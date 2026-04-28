Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विदेशी शराब का व्यापार शाही खर्च, राजस्व का जरिया बना.

इतिहास की किताबों में मुगल बादशाहों के शौर्य और उनकी प्रशासनिक नीतियों के चर्चे तो खूब मिलते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन और महफिलों के रसास्वादन की कहानी कहीं अधिक दिलचस्प है. मुगलों के दौर में शराब महज एक नशा नहीं, बल्कि राजसी रुतबे और मेहमाननवाजी का एक अहम हिस्सा थी. भले ही मजहबी तौर पर इसे हतोत्साहित किया गया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मुगल दरबार से लेकर आम अमीरों की शामें विदेशी जाम के बिना अधूरी मानी जाती थीं. आखिर किन देशों की शराब मुगलों के जाम में छलका करती थी? आइए, उस ऐतिहासिक दौर की एक झलक देखते हैं.

मुगल बादशाहों का शराब से रिश्ता

मुगलकाल में शराब का इतिहास काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. एक तरफ बादशाह अकबर थे जिन्होंने राजस्व बढ़ाने के लिए शराब की बिक्री पर टैक्स लगाया, तो दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे शासक भी हुए जिन्होंने राज्य में इसके सेवन और बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए. इन सबके बावजूद, मुगल महलों के मयखानों में शराब का प्रवाह कभी पूरी तरह नहीं रुका. ऐतिहासिक अभिलेखों और तत्कालीन विदेशी यात्रियों की डायरियों से यह साफ होता है कि मुगल सम्राटों, राजकुमारों और दरबार के उच्च अधिकारियों के बीच विदेशी शराब की मांग हमेशा से शीर्ष पर रही थी.

फारस और मध्य एशिया की अंगूरी शराब का दबदबा

मुगल दरबार की महफिलों में सबसे ऊंचा स्थान ईरान यानी फारस से आने वाली अंगूरी शराब को हासिल था. यह शराब बेहद नफीस और कीमती कांच की बोतलों में लाई जाती थी. बाबर से लेकर जहांगीर तक, कई मुगल सम्राटों ने अपनी आत्मकथाओं में फारसी वाइन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है. विशेष रूप से ईरान के शिराज शहर से आने वाली शिराजी वाइन को उस जमाने में दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब माना जाता था. मुगल बादशाहों के निजी संग्रह में इसका होना उनके रसूख और अमीरी का सबसे बड़ा पैमाना हुआ करता था.

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काबुल और कंदहार की खास पसंद

मुगल अपनी जड़ों से जुड़े रहना पसंद करते थे, और इसीलिए काबुल और कंदहार से आने वाली वाइन उनके लिए बहुत खास थी. ये इलाके अपने अंगूरों के बागों के लिए मशहूर थे, जहां से बनी वाइन का स्वाद मुगलों के काफी करीब था. मुगल राजकुमारों के बीच काबुली और कंदहारी शराब का चलन बेहद आम था. यह न केवल उनके स्वाद का हिस्सा थी, बल्कि उनके मध्य एशियाई मूल से जुड़ी यादों को ताजा रखने का एक जरिया भी थी. इन शराबों की खुशबू और शुद्धता उस जमाने में दरबार में काफी सराही जाती थी.

पुर्तगालियों के साथ आया यूरोपीय ब्रांडी और रम का दौर

जैसे-जैसे समुद्री व्यापार के रास्ते खुले, भारत में पुर्तगाली, अंग्रेज और डच व्यापारियों का आगमन हुआ. ये व्यापारी अपने साथ केवल मसाले और कपड़े ही नहीं, बल्कि यूरोप की शराब भी लेकर आए. पुर्तगाली व्यापारी गोवा के बंदरगाहों के जरिए अपनी खास पोर्ट वाइन भारत लाते थे, जो अपनी मिठास और भारीपन के लिए मशहूर थी. इसी दौरान, गन्ने के शीरे से तैयार की गई तेज रम और तांबे के बर्तनों में बनी यूरोपीय ब्रांडी मुगलों के लिए एक नई और रोमांचक खोज बन गई. इन विदेशी शराबों ने मुगल दरबार में एक नई संस्कृति को जन्म दिया.

शराब के व्यापार का अर्थशास्त्र

मुगलकाल में विदेशी शराब का आयात सिर्फ शौक नहीं, बल्कि एक संगठित व्यापार भी था. मुगल दरबार की विलासिता ने दुनिया भर के व्यापारियों को भारत आने के लिए प्रेरित किया. जिन शराबों का जिक्र हम करते हैं, वे केवल शाही महलों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि व्यापारिक रास्तों से होते हुए बड़े नगरों के बाजारों तक भी पहुंचती थीं. हालांकि, ये महंगी विदेशी किस्में आम जनता की पहुंच से दूर थीं और मुख्य रूप से दरबार, सैन्य नेतृत्व और धनाढ्य व्यापारी वर्ग तक ही सीमित रहती थीं. शराब का यही व्यापार राज्य के खजाने में राजस्व के तौर पर भी एक बड़ा हिस्सा जोड़ता था.

व्हिस्की की शुरुआती आहट

मुगलकाल के अंतिम पड़ाव तक आते-आते, यूरोपीय यात्रियों के जरिए व्हिस्की जैसी शराब की जानकारी भी भारत पहुंच चुकी थी. हालांकि, उस समय इसका बड़े पैमाने पर सेवन नहीं होता था, लेकिन इसने भारतीय उपमहाद्वीप में दस्तक दे दी थी. यह कहना गलत नहीं होगा कि मुगलकालीन महफिलें दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आने वाली शराबों का एक ऐसा संगम थीं, जहां ईरान की अंगूरों वाली वाइन से लेकर यूरोप की तेज ब्रांडी तक सब कुछ उपलब्ध था. यह उस दौर के मुगलों की व्यापक सोच और उनकी विलासिता भरी जीवनशैली का ही परिणाम था कि भारत में एक वैश्विक मयखाना सा माहौल बन गया था.

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