कभी किताबें बेचते थे सुनील गलगोटिया, कैसे बने 3000 करोड़ की गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक?

दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एक रोबोटिक डॉग को लेकर खड़े हुए विवाद ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को अचानक सुर्खियों में ला दिया है. दरअसल समिट के दौरान यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर प्रदर्शित ओरियन नामक रोबोट को लेकर दावा किया गया था कि यह संस्थान का इन हाउस इनोवेशन है. वहीं बाद में सोशल मीडिया पर इसे चीन की कंपनी Unitree Robotics के Go2 के रूप में पहचाना गया. इसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद बढ़ने लगा. वहीं विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली में चल रहे हैं इंडिया एआई समिट से यूनिवर्सिटी को तुरंत एक्सपो स्थल खाली करने के लिए कहा गया है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है. वहीं घटना के बाद से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ संस्थापक सुनील गलगोटिया भी चर्चा में आ गए हैं. ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं कि सुनील गलगोटिया कभी किताबें बेचते थे, लेकिन बाद में 3000 करोड़ की गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक कैसे बने.

सुनील गलगोटिया का सफर कैसे हुआ शुरू?

सुनील गलगोटिया का शुरुआती जीवन मुश्किलों से भरा रहा था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत छोटे लेवल से की थी. उन्होंने अपनी पहली किताब प्रकाशित करने के लिए करीब 9000 रुपये उधार लिए थे. वहीं 1980 के दशक में उन्होंने एक पब्लिशिंग वेंचर से अपना काम शुरू किया था. इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में संभावनाएं देखते हुए उन्होंने सन 2000 में मात्र 40 छात्रों के साथ गलगोटिया इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की थी. जिसके बाद धीरे-धीरे इस इंस्टीट्यूट को पहचान मिली और छात्रों की संख्या बढ़ती गई.

सुनील गलगोटिया का गलगोटिया यूनिवर्सिटी तक का सफर

बताया जाता है कि 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गलगोटिया इंस्टीट्यूट को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की औपचारिक शुरुआत हुई. ग्रेटर नोएडा में स्थित यह यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी आधारित एजुकेशन, इनोवेशन और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जानी जाती है. वहीं सुनील गलगोटिया इस यूनिवर्सिटी के चांसलर है, जबकि इस यूनिवर्सिटी के नेतृत्व की जिम्मेदारी डॉ. ध्रुव गलगोटिया संभाल रहे हैं. एक छोटे बुक स्टोर और पब्लिशिंग काम से शुरू हुआ यह सफर आज हजारों करोड़ रुपये के एजुकेशन ग्रुप में बदल चुका है. रिपोर्ट्स के अनुसार गलगोटिया ग्रुप का कारोबार करीब 3000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

इंडिया एआई समिट में क्या हुआ था विवाद?

इंडिया एआई समिट में प्रदर्शित रोबोटिक डॉग को लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर आरोप लगे कि यूनिवर्सिटी ने आयातित तकनीकी को स्वदेशी इनोवेशन के रूप में प्रस्तुत किया है. सोशल मीडिया पर इसे लेकर यूनिवर्सिटी की आलोचना हो रही है. जिसके बाद यूनिवर्सिटी की ओर से जारी बयान में कहा गया की रोबोट को एजुकेशनल उद्देश्यों के लिए रखा गया था और इसे यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित बताने का ऑफिशियल दावा नहीं किया गया. गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की ओर से जारी स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया कि पवेलियन में मौजूद प्रतिनिधि को तकनीकी जानकारी की पूरी जानकारी नहीं थी और कैमरे पर गलत बयान दे दिया गया. इसके बाद सरकारी पक्ष से भी यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे आयोजनों में केवल उन्हीं प्रोडक्ट का प्रदर्शन होना चाहिए, जो संबंधित संस्थान की अपनी उपलब्धि हो.

