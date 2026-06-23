टुंडे कबाब को उसका यह नाम कैसे मिला, जानें क्या है इस मशहूर डिश का इतिहास ?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उन्होंने एक वृद्ध नवाब के लिए गलौटी कबाब बनाए।

Tunday Kabab: जब भी लोग लखनऊ के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उनके दिमाग में दो ही बातें आती हैं. वहां की नवाबी संस्कृति और वहां के मशहूर टुंडे कबाब. मुंह में घुल जाने वाले अनोखे टेक्सचर और स्वाद के लिए मशहूर यह खास डिश सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है. हालांकि काफी लोग यह नहीं जानते कि टुंडे कबाब नाम के पीछे एक काफी अनोखी कहानी है. यह कहानी उस व्यक्ति से जुड़ी है जिसने एक सदी से भी पहले इसकी रेसिपी बनाई थी.

किसने बनाए थे टुंडे कबाब?

इस मशहूर कबाब का नाम हाजी मुराद अली के नाम पर पड़ा. दरअसल हाजी मुराद अली एक काफी शानदार शेफ थे और एक हादसे में उनका एक हाथ चला गया था. स्थानीय भाषा में जिस व्यक्ति का हाथ ना हो या फिर खराब हो उसे टुंडा कहा जाता है. अपनी शारीरिक कमी को अपनी राह की रुकावट बनाने के बजाय मुराद अली ने अपनी पाक कला को एक ऐसी विरासत में बदल दिया जो आज भी लखनऊ की एक बड़ी पहचान बनी हुई है.

हाजी मुराद अली की कहानी

ऐसा कहा जाता है कि हाजी मुराद अली पतंग उड़ाते समय छत से गिर गए थे. इस वजह से उनका एक हाथ बेकार हो गया था. उनकी इस कमी की वजह से लोग उन्हें टुंडा कहकर बुलाने लगे. शारीरिक चुनौती का सामना करने के बावजूद वे अपने बेहतरीन खाना पकाने के हुनर के लिए मशहूर हो गए. समय के साथ उनके बनाए कबाब इतने मशहूर हो गए कि स्थानीय लोग उन्हें टुंडे कबाब कहने लगे.

नवाबों की शाही चुनौती

टुंडे कबाब की शुरुआत अवध की शाही रसोई से जुड़ी है. लखनऊ के नवाब खाने-पीने के अपने बेहतरीन स्वाद और नई-नई डिश के साथ प्रयोग करने के लिए काफी मशहूर थे. ऐसा कहा जाता है कि जब एक नवाब की उम्र ज्यादा हुई तो उनके ज्यादातर दांत गिर गए और उन्हें पारंपरिक कबाब खाने में मुश्किल होने लगी. इस समस्या को हल करने के लिए इलाके के बेहतरीन शेफ के सामने एक चुनौती रखी गई. काम आसान था लेकिन मुश्किल भी. दरअसल शेफ को एक ऐसा कबाब बनाना था जो इतना नरम हो कि उसे बिन चबाए ही खाया जा सके.

गलौटी कबाब का जन्म

कई शेफ ने नवाब की चुनौती को पूरा करने की कोशिश की लेकिन हाजी मुराद अली ही इसमें सफल हो पाए. उन्होंने बारीक कटे हुए मीट और कच्चे पपीते के पेस्ट का इस्तेमाल करके एक ऐसी रेसिपी तैयार की जिसे गलौटी कबाब कहा जाता है. यह एक ऐसा कबाब तैयार हुआ जो मुंह में घुल जाता था. कहा जाता है कि नवाब इस डिश को खाकर काफी खुश हुए और जल्द ही यह गलौटी कबाब के नाम से मशहूर हो गया.

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