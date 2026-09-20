सऊदी के शाही परिवार के कब्जे में कैसे आया मक्का-मदीना, जानें इतिहास?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इब्न सऊद ने मक्का-मदीना जीता, जिससे सऊदी अरब बना.

मक्का और मदीना आज सऊदी अरब का हिस्सा हैं और इन दोनों शहरों की जिम्मेदारी सऊदी शाही परिवार के पास है. सऊदी अरब के राजा को आज कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क्स यानी दो पवित्र मस्जिदों का संरक्षक कहा जाता है, लेकिन करीब एक सदी पहले मक्का और मदीना की सत्ता सऊद परिवार के हाथ में नहीं थी. उस समय मक्का पर हाशमी परिवार का अधिकार था, जो पैगंबर मुहम्मद के वंश से अपना रिश्ता जोड़ता है.

ऐसे में कई लोगों मन एक सवाल उठता है कि फिर मक्का और मदीना हाशमियों के हाथ से निकलकर सऊदी शाही परिवार तक कैसे पहुंचे. तो आइए आज हम आपको बातते हैं कि पैगंबर के वंशज से सऊदी के शाही परिवार के कब्जे में मक्का-मदीना कैसे आया.

मक्का पर हाशमी परिवार का शासन

उस्मानी शासन के समय मक्का की जिम्मेदारी हाशमी परिवार के पास थी. शरीफ हुसैन बिन अली भी इसी परिवार से थे और हिजाज के राजा थे. हाशमी परिवार पैगंबर मुहम्मद के वंश से अपना संबंध मानता था. हुसैन के बेटे अब्दुल्ला बिन हुसैन का जन्म भी 1882 में मक्का में हुआ था. वहीं सऊद परिवार की पकड़ मध्य अरब के नज्द क्षेत्र में थी. अब्दुलअजीज इब्न सऊद इस इलाके में लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे. धीरे-धीरे अरब प्रायद्वीप में हाशमी और सऊद परिवार सत्ता के दो बड़े केंद्र बन गए.

ब्रिटेन ने दोनों पक्षों से बनाए संबंध

पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने उस्मानी साम्राज्य के खिलाफ अरब विद्रोह में हुसैन का समर्थन किया. ब्रिटेन की ओर से हुसैन को पैसा, हथियार और सैन्य मदद मिली. उनके बेटों फैसल और अब्दुल्ला ने भी अरब सेनाओं का नेतृत्व किया, लेकिन इसी दौरान ब्रिटेन ने इब्न सऊद के साथ भी अपने संबंध मजबूत किए. 1915 के दारिन समझौते के तहत ब्रिटेन ने नज्द और कुछ अन्य इलाकों पर इब्न सऊद के अधिकार को मान्यता दी. इसके बदले उन्हें 20 हजार पाउंड और 1,000 राइफलें दी गईं. बाद में नज्द को हर महीने 5,000 पाउंड की आर्थिक मदद भी दी गई.

पैगंबर के वंशजों से सऊदी परिवार तक कैसे पहुंचा मक्का-मदीना?

हाशमियों और इब्न सऊद के बीच तनाव पहले से था. 1918-19 में इब्न सऊद की सेना ने तराबाह में हुसैन के बेटे प्रिंस अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली हाशमी सेना को हरा दिया था. हालांकि उस समय ब्रिटेन के हस्तक्षेप से इब्न सऊद की सेना मक्का की तरफ आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन 1924 में परिस्थितियां बदल गईं. इब्न सऊद की इखवान सेना ने हिजाज की ओर बढ़ते हुए ताइफ पर कब्जा कर लिया. इसके बाद उसका अगला निशाना मक्का था. खतरा बढ़ता देखकर हुसैन ने ब्रिटेन से मदद मांगी, लेकिन ब्रिटेन ने सैन्य सहायता देने से इनकार कर दिया और खुद को हिजाज के मामले में तटस्थ बताया.

मक्का और मदीना पर सऊद परिवार का कब्जा

6 अक्टूबर 1924 को हुसैन बिन अली ने सत्ता छोड़ दी. इसके बाद दिसंबर 1924 में इब्न सऊद मक्का में दाखिल हुए. उनकी सेनाओं ने आगे बढ़ते हुए मदीना और जेद्दा पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया. 1925 के अंत तक पूरा हिजाज इब्न सऊद के नियंत्रण में आ चुका था. जनवरी 1926 में मक्का के प्रमुख लोगों ने इब्न सऊद के प्रति वफादारी जताई और वह हिजाज के राजा बने. बाद में उनके कब्जे वाले क्षेत्रों को मिलाकर 1932 में सऊदी अरब का गठन हुआ.

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हाशमी परिवार की सत्ता फिर कहां गई?

मक्का और मदीना हाथ से निकलने के बाद हाशमी परिवार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ. हुसैन के बेटे फैसल को इराक का शासक बनाया गया, जबकि अब्दुल्ला ट्रांसजॉर्डन के शासक बने. यही क्षेत्र आगे चलकर जॉर्डन बना. अब्दुल्ला बिन हुसैन का जन्म मक्का में हुआ था और बाद में वह ट्रांसजॉर्डन पहुंचे. आज जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय इसी हाशमी राजवंश से आते हैं, हालांकि इराक में हाशमी राजशाही 1958 में खत्म हो गई.

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