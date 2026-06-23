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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTunday Kabab: टुंडे कबाब को उसका यह नाम कैसे मिला, जानें क्या है इस मशहूर डिश का इतिहास ?

Tunday Kabab: टुंडे कबाब को उसका यह नाम कैसे मिला, जानें क्या है इस मशहूर डिश का इतिहास ?

Tunday Kabab: आप सभी ने टुंडे कबाब तो जरूर खाए होंगे. आइए जानते हैं कि आखिर इनका यह नाम कैसे पड़ा.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 23 Jun 2026 10:17 AM (IST)
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  • उन्होंने एक वृद्ध नवाब के लिए गलौटी कबाब बनाए।

Tunday Kabab: जब भी लोग लखनऊ के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उनके दिमाग में दो ही बातें आती हैं. वहां की नवाबी संस्कृति और वहां के मशहूर टुंडे कबाब. मुंह में घुल जाने वाले अनोखे टेक्सचर और स्वाद के लिए मशहूर यह खास डिश सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है. हालांकि काफी लोग यह नहीं जानते कि टुंडे कबाब नाम के पीछे एक काफी अनोखी कहानी है. यह कहानी उस व्यक्ति से जुड़ी है जिसने एक सदी से भी पहले इसकी रेसिपी बनाई थी.

किसने बनाए थे टुंडे कबाब?

इस मशहूर कबाब का नाम हाजी मुराद अली के नाम पर पड़ा. दरअसल हाजी मुराद अली एक काफी शानदार शेफ थे और एक हादसे में उनका एक हाथ चला गया था. स्थानीय भाषा में जिस व्यक्ति का हाथ ना हो या फिर खराब हो उसे टुंडा कहा जाता है. अपनी शारीरिक कमी को अपनी राह की रुकावट बनाने के बजाय मुराद अली ने अपनी पाक कला को एक ऐसी विरासत में बदल दिया जो आज भी लखनऊ की एक बड़ी पहचान बनी हुई है.

हाजी मुराद अली की कहानी 

ऐसा कहा जाता है कि हाजी मुराद अली पतंग उड़ाते समय छत से गिर गए थे. इस वजह से उनका एक हाथ बेकार हो गया था. उनकी इस कमी की वजह से लोग उन्हें टुंडा कहकर बुलाने लगे. शारीरिक चुनौती का सामना करने के बावजूद वे अपने बेहतरीन खाना पकाने के हुनर के लिए मशहूर हो गए. समय के साथ उनके बनाए कबाब इतने मशहूर हो गए कि स्थानीय लोग उन्हें टुंडे कबाब कहने लगे. 

नवाबों की शाही चुनौती 

टुंडे कबाब की शुरुआत अवध की शाही रसोई से जुड़ी है. लखनऊ के नवाब खाने-पीने के अपने बेहतरीन स्वाद और नई-नई डिश के साथ प्रयोग करने के लिए काफी मशहूर थे. ऐसा कहा जाता है कि जब एक नवाब की उम्र ज्यादा हुई तो उनके ज्यादातर दांत गिर गए और उन्हें पारंपरिक कबाब खाने में मुश्किल होने लगी. इस समस्या को हल करने के लिए इलाके के बेहतरीन शेफ के सामने एक चुनौती रखी गई. काम आसान था लेकिन मुश्किल भी. दरअसल शेफ को एक ऐसा कबाब बनाना था जो इतना नरम हो कि उसे बिन चबाए ही खाया जा सके.

गलौटी कबाब का जन्म

कई शेफ ने नवाब की चुनौती को पूरा करने की कोशिश की लेकिन हाजी मुराद अली ही इसमें सफल हो पाए. उन्होंने बारीक कटे हुए मीट और कच्चे पपीते के पेस्ट का इस्तेमाल करके एक ऐसी रेसिपी तैयार की जिसे गलौटी कबाब कहा जाता है. यह एक ऐसा कबाब तैयार हुआ जो मुंह में घुल जाता था. कहा जाता है कि नवाब इस डिश को खाकर काफी खुश हुए और जल्द ही यह गलौटी कबाब के नाम से मशहूर हो गया.

यह भी पढ़ेंः सूरत कोचिंग कांड से अलीगंज के कोचिंग सेंटर तक, देश के इन कोचिंग सेंटरों में जान गंवा चुके बच्चे

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 10:17 AM (IST)
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