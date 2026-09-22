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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकांशी राम से मायावती के पास कैसे आई BSP, अब तलाश रही वारिस? जानें कहानी

कांशी राम से मायावती के पास कैसे आई BSP, अब तलाश रही वारिस? जानें कहानी

BSP Leadership: बहुजन समाज पार्टी का इतिहास काफी अनोखा है. आइए जानते हैं कि यह पार्टी कैसे शुरू हुई थी और कांशीराम से मायावती तक इस पार्टी की बागडोर कैसे आई. जानें इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 22 Sep 2026 03:01 PM (IST)
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  • कांशीराम ने मायावती को आईएएस तैयारी छोड़कर आंदोलन से जोड़ा।
  • मायावती कांशीराम की उत्तराधिकारी बनीं, चार बार मुख्यमंत्री रहीं।
  • आकाश आनंद के बाद अब ईशान आनंद को मिली नई भूमिका।

BSP Leadership: बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को लेकर मायावती  तक की यात्रा भारतीय राजनीति में सबसे जरूरी नेतृत्व परिवर्तनों में से एक है. सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान मायावती ने कांशीराम के साथ अपना राजनीतिक जुड़ाव शुरू किया और अंत में उनकी सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगी बन गईं. सालों बाद उन्होंने बसपा का नेतृत्व संभाला और चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं. आज मायावती के परिवार के सदस्यों से जुड़े हालिया बदलावों के बाद पार्टी का भविष्य के नेतृत्व के बारे में सवाल फिर से फोकस में आ गए हैं. 

आईएएस की तैयारी से लेकर कांशीराम के आंदोलन तक

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1977 में जब मायावती कांशीराम के संपर्क में आईं तब वह दिल्ली में रहकर आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रही थीं. वह तब बामसेफ संगठन का निर्माण कर रहे थे और राजनीतिक रूप से बहुजन समुदायों को एकजुट करने के लिए काम कर रहे थे. 

कांशीराम मायावती की सार्वजनिक रूप से बोलने की क्षमता और राजनीतिक आत्मविश्वास से काफी ज्यादा प्रभावित थे. उन्होंने उन्हें सिविल सेवाओं में करियर बनाने की योजना छोड़कर खुद को आंदोलन के लिए समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया. अंत में मायावती कांशीराम के राजनीतिक कार्यों में शामिल हो गईं और उनके आंदोलन में एक बड़ी आयोजन बन गईं.


कांशी राम से मायावती के पास कैसे आई BSP, अब तलाश रही वारिस? जानें कहानी

डीएस-4 से बीएसपी के गठन तक 

1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना से पहले कांशीराम ने डीएस-4 सहित संगठन विकसित किए. मायावती बसपा के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ीं और धीरे-धीरे कांशीराम के सबसे प्रमुख राजनीतिक सहयोगियों में से एक बन गईं.

उनके जमीनी स्तर के काम और चुनावी अभियानों ने उन्हें एक बड़े बसपा नेता के रूप में स्थापित करने में मदद की. उन्होंने चुनावी राजनीति में प्रवेश किया और 1989 में बिजनौर लोकसभा सीट जीती.

मायावती मुख्यमंत्री बनीं 

1990 के दशक के दौरान मायावती का राजनीतिक उदय तेजी से हुआ. 1993 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया. उस सरकार के पतन के बाद मायावती 1995 में भाजपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं. वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद संभालने वाली दलित समुदाय की पहली महिला बनीं. बाद में वह कई मौकों पर इस पद से लौटीं और अंत में चार बार मुख्यमंत्री रहीं.

कांशीराम ने मायावती को अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया 

जैसे-जैसे कांशीराम का स्वास्थ्य बिगड़ता गया मायावती तेजी से बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में केंद्रीय व्यक्ति बन गईं. दिसंबर 2001 में कांशीराम ने सार्वजनिक रूप से उन्हें अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया. सितंबर 2003 में जब कांशीराम अपने स्वास्थ्य की वजह से इस भूमिका में बने रहने में असमर्थ थे तो सितंबर 2003 में मायावती को सर्वसम्मति से बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया. 


कांशी राम से मायावती के पास कैसे आई BSP, अब तलाश रही वारिस? जानें कहानी

नए उत्तराधिकारी का सवाल 

मायावती ने ऐतिहासिक रूप से वंशवादी राजनीति के खिलाफ बात की है. इसी के साथ बसपा के अंदर उत्तराधिकारी का मुद्दा पार्टी के भविष्य के साथ काफी निकटता से जुड़ा हुआ है. दिसंबर 2023 में उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया. 

हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी स्थिति बदल गई. उनके आचरण पर आपत्ति जताने के बाद मायावती ने उन्हें जरूरी जिम्मेदारियों से हटा दिया और बाद में उन्हें पार्टी की जरूरी भूमिका में वापस ले लिया. 

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ईशान आनंद की एंट्री ने बदल दी तस्वीर 

सितंबर 2026 में मायावती ने अपने परिवार से जुड़े एक और बदलाव की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि आकाश आनंद और उनकी बहन दीपिका आनंद को पार्टी में आगे कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी. इसी के साथ उनके छोटे भतीजे ईशान आनंद को जरूरी संगठनात्मक भूमिका के साथ आगे बढ़ाया जाएगा. यह घोषणा 23 सितंबर को होने वाली अखिल भारतीय बीएसपी बैठक से पहले हुई. मायावती ने पारिवारिक रिश्तों को राजनीतिक जिम्मेदारियों से अलग करने का फैसला लिया है और राजनीति में पारिवारिक भागीदारी के लिए कांशीराम के दृष्टिकोण का ही उदाहरण दिया है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Kanshi Ram BSP Leadership BSP Succession
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