्षण इतना कड़ा होता है कि ये किसी भी दुर्गम इलाके में बिना किसी बाहरी मदद के उतरकर मोर्चा संभाल सकते हैं.

ऑल अमेरिकन का ऐतिहासिक गौरव

इस डिवीजन के सैनिकों की वर्दी पर एक खास पैच लगा होता है जिस पर AA लिखा होता है इस AA का मतलब है ऑल अमेरिकन. यह नाम इसे 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जॉर्जिया में गठन के समय दिया गया था. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इस डिवीजन ने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था.

यह भी पढ़ें: लंदन में भारतीय नाम की आड़ में रेस्टोरेंट क्यों चलाते हैं पाकिस्तानी, क्यों छिपाते हैं पहचान?

नीदरलैंड के नाइमेखेन शहर को आजाद कराने के लिए इन सैनिकों ने वाल नदी को पोंटून नावों से पार करने का एक बेहद खतरनाक और साहसी मिशन पूरा किया था. उस अभियान में 48 अमेरिकी सैनिक शहीद हुए थे, जिनकी याद में आज भी वहां पुल के किनारे 48 स्ट्रीट लैंप जलाए जाते हैं.

ईरान के खिलाफ संभावित इस्तेमाल

ईरान के खिलाफ चल रहे मौजूदा संघर्ष में इन पैराट्रूपर्स की तैनाती कई संकेत दे रही है. सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन इन सैनिकों का उपयोग ईरान की मारक दूरी के भीतर स्थित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा के लिए कर सकता है. इसके अलावा, रणनीतिक तेल मार्गों और शिपिंग लेनों को सुरक्षित रखने के लिए भी पैराट्रूपर्स को तैनात किया जा सकता है. 

चूंकि ये सैनिक सीधे दुश्मन के पीछे या उनके महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने में सक्षम हैं, इसलिए इनकी मौजूदगी ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है. मरीन सैनिकों के साथ मिलकर ये पैराट्रूपर्स किसी भी जमीनी कार्रवाई को अंजाम देने की पूरी क्षमता रखते हैं.

यह भी पढ़ें: मरीन्स, पैराट्रूपर्स और सैनिक, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने कितने जवान तैनात, नोट कर लीजिए नंबर

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 26 Mar 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Paratroopers Iran Israel America War Middle East Tension American Paratroopers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
American Paratroopers Specialty: सामान्य सैनिक से कितने अलग होते हैं 'पैराट्रूपर्स', जिनको ईरान जंग में उतारने जा रहा अमेरिका?
सामान्य सैनिक से कितने अलग होते हैं 'पैराट्रूपर्स', जिनको ईरान जंग में उतारने जा रहा अमेरिका?
जनरल नॉलेज
8th Pay Commission: बेसिक सैलरी 18000 हजार तो कितना मिलेगा 8वें वेतन आयोग का एरियर, देख लीजिए कैलकुलेशन
बेसिक सैलरी 18000 हजार तो कितना मिलेगा 8वें वेतन आयोग का एरियर, देख लीजिए कैलकुलेशन
जनरल नॉलेज
मरीन्स, पैराट्रूपर्स और सैनिक, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने कितने जवान तैनात, नोट कर लीजिए नंबर
मरीन्स, पैराट्रूपर्स और सैनिक, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने कितने जवान तैनात, नोट कर लीजिए नंबर
जनरल नॉलेज
America War History: दुनिया का 'चौधरी' बनने वाला अमेरिका हार चुका है कई जंग, एक में तो मारे गए थे 58000 सैनिक?
दुनिया का 'चौधरी' बनने वाला अमेरिका हार चुका है कई जंग, एक में तो मारे गए थे 58000 सैनिक?
Advertisement

वीडियोज

बुशहर में धमाका… हवा में जहर !|
War Update: युद्ध से कैसे होगी महंगाई स्ट्राइक? | ABP | Bharat ki Baat
Deal या जाल? Trump की रणनीति पर बड़ा सवाल
Petrol Pump पर लंबी कतार, मजबूरी में घोड़े से ऑफिस गया शख्स, Video Viral
Chitra Tripathi के किस सवाल पर तिलमिला गए Anurag Bhadoria
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
2,000 किलोमीटर दूर से किसने खोला भारत के लिए खजाना? जहाज भरकर आ रही LPG
2,000 किलोमीटर दूर से किसने खोला भारत के लिए खजाना? जहाज भरकर आ रही LPG
बिहार
'कृपया CM पद न छोड़ें, बिहार को आपकी...', पढ़ते ही मुस्कुराए नीतीश कुमार, गार्ड से कहकर मंगवाया पोस्टर
'कृपया CM पद न छोड़ें, बिहार को आपकी...', पढ़ते ही मुस्कुराए नीतीश कुमार, गार्ड से कहकर मंगवाया पोस्टर
इंडिया
Lockdown Fact Check: क्या सच में लगने वाला है लॉकडाउन, पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा था? जानें असली बात
क्या सच में लगने वाला है लॉकडाउन, पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा था? जानें असली बात
क्रिकेट
राजस्थान रॉयल्स का पूर्व खिलाड़ी कैसे बना RCB टीम का चेयरमैन? बेहद दिलचस्प है कहानी
राजस्थान रॉयल्स का पूर्व खिलाड़ी कैसे बना RCB टीम का चेयरमैन? बेहद दिलचस्प है कहानी
साउथ सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 7: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी 'उस्ताद भगत सिंह', 7 दिनों में आध बजट भी नहीं कर पाई वसूल
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी 'उस्ताद भगत सिंह', 7 दिनों में आध बजट भी नहीं कर पाई वसूल
चुनाव 2026
तमिलनाडु चुनाव से पहले हाई-टेक कैंपेन 'रथ’ की बंपर डिमांड, LED-साउंड-डिजिटल स्क्रीन से सड़कों पर छिड़ी सियासी टेक जंग
तमिलनाडु चुनाव से पहले हाई-टेक कैंपेन 'रथ’ की बंपर डिमांड, LED-साउंड-डिजिटल स्क्रीन से सड़कों पर छिड़ी सियासी टेक जंग
हेल्थ
HMPV Symptoms: नाक बंद और गले में खराश? इसे मामूली सर्दी समझने की गलती न करें, जानिए क्या है HMPV
नाक बंद और गले में खराश? इसे मामूली सर्दी समझने की गलती न करें, जानिए क्या है HMPV
ट्रेंडिंग
Viral Video: भाई दूसरी दुनिया में है... मुंह में बीड़ी दबाए एक ही पोजीशन में घंटों खड़ा रहा शख्स, वीडियो वायरल
Viral Video: भाई दूसरी दुनिया में है... मुंह में बीड़ी दबाए एक ही पोजीशन में घंटों खड़ा रहा शख्स, वीडियो वायरल
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget